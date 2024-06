Estos paquetes de patatas son completamente reciclables. La clave: el (curioso) plástico que los recubre

Esta es una de esas preguntas absurdas con más sentido del que parece: ¿de qué están hechos los paquetes de patatas fritas? La respuesta es un plástico llamado polipropileno. Es más, es posible que estén hechos de polipropileno y recubiertos de una capa protectora de polietileno. Otros pueden estar hechos de papel, pero también recubiertos de plástico.

La cosa es que reciclar el plástico no es una tarea sencilla, empezando porque hablar de plástico, en general, no es preciso. Hay muchos tipos de plásticos y no es lo mismo el PET de las botellas que el polipropileno de un tupper que el policloruro de vinilo de una tubería. En cualquier caso, la realidad es que un paquete de patatas fritas tarda del orden de cien años en descomponerse y reciclarlo es complicado dada su construcción basada en capas de plástico.

Pues una marca de snacks británica, British Crisp Co., ha tenido una idea bastante curiosa: bolsas de papel recubiertas de Hydropol.

¿Hydropol? Se trata de un polímero desarrollado por la empresa Aquapak que es "inherentemente biodegradable, no tóxico y seguro para los entornos marinos". Según explica la compañía, "si Hydropol ingresa al entorno natural se biodegradará completamente en dióxido de carbono, agua y biomasa natural mineralizada". El paquete ha sido desarrollado por British Crisp Company y Evopak.

¿En qué consiste? La forma más fácil de entenderlo es imaginar una pastilla del lavavajillas o una cápsula de medicina, ya que el polímero base es el mismo. "Hydropol puede reciclarse, repulpearse y compostarse, y es especialmente compatible con la digestión anaeróbica", explican desde la compañía. "No se descompone en microplásticos nocivos, por lo que tiene un final de vida seguro aunque no se elimine como es debido. Ya se utiliza en productos como bolsas de papel reutilizables y termosellables", aseguran.

Al aplicarlo sobre el papel, Hydropol aumenta la resistencia y proporciona una barrera contra el oxígeno, el aceite y la grasa. Además, gracias a que es soluble, se garantiza la recuperación de la fibra del papel que compone el envase. De hecho...

Se recicla como el papel. Según la OPLR (On-Pack Recyling Labels), una organización de etiquetado basado en pruebas científicas, este nuevo paquete es reciclable en instalaciones de reciclado de papel estándar. Cabe destacar que el envase tiene una fina lámina interior de aluminio depositado al vacío para conservar la frescura del producto, pero aseguran que no afecta a la reciclabilidad. No es decir poco, sobre todo si tenemos en cuenta que cada año se consumen 8.000 millones de paquetes de patatas solo en Reino Unido.

