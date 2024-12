En su huida de Siria, Al-Assad ha dejado atrás uno de los mayores símbolos de sus excesos: un hangar lleno de coches de lujo

2024 se despide con la crónica internacional revuelta. Con Corea del Sur digiriendo aún su fugaz declaración de ley marcial y un fallido impeachment, EEUU preparándose para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el Gobierno francés revolucionado tras la fulgurante caída de Michael Barnier, la recta final del año está siendo cuanto menos turbulenta. Si el fin de semana ha tenido un protagonista claro ha sido sin embargo otro: Siria. Allí los rebeldes han tomado la capital y precipitado el fin del régimen de Bashar al Asad tras casi un cuarto de siglo en el poder.

De Siria han llegado muchas fotos y vídeos a lo largo de las últimas horas, pero ninguna tan chocante (y elocuente) como la que muestra un hangar repleto de coches de alta gama que supuestamente pertenecen al ya expresidente. Las imágenes son impactantes por lo que muestran, pero también por lo que sugieren: la división de riqueza durante el férreo gobierno de Al Asad.

Siria, en el foco. Llega con darse una vuelta por los grandes diarios de Europa y Estados Unidos para darse cuenta: Siria es la gran protagonista del día. Y es lógico que así sea. El domingo el otrora poderoso Bashar al Asad, al frente del país desde que hace casi 25 años tomó el relevo de su padre, Háfez al-Ássad, tomó un avión para abandonar en secreto el país. Su destino, incierto. O así lo fue al menos durante las primeras horas, antes de que los medios estatales de Rusia confirmasen que el derrocado dictador sirio había recibido asilo junto a su familia en Moscú.

La situación en Siria es convulsa desde hace ya tiempo. De hecho las revueltas arrancaron en 2011, tras la Primavera Árabe. En menos de dos semanas la situación en el país ha dado sin embargo un giro radical. Aprovechando su debilidad, la expansión del conflicto entre Israel y Hamas y que Vladimir Putin, el principal aliado de Al Asad, está centrado en Ucrania, los rebeldes movieron ficha. En cuestión de 11 días han logrado abrirse paso por las ciudades de Alepo, Hama, Homs, Deraa y finalmente la capital, Damasco, precipitando la huida de Al Asad y su familia.

De paseo por el palacio. Si algo ha dejado Siria a lo largo de las últimas horas son preguntas, sobre todo las que tienen que ver con su futuro, e imágenes. Del país han llegado fotos y vídeos de gente enarbolando la bandera rebelde, ciudadanos festejando la caída del régimen de Al Asad, soldados rendidos, miles de personas saliendo a las calles de Damasco… y también las de sirios —tanto combatientes como civiles— asaltando las que hasta hace unas horas eran las lujosas residencias de Al Assad. Entre ellas el Nuevo Palacio Shaab, una enorme y suntuosa edificación con suelos de mármol situada en una colina con vistas al oeste de Damasco.

The Telepragh ha publicado una selección de fotos y vídeos compartidos en X en los que se ve a gente paseando por el inmenso palacio o dentro de otro construido en Alepo. Las grabaciones muestran un jacuzzi, los fastuosos despachos, estancias aparentemente arrasadas, combatientes destrozando retratos de Al Assad, fotos sacadas de su álbum personal o incluso gente llevándose bolsos, perfumes, ropa o hasta una lámpara de araña del techo. Del asedio del palacio se han hecho eco medios como ABC News y la BBC asegura que su corresponsal en Oriente Medio ha sido testigo del saqueo de una de las residencias del Al-Asad.

Un hangar repleto de lujo. El vídeo más sorprendente probablemente es el que se grabó en un hangar repleto de coches de alta gama que supuestamente pertenecían a Al Asad. En la grabación, breve, puede verse cómo su autor avanza entre hileras de Ferraris, coches de las marcas Aston Martin, Rolls-Royce, BMW, Mercedes e incluso lo que parece un Bugatti Veyron. La pieza ha logrado también un alcance notable. De hecho The Telepragh la replicó hace horas como una muestra de la “colección de coches de lujo de Asad”.

El vídeo ha circulado con rapidez por X y ha llegado a diarios de todo el mundo: los indios Live Mint y The Economic Times, una de las grandes publicaciones económicas editadas en inglés, los británicos The Guardian y The Times o los estadounidenses The New York Post y la cadena CNN. Esta última de hecho asegura que ha verificado el vídeo en el que se aprecian los más de 40 vehículos de alta gama y concreta dónde se grabó: en un almacén al oeste de la capital siria, exactamente al norte del barrio Al-Mazzeh.

¿Por qué es importante? Que el vídeo haya ganado tanta visibilidad se explica por varias razones. La principal, que resulta potente. No es habitual encontrarse un almacén lleno de decenas y decenas de coches de lujo aparcados unos junto a otros. La segunda son las lecturas a las que se presta. Que Al Assad disfrutaba de una vida de lujos y una considerable fortuna no es una novedad, pero las imágenes que han circulado en las últimas horas chocan con la realidad de la sociedad siria, país con una alarmante tasa de pobreza y que se ha ido empobreciendo en los últimos años.

"Más de una década de conflicto agravada por perturbaciones externas han empeorado aún más la terrible situación económica de Siria en 2023 y han provocado un dramático deterioro del bienestar de los hogares sirios", alertaba en mayo el Banco Mundial. Sus datos eran desde luego elocuentes: la pobreza afectaría al 69% de la población del país y el 27% vive con una carestía "extrema".

