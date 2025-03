La UE ha pedido a todos los europeos que hagan acopio para 72 horas. Finlandia lleva años haciéndolo y así le ha ido

"Las nuevas realidades exigen un nuevo nivel de preparación en Europa". La frasees de la presidenta de CE, Úrsula von der Leyen, y define bien el giro que acaba de dar Bruselas con la presentación de su ‘Estrategia de la Unión’, un plan con el que Bruselas aspira a que los hogares de la UE estén preparados ante "amenazas y crisis emergentes". Entre sus 30 pautas hay una especialmente curiosa y que ha generado expectación: Bruselas quiere que los hogares europeos se abastezcan de suministros suficientes para subsistir sin ayuda exterior al menos 72 horas durante emergencias.

No tendrá que mirar muy lejos para saber cómo hacerlo: en Finlandia tiene un maestro que lleva tiempo haciendo pedagogía sobre la importancia de prepararse ante crisis y que los hogares sean autosuficiente durante 72 horas.

¿Prepararse para emergencias? Así es. La CE acaba de lanzar un plan con el que pretende que los 27 países miembros (y sus hogares) estén más preparados ante "las amenazas emergentes". ¿Cuáles? En el comunicado en el que presenta la iniciativa la UE cita algunas, como el cambio climático, los desastres naturales, la ciberseguridad… y "las crecientes tensiones y conflictos geopolíticos", anotación esta última especialmente interesante con la UE en pleno proceso de rearme y el distanciamiento entre Bruselas y Washington.

Para dejar claro que el enfoque del plan es amplio von der Leyen recalcó la importancia de que los hogares que viven en zonas inundables sepan cómo actuar si sus casas se anegan o agilizar los tiempos de respuesta ante incendios forestales. Por supuesto no son las únicas emergencias que tiene en mente. Ayer El País avanzó el borrador del documento y entre las amenazas para las que Bruselas quiere que estemos preparados se cita "la posibilidad de agresión armada".

¿Y cómo nos preparamos? La estrategia trazada por Bruselas toca muchos palos. De hecho incluye 30 "acciones clave" y un Plan de Acción en el que se habla de cuestiones como preparar los hospitales y escuelas, mejorar el almacenamiento de materiales críticos, reforzar la cooperación civil-militar, mejorar la prevención de desastres y amenazas y trabajar con socios como la OTAN.

Entre todas esas propuestas hay una sin embargo una que ha generado expectación: la Comisión Europea quiere que los hogares dispongan de "suministros esenciales durante un mínimo de 72 h en situaciones de emergencia".

En la práctica eso pasa por que las familias dispongan de reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos suficientes para subsistir tres días sin ayuda. "En caso de perturbaciones externas, el período inicial es el más crítico", advierte la CE en su borrador. Para que el mensaje quede aún más claro, hoy mismo, coincidiendo con la presentación de la estrategia comunitaria, la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha colgado un vídeo en el que revela qué debe incluirse en un kit de emergencia.

¿Es una sorpresa? No. Y no solo por el clima internacional, marcado por tres años de guerra en Ucrania y la toma de conciencia de que Europa no podrá contar para siempre (y de forma incondicional) con "el paraguas de seguridad" de EEUU. Hace meses el expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto, elaboró un amplio informe por encargo de von der Leyen en el que ya se avanzaba la "urgencia" de reforzar a Europa ante los cambios en "el panorama geopolítico y de seguridad".

"La tarea clave hoy es asegurarnos de que somos capaces de proporcionar seguridad a los europeos y que estén preparados para todos los riesgos", insistía Niinisto por entonces. Una de las observaciones recogidas en su informe apuntaba a que todos hogares deben estar equipados para ser autosuficientes durante al menos 72 horas. Y esas orientaciones han jugado un papel clave en el plan trazado ahora por Bruselas.

¿Hay algún referente? Sí. La propia Finlandia, un miembro de la UE que comparte más de 1.300 km de frontera con Rusia y lidia con otros hándicaps, como su clima o historia bélica. Sean esas o no las causas lo cierto es que la nación nórdica lleva tiempo preparando a su población para hacer frente a las crisis y sus ciudadanos están más que habituados a los mensajes que recomiendan tener provisiones suficientes para subsistir sin ayuda externa durante al menos 72 horas.

Es más, Finlandia, al igual que otros países de su entorno, como Suecia o Noruega, distribuyó hace ya meses una guía exhaustivas en la que explicaba a su población cómo prepararse ante incidentes y crisis. En el documento, disponible online, se aborda cómo responder ante cortes de electricidad y agua, interrupciones prolongadas de servicios bancarios e Internet, fenómenos naturales extremos o "crisis de largo plazo, como una pandemia o conflicto militar".

"¿Con qué emergencia lidias?" Esa es una de las primeras preguntas que deben responder los finlandeses que recurren a la guía. La lista es amplia e incluye desde problemas relacionados con la ciberseguridad a incendios forestales, tormentas, inundaciones, ataques terroristas, cortes de corriente y agua, epidemias o "conflictos militares".

"La preparación es una habilidad cívica en la actual situación mundial", señalaba hace unos meses a Bloomberg Kimmo Kohvakka, director general de servicios de rescate. "Saber qué hacer en caso de incidente es una base sólida".

¿Cómo les va con las 72 h? De lo que no hay duda es de que Finlandia ha logrado expandir el mensaje de que los hogares deben proveerse de recursos y prepararse para aguantar de forma independiente durante al menos tres días en caso de que lidien con, por ejemplo, cortes de suministro. Lo reconoce en The Guardian Suvi Aksela, de NASTA: "Las 72 horas se han convertido en una marca aquí en Finlandia". Para lograrlo sus autoridades han tenido que hacer un esfuerzo de pedagogía interesante que se remonta varios años atrás.

Desde hace algún tiempo Finlandia celebra cada principios de febrero el Día Nacional de la Preparación, durante el que las autoridades recuerdan a sus habitantes que deben tener lo necesario para arreglárselas sin servicios públicos durante al menos 72 horas en caso de emergencias como desastres naturales o ataques militares, incluidos kits. Ese celo entronca con décadas de trabajos de preparación en el país y lo ha convertido en un referente en la materia.

¿Sobrevivirías 72 horas? Quizás una de las pruebas más claras de ese celo, además del Día Nacional, es la web 72.tuntia.fi, en la que colaboran entre otros la Finnish National Recue Association (SPEK) o la Agencia Nacional de Suministros de Emergencia. En ella se incide en la importancia de tener recursos para subsistir varios días de forma independiente, se dan algunas claves relacionadas con crotes de suministros, ciberseguridad, enfermedades infecciosas, comunicación, refugios y "resiliencia psicológica" e incluso se plantea un desafío a los usuarios: participar en un test con el que pueden averiguar si sobrevivirían durante tres días.

