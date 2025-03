Segovia se las prometía felices como un destino turístico para vuelos en globo. Hasta que se topó con los ganaderos

Los más famosos son los de Capadocia, pero España es también un destino interesante para los amantes de los paseos en globo aerostático. Los ofrecen en Andalucía, Mallorca, Galicia o la Comunidad Valenciana, entre otras regiones, aunque si hay una provincia en la que se han hecho populares es en Segovia. Allí incluso celebraron en septiembre un festival que reunió a una veintena de pilotos. Los paseos con vistas al acueducto y el Alcázar se han encontrado sin embargo con un problema: el malestar de los ganaderos.

Y eso ha generado un curioso pulso.

¿Paseos en globo por Segovia? Sí. Segovia es una provincia rica en paisajes y patrimonio, así que… ¿Por qué no disfrutarlos a vista de pájaro, desde el aire, a bordo de un globo aerostático? Una búsqueda rápida muestra que hay diferentes opciones para vivir la experiencia y desde el Festival de Globos de Segovia reivindican de hecho que es "uno de los mejores destinos del mundo" para la actividad. "Por eso cada año cerca de 13.000 viajeros eligen nuestra ciudad para disfrutar de esta experiencia", precisan.

¿Hay más datos? Sí. Hace un año El Norte de Castilla indagó en qué supone y cuánto dinero mueve el turismo aerostático en Segovia. Y sus resultados son sorprendentes. Aparte de presentar la región como "uno de los diez destinos más demandados del mundo" para este tipo de paseos, el diario asegura que solo en 2023 se registraron 1.334 vuelos con 14.568 viajeros. A una media de 190 euros por sesión, eso se traduce en unos 2,6 millones de euros. Se calcula que hay casi una decena de empresas ofreciendo sus servicios.

¿Por qué son noticia? Desde hace unas semanas los globos aerostáticos de Segovia están acaparando titulares en la prensa regional y estatal y curiosamente no es por su éxito entre los turistas, ni su facturación, ni el festival previsto para este verano. No. El motivo es otro: la pelea entre las empresas y profesionales del sector y otro de los gremios clave para la provincia segoviana, el ganadero.

A medida que los primeros ganaban popularidad los segundos aseguran haberse encontrado con un problema: los vuelos a baja altura les provocan "graves perjuicios" en el campo.

¿Y eso por qué? El colectivo denuncia que al volar cerca de los pastos los globos molestan al ganado y no es extraño que los pilotos acaben posándose en sus parcelas. "Provocan estampidas y estrés en los animales. Además aterrizan sin permiso en fincas particulares, valladas y ocupadas por vacas y terneros, así como en tierras sembradas", denunciaba hace unos días Unión de Campesinos de Segovia-UCCL tras trasladarle sus quejas a la Subdelegación del Gobierno.

"Los globos realizan vuelos bajos de larga duración por las zonas de pasto, accionando el quemador cuando estiman conveniente. El ruido provocado por este aparato causa un grave estrés a los animales, dando lugar a estampidas", insiste la entidad. "Los animales asustados saltan vallas, alambradas e irrumpen en las carreras con evidentes riesgos para la seguridad y desazón para el ganadero. Por si no fuera suficiente, aterrizan impunemente en fincas privadas".

¿Son los únicos que se quejan? No. La Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) Sierra de Segovia, que aglutina a algo más de un centenar de ganaderos de vacuno extensivo del entorno de la sierra de Guadarrama y la capital segoviana, se quejaba hace poco a El Norte de Sevilla del "vacío legal" que usan los empresarios para aterrizar en las parcelas. "Tendrían que estar las cosas mucho más claras", añade su portavoz: "Es un sinvivir, esto no puede ser un safari, no se puede volar sobre las vacas para que disfruten los pasajeros".

¿Qué dicen los empresarios? Para ellos la situación es bastante distinta. En una entrevista con El Periódico de España Cristian Biosca, gerente de una de las compañías del sector, reconocía "no entender" la polémica. "No hay ninguna novedad", argumenta. El único incidente que le consta, asegura, ocurrió hace ya "algunos meses" y Biosca matiza que no tuvo "nada que ver" con las empresas que habitualmente operan en Segovia.

Es más, el directivo sostiene que las denuncias que reciben parten únicamente de tres ganaderos "particularmente problemáticos". "Hemos intentado llegar a acuerdos con ellos, que vengan a volar y que lo vean, pero nada".

"Su queja es que volamos bajo y espantamos al ganado, pero jamás ninguno de los que volamos hemos visto que el ganado corra cuando pasamos o que rompa vallas", garantiza Biosca, quien apunta que las vacas ya se han habituado al paso de los globos. "Como los corzos", concluye. Prueba de que su actividad es "segura" y no hay pruebas de los daños que denuncian los ganaderos es que, afirma, las denuncias que se han presentado hasta la fecha no han prosperado.

¿Cuál es la solución? Unión de Campesinos de Segovia-UCCL lo tiene claro: que los vuelos de los globos dejen de "interferir" con las zonas de cría de ganado. Ni siquiera sería una salida nueva. El colectivo recuerda que hace años, en 2018, operadores y ganaderos ya pactaron gracias a la mediación de la Subdelegación del Gobierno una "zona de exclusión de vuelo" que afectaba a ciertos municipios caracterizados precisamente por la presencia de pastos.

Aquel acuerdo funcionó durante un tiempo, pero UCCL denuncia que las empresas que gestionan los globos "están volviendo de nuevo a campar a sus anchas por las zonas de pasto". "Entendemos que la actividad turística de viajes en globo es perfectamente factible en Segovia sin necesidad de invadir los espacios de cría de ganado", insiste el colectivo: "Basta con retomar el pacto alcanzado en su día".

¿Y eso es factible? UCCL defiende que sí y de hecho reconoce que durante varios años el acuerdo suscrito en 2018 se cumplió "en gran medida". "Es perfectamente posible, ya que hay espacio aéreo más que suficiente para que ambas actividades puedan desarrollarse sin interferencias mutuas", concluye.

Biosca recuerda también que en 2018 se marcaron zonas por las que los pilotos "intentan" no pasar, pero aclara: "Los globos no se pueden dirigir […] No es una cuestión de capricho donde aterrizamos, el viento nos lleva".

