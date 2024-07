China tiene un tesoro con las tierras raras. Su plan de dominancia se ha disparado al descubrir nuevos minerales

Ayer hablamos del paso adoptado por China con las tierras raras. Básicamente, desde octubre pasaran a ser oficialmente del estado, un movimiento claramente encaminado a tener una posición negociadora dominante en el mapa geopolítico que se está tejiendo en las últimas fechas. Lo cierto es que las tierras raras, nos guste o no, van a ser muy importante en los próximos años. Son fundamentales en la cadena de suministro, y China ha dado con nuevos elementos.

Dos nuevos minerales. La noticia viene dada por la Academia de Ciencias de China (CAS), quienes explican que una asociación entre el Instituto de Geología y Geofísica de la CAS, Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., el Instituto de Investigación de Tierras Raras de Baotou y la Universidad Central Sur descubrieron en la mina de tierras raras más grande del mundo, la de Bayan Obo, en Mongolia Interior, dos nuevos minerales: oboniobita y escandio-fluoro-eckermannita (niobio y escandio).

Las implicaciones, como veremos, pueden ser muy variadas y alcanzar sectores como el de la tecnología enfocada a la defensa. Li Xianhua, académico de la CAS, anunció los hallazgos afirmando que la Asociación Mineralógica Internacional confirmó su estatus como nuevos minerales y aprobó su denominación.

Importancia del hallazgo. Tal y como han indicado en el anuncio, tanto el niobio como el escandio son metales extremadamente raros y, lo más importante, estratégicamente críticos. ¿La razón? El niobio se utiliza principalmente en aceros especiales, materiales superconductores y en la industria aeroespacial, mientras que el escandio se utiliza ampliamente en aleaciones de aluminio y escandio y pilas de combustible de óxido sólido.

Dicho de otra forma, estos dos nuevos minerales contienen elementos extremadamente valiosos que tienen aplicaciones significativas en campos como los nuevos materiales, nueva energía, tecnología de la información, aeroespacial, defensa nacional e industria militar, y, por tanto, son y serán de gran importancia para el desarrollo económico y social del país.

Ya son 20. Mirando la vista atrás, se han descubierto un total de 20 minerales en Bayan Obo desde 1959. Fan Hongrui, investigador del Instituto de Geología y Geofísica de la CAS, ha explicado tras el nuevo anuncio que la oboniobita es de color amarillo-marrón, tiene forma de placa y su tamaño varía de 20 a 100 micrómetros. Por su parte, el escandio-fluoro-eckermannita es el primer mineral que contiene escandio descubierto en China.

En este caso, el mineral lleva el nombre del académico de la CAS Zhai Mingguo en honor a su contribución al estudio de los depósitos minerales del país. Es de color amarillo ténue, a veces más parecido al azul claro, con un tamaño de hasta 350 micrómetros.

El valor de las tierras raras. Lo decíamos ayer. Estamos ante un grupo de elementos químicos relativamente abundantes que son y serán actor principal en la industria tecnológica. Sus usos se extienden desde baterías hasta turbinas o dispositivos conectados. En clave geopolítica, China juega con ventaja por el porcentaje de producción global de estos elementos (produce el 60% global de tierras raras).

Mientras, el resto de actores del tablero internacional mueven fichas tratando de alejarse lo más posible de la dependencia china. La UE, por ejemplo, anunció en enero la construcción de la primera refinería de tierras raras a gran escala fuera de Asia, ubicada en Estonia.

Este movimiento se entiende mejor en virtud de una ley que entró en vigor en mayo, cuando UE fijó ambiciosos objetivos para 2030 para la producción nacional de minerales cruciales en la transición verde, en particular tierras raras debido a su uso en imanes permanentes que alimentan motores de vehículos eléctricos y energía eólica.

Minerales del espacio. Y no solo en la tierra, también hemos encontrado tierras raras en el espacio. Lo cierto es que China va en busca de nuevos minerales donde exista una pista. Por ejemplo, este año supimos que la misión Chang'e 5 descubrió nuevos minerales en la superficie lunar. Los científicos los han identificado como rutilo (TiO2), Ti2O trigonal y Ti2O triclínico.

Además, el descubrimiento de compuestos de titanio como el Ti2O trigonal y el Ti2O triclínico es particularmente sorprendente, ya que nunca antes se habían observado en muestras naturales de la Tierra, donde el dióxido de titanio suele encontrarse en diversas estructuras cristalinas.

