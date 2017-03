Netflix ha diseñado un cuantificador personal que nos motiva con frases de sus series mientras nos ejercitamos

Algunos suelen ver Netflix mientras descansan en su sofá favorito o están en cama, pero hay otros que disfrutan contenido de la plataforma mientras se ejercitan. Para éstos últimos, Netflix ha diseñado un dispositivo que busca mantenerlos motivados al mismo tiempo que cumplen con su rutina de ejercicio. No, Netflix no quiere ser el culpable de que no estemos en forma.

'Netflix personal trainer' es un gadget que nosotros mismos podemos fabricar y que está basado en Arduino, el cual surge como parte de la iniciativa 'Netflix Make It', con la que la compañía busca salirse un poco de su negocio principal, así como inspirar a que otros manden ideas de dispositivos que puedan aprovechar el potencial de Netflix, principalmente a la comunidad maker.

Los makers de Netflix atacan de nuevo

Algunos podrían creer que se trata de una broma, pero sólo hay que recordar que no es la primera vez que Netflix muestra los pasos para realizar un ingenioso dispositivo. Ya lo vimos durante la época navideña de 2015 cuando lanzaron los 'Netflix stocks', a esto le siguió el timbre de Halloween y el famoso botón de 'Netflix and chill', pero hoy nos presentan su primer dispositivo centrado en la salud.

Este 'personal trainer' se conecta a nuestro smartphone o tablet vía Bluetooth, y funciona mientras escuchamos música o estamos viendo Netflix o cualquier contenido multimedia, donde gracias a un acelerómetro es capaz de detectar nuestro nivel de actividad, el cual nosotros podremos fijar. Si nuestra actividad física empieza a bajar, la música o el vídeo se pausarán y entrará una frase motivacional de alguno de los personajes de las series de Netflix, la cual también podremos elegir.

Entre las voces y frases hay una amplia variedad a elegir, ya que tenemos a Frank Underwood, Jessica Jones, Dustin Henderson, Titus o Kimmy Schmidt, así como el mismísimo Pablo Escobar, vamos las opciones son muy amplias.

Netflix ha publicado la lista de componentes y una guía paso a paso para fabricar este cuantificador personal, donde cabe mencionar que necesitaremos conocimientos básicos en electrónica y programación.

