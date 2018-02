Han hackeado la Nintendo Switch para transformarla en una tablet con Linux completamente funcional

El hackeo (o crackeo) de consolas no es algo nuevo, pero con el paso de los años se ha convertido en algo menos habitual, esto debido a que ahora los dispositivos son un poco más seguros y no hay cosas tan atractivas para tener una consola 'hackeada', fuera de la posibilidad de poder instalar más juegos.

Sin embargo, esta tarea es una especie de reto para los hackers quienes lo ven como una muestra de poder y capacidades. Es así como el grupo de hacking 'fall0verflow' hoy está mostrando su nueva hazaña al mundo: la Nintendo Switch como una tablet Linux.

fall0verflow ya nos adelantaba en Twitter desde hace unas semanas que estaban haciendo algo con la Switch. Hoy finalmente hay confirmación de esto a través de un vídeo que nos muestra cómo luce la consola de Nintendo con una distro de Linux funcionando sin problemas.

Code execution is all the rage these days, but can your Switch do this? ;-) #switchnix pic.twitter.com/NMnBq61tOM