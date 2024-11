El nuevo fenómeno turístico de China son unas escaleras. Unas no aptas para cardíacos: entre acantilados y a 1.500 metros

Sobre gustos no hay nada escrito. Hay quien opta por disfrutar sus vacaciones en una relajada playa, pasando del chiringuito a la hamaca y de la hamaca a los chapuzones, y quien prefiere calarse un casco, ceñirse un cinturón de seguridad y darse un paseo por una frágil escalera de 170 metros tendida entre dos acantilados a cientos de metros de altura. Eso último es lo que optan por hacer cada vez más chinos en el monte Qixing, al suroeste del país, donde está ganando popularidad una atracción turística no apta para cardíacos ni personas con vértigo: Tianti, una palabra que puede traducirse literalmente como "escalera del cielo".

La expresión da una pista clara de cómo es.

La "escalera del cielo". La frase quizás resulte demasiado poética o parezca exagerada, pero al ver fotografías y vídeos de la instalación montada entre los acantilados del Monte Quixing, en el Parque Natural de Zhangjiajie, se entiende mucho mejor por qué la llaman así: Tianti, que significa "escalera del cielo".

Se trata ni más ni menos que de eso: una escalera rudimentaria, formada por cables y travesaños, que mide 168 metros y se extiende entre dos acantilados a una altitud asombrosa, elevándose a cientos de metros. ¿Cuántos exactamente? La CNN habla de alrededor de 1.500 metros.

Un paisaje privilegiado. Como explica a la CNN uno de los visitantes que ya ha cruzado Tianti, la instalación es ideal para los aventures a los que "les gusta desafiarse a sí mismos". Pero hay otra razón por la que la "escalera del cielo" triunfan, más allá de su peculiar promesa de recorrer 168 metros a una altura no apta para personas con vértigo: el paisaje que la rodea.

El parque forestal de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan, es popular por sus estructuras rocosas, a las que la erosión ha dado forma de pilares. Además de por Tianti, es conocido también por el ascensor Bailong, un elevador al aire libre de 326 m, el puente de cristal de Zhangjiajie, abierto en 2016, y sus teleféricos. Para ser más precisos, la “escalera del cielo” se integra en el Monte Quixing, en un sendero de escalada de estilo vía ferrata que incluye pasamanos de acero, reposapiés, amarres y cables.

Vértigo no, equipamiento sí. La CNN entrevistó hace poco a Yuan Xiaorui, empleado de la compañía que se encarga de operar la atracción del Monte Quixing, y quien aclara algunas claves de la experiencia: el recorrido completo por la vía ferrata dura unas tres horas, cuesta 580 yuanes (80 dólares) y quienes se lanzan a la aventura lo hacen acompañados por monitores y con equipo.

"Los clientes estarán equipados con casco, cinturones de seguridad y bolsas de protección", asegura Xiaorui. En los vídeos compartidos en redes sociales o por la CNN sobre las escaleras de Tianti se puede ver cómo los visitantes llevan cascos y cinturones que los mantienen sujetos a los cables de la escalera. En X, Reddit o Instagram se encuentran referencias por "Vía Lada".

"La Vía Lada de la Montaña Qixing, en Zhangjiajie, tiene un desnivel de 1.480 metros y la escalera más larga mide 168 metros. Sentía las piernas débiles incluso después de mirar la pantalla", publicaba a finales de octubre Treasure, una cuenta sobre viajes con alrededor de 1,5 millones de seguidores en Instagram.

Colapsos en las alturas. A las personas con vértigo la experiencia de moverse por un acantilado puede resultarle impactante (con o sin cinturón), pero lo cierto es en Zhangjiajie parece no faltar gente dispuesta a experimentarla. En agosto el medio estatal CCTV preparó un reportaje en el que hablaba de más de 1.200 turistas diarios. Es más, asegura que la atracción se ha vuelto tan popular que en una ocasión se produjo un embotellamiento en las alturas, una escena no muy distinta a otras vistas en el Everest o Fuji.

De las redes a los medios. Que Tianti haya ganado tanta fama no es mérito solo de sus paisajes. Le han ayudado mucho las redes sociales. En Douyin, app hermana de Instagram en China, Hace no mucho se volvió viral un vídeo grabado por He Qian en plena escalada. En la pieza muestra cómo es la escalera y la panorámica que hay desde ella. "No estaba nervioso, mi hijo sí", bromea en una entrevista con la CNN. No han faltado las reacciones a su grabación de gente que confiesa que no lo imitaría ni por una fortuna. “¡Me sudan las manos solo de verlo!”, escribe uno.

"Para amantes de la escalada extrema". En X también pueden verse algunos vídeos. @KoneserUnii publicó en octubre uno, aparentemente grabado con drones, que ayudan a entender mejor al usuario que asegura sentir vértigo solo de observar las imágenes a través del móvil.

"El acantilado de esta montaña alcanza una impresionante altura de 1.480 metros, lo que lo convierte en un destino único para los amantes de la escalada extrema. La escalera más larga de la ruta mide 168 m, lo que supone un desafío incluso para escaladores experimentados", comparte. El éxito de la estructura entre los visitantes le ha dado visibilidad en medios como la CNN o el canal CCTV.

Más allá de Tianti. Las escaleras del sendero del monte Quixing quizás resulten impresionantes por su altura y entorno, pero su éxito no es tan extraño en China, donde hay otras atracciones que tampoco son recomendables para cardíacos. Y no hay que busca muy lejos. En la propia Hunan está el puente de cristal de Zhangjiajie, una estructura transparente que se eleva a una altura de 360 metros, o el ascensor Bailong, de vidrio, y que permite ascender también por la ladera de un acantilado a una altura de 326 m.

