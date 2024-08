En pleno debate sobre la masificación turística, España ya tiene la primera foto de cómo va el verano. Y hay sorpresas

A las puertas del verano, con ecos de recuperación pospandémica en el turismo internacional y los vecinos de algunos de los grandes destinos del país saliendo a la calle para protestar por la expansión sin freno del sector, Google y Deloitte dieron la campanada. En un estudio titulado NextGen Travellers & Destinations revelaron que, si sus cuentas no fallan, en 2040 España será el país con más visitantes del mundo. Incluso aportan una cifra: 110 millones de viajeros extranjeros, lo que permitiría a España aventajar en el ranking a Francia, EEUU o China.

A la espera de comprobar si se cumple o no ese escenario, los primeros datos del verano de 2024 muestran que el turismo español crece, pero a un ritmo modesto. Y con desequilibrios a nivel territorial. España ganó visitantes en julio, sí, pero apenas un 0,2% y con varias regiones perdiendo viajeros o estancadas.

¿Cómo ha arrancado el verano? En positivo. Aunque con un crecimiento discreto y desigual. Eso es lo que refleja el último balance mensual sobre turismo del INE. Básicamente arroja dos datos: su encuesta de ocupación hotelera muestra que en julio España registró 12,7 millones de viajeros que pagaron por 44 millones de pernoctaciones. En ambos casos se trata de la suma de turistas locales, que se desplazan dentro de España, e internacionales, llegados de otros países.

Click en la imagen para ir al tweet.

¿Son buenos datos? Desde luego dibujan el mejor julio en términos turísticos desde al menos 1999, el primer año documentado en la web del INE. Mejoran el resultado del mismo mes del año pasado, superan los que manejaba el sector en 2019, antes de que la pandemia lo vapuleara, y se sitúan muy, muy por encima de los que manejaba el instituto estadístico hace cuestión de dos décadas.

Un ejemplo: poco tienen que ver los 12,7 millones de viajeros del pasado julio con los 9,9 millones del mismo mes de 2014 o los 7,2 millones de hace dos décadas. Lo mismo ocurre con el registro de pernoctaciones: las algo más de 44 millones de este julio superan con creces las 28,2 anotadas el mismo mes de 2000.

¿Es un gran salto? No. El salto con respecto a 2023 es bastante discreto. Aunque entra en lo esperable que mayores resultados impliquen también que "cueste" más registrar grandes crecimientos, al menos en términos porcentuales, la diferencia entre el julio que acabamos de dejar atrás y el del año pasado es discreta.

El flujo de visitantes aumentó un 0,2%. El de las pernoctaciones, un 2,15%. Entre 2022 y 2023 esos porcentajes habían sido respectivamente del 3,15% y 2,34%. Y entre el 2021 y 2022, aún bajo la influencia del COVID, del 43,9% y casi el 59%.

¿Y crece por igual en todo el país? No. Y esa es posiblemente una de las lecturas más interesante que deja el último balance del INE. Aunque la foto general sea de crecimiento hay unas cuantas regiones —Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana y Navarra— que siguen aún por debajo de los datos de pernoctaciones que tenían en julio de 2019, antes de la pandemia, y tres que han registrado peores datos que el año pasado. En Asturias las pernoctaciones han descendido casi un 2%, en Galicia algo más del 0,8% y en Cantabria "pincharon" un 4%.

Más significativo resulta aún el balance de viajeros. En ese caso hay cuatro comunidades que anotaron peores resultados que en julio de 2023 y tres en las que el resultado es prácticamente el mismo, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Las regiones que han caído en afluencia de visitantes son Cataluña (-1,25%), Canarias (-1,5%), Andalucía (-5,2%) y Cantabria, de nuevo la que ha sufrido una caída más acentuada, del 8,1%. En las dos últimas este julio ha sido peor que el de 2019.

Comunidad julio 2024 julio 2023 julio 2019 Andalucía 6,62 millones 6,59 millones 6,75 millones Aragón 592.500 579.500 586.000 Asturias 564.900 575.900 535.100 Baleares 10,9 millones 10,61 millones 10,53 millones Canarias 6,41 millones 6,29 millones 6,27 millones Cantabria 453.600 472.600 458.900 Castilla y león 861.400 850.700 821.500 Castilla-La Mancha 374.200 337.300 343.200 Cataluña 8,29 millones 8,11 millones 8,16 millones Comunidad Valenciana 3,64 millones 3,5 millones 3,64 millones Extremadura 235.000 228.000 227.100 Galicia 1,28 millones 1,29 millones 1,22 millones Madrid 2,3 millones 2,19 millones 2,27 millones Murcia 391.300 372.100 367.900 Navarra 208.317 199.800 211.900 País Vasco 785.700 784.900 671.800 La Rioja 95.800 94.700 90.100 Ceuta 13.000 15.100 17.100 Melilla 10.100 11.700 12.000

¿Puede bajarse al detalle? Eso es lo que han hecho en Datadicto, que ha publicado en X un mapa que refleja provincia a provincia cómo ha evolucionado el flujo de viajeros a lo largo de julio. Sus autores hablan de "frenazo".

¿El motivo? Aunque hay territorios que han experimentado crecimientos notables, como Zaragoza, Huesca y La Rioja, las tres con crecimientos del 6% o superiores, Ávila (11,3%), Lugo (10,2%), Ourense (9,4%), Valencia (8,4%), Badajoz (10,3%) o Albacete (17%), hay otras muchas provincias en rojo, con caídas sensibles, entre ellas algunos con destinos de costa, como Tarragona (7,2%), Cádiz (-10,4%), Málaga (-5,9%) o Almería y Murcia, con retrocesos superiores al 3%.

¿Y cuáles son las causas? La gran pregunta. El mapa muestra que, si bien las pernoctaciones crecieron un 2,2% en el conjunto del país, el flujo de viajeros no se ha comportado igual en todo el territorio, con caídas sensibles en algunos destinos del norte, como Cantabria y la provincia de A Coruña, o del sur y la costa mediterránea, caso de Cádiz, Málaga, Almería, Murcia y Tarragona.

La primera clave es que en su análisis mensual el INE habla de "establecimiento hotelero", término que él mismo define como "toda unidad productora de servicios de alojamiento hotelero (hotel, hotel apartamento, motel, hostal, pensión, fonda, casa de huéspedes)". El dato no abarcaría por lo tanto otras opciones.

¿Son todas las regiones iguales? No. Otra clave es que no todas las regiones de España reciben el mismo perfil de turismo y no todos los perfiles han crecido por igual. Las pernoctaciones de viajeros extranjeros aumentaron por ejemplo un 5,2% frente al 3,4% de los españoles. A la hora de planificar sus vacaciones los primeros parecieron inclinarse sobre todo por las Islas Baleares, Cataluña y Canarias. Entre los viajeros residentes en España destaca Andalucía.

La "foto" de julio es interesante porque llega en plena polémica por la saturación de grandes destinos como Mallorca, Las Palmas o Barcelona, y con la incógnita de si al menos parte del turismo se decantará por por alternativas menos masificadas.

¿Cómo le fue a las Islas Baleares? El caso de las Islas Baleares resulta especialmente interesante porque a lo largo de los últimos meses ha registrado varias movilizaciones de vecinos que claman contra la masificación turística sin freno. Los datos del INE muestran que en el archipiélago el flujo de viajeros creció cerca de un 3% y el de pernoctaciones un 2,7% hasta rozar los 11 millones en total.

El INE registró allí de hecho el mayor grado de ocupación por plaza hotelera, un 87,6%, mientras que en el conjunto del país se cubrieron en julio el 70,5% de las plazas ofertadas. En general, no fue un mal mes para la facturación de los hoteles, al menos según los datos de rentabilidad del INE, que registró un aumento del 7,2% en el índice de precios y un 8% en la facturación por cuarto ocupado.

Imagen | Big-Ashb (Flickr)

En Xataka | En Galicia han encontrado una forma propia de protestar contra la masificación turística: cruzar pasos de cebra sin parar