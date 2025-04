"No vuelvo a salir con un español": el debate sobre la caballerosidad esconde en realidad una ruptura cultural con EEUU

Para la Real Academia no hay dudas. "Caballeroso" es aquel hombre que se comporta como un "caballero", con "distinción, nobleza y generosidad" (sic). Si hablamos de relaciones de parejas, roles de género y choques entre culturas el significado de esas palabras se vuelve sin embargo difuso y sus implicaciones más complejas. Buena prueba es que en los últimos días TikTok ha abierto un curioso debate sobre si los españoles han olvidado cómo tratar a las mujeres y pueden encontrar en Estados Unidos (entre otros países) un modelo a seguir.

Suena a runrún pasajero de TikTok, pero no es la primera vez que el tema da que hablar y entronca con un tema interesante: la (en ocasiones) difusa línea divisoria entre los roles que marca la educación y los que marca el machismo. Y cómo esa barrera puede verse de diferente formas en una sociedad u en otra.

"No vuelvo a salir con un español". La frase es de Carolina Moura, influencer, tiktoker y autora de un vídeo que va camino de los 2,6 millones de reproducciones y en el que básicamente se queja de la falta de "caballerosidad" de los españoles si se les compara con los estadounidenses. La pieza es relevante porque ha reavivado un debate que ya había prendido antes en redes con otros vídeos, como el de Leslie López, una latina que hace un año compartió un vídeo mostrando su desengaño con los hombres europeos. "Aquí no existe la caballerosidad", coincidía.

"La personalidad es más dejada". En su vídeo, de poco más de minuto y medio, Moura se queja de la actitud de los españoles tras haber conocido a un estadounidense en Bali. Y asegura que no es la única en llegar a esa conclusión. "Me habéis mandado mensajes de chicas que habéis salido con estadounidenses, canadienses, extranjeros. Todas estabais de acuerdo en prácticamente lo mismo y es que la personalidad del español es más dejada, no se esfuerzan lo que habría que esforzarse, no son muy caballerosos", confiesa a sus 1,8 millones de seguidores.

"Yo me pago mis propias cosas, pero el acto de conquista en España no existe", continúa. Lo interesante del vídeo no es sin embargo la crítica a los españoles, si no el ejemplo que señala: Moura habla de hombres de EEUU que abren la puerta del coche a las mujeres, apartan las sillas, se encargan de planificar citas… "No quiero decir que sean perfectos. Tampoco es esa la intención. También existe el ghosting, el love bombing, pero la caballerosidad se vive de forma muy distinta", zanja.

Y se armó el debate. Las reflexiones de Moura pudieron quedarse en eso, los comentarios de una influencer, pero no tardaron en inspirar a otros vídeos sobre el mismo tema. A favor. Y en contra. Entre los primeros, los de quienes comparten su perspectiva, está Laura Rouder, tiktoker con cientos de miles de seguidores. En un vídeo de casi 250.000 reproducciones "confirma" la idea y comparte su experiencia con un amigo de EEUU que le retira la silla para que se siente, le abre la puerta del coche… "¿Cómo son los chicos en España? Por darte no te dan ni las gracias".

Entre los segundos, los que han cuestionado o incluso parodiado la visión de Moura, están Alex Chiner, quien advierte sobre su mensaje de fondo: "Al final te estás posicionando a ti como un premio, algo que el hombre tiene que conseguir y por lo que luchar". "¿La caballerosidad ha muerto? Siendo concisa, ese término me huele un poco a rancio y me parece un poco casposo, la verdad", concuerda Marina Rivers en otro vídeo de TikTok en el que recalca que las mujeres no son "doncellas en apuros", no necesitan un "príncipe azul" y defiende las parejas "recíprocas".

La cuestión real de fondo. El debate va sin embargo más allá de TikTok, los vídeos virales o el cruce de opiniones sobre cómo debe comportarse un hombre con las mujeres: conecta con los roles de género, la cultura y las diferencias que puede haber entre países, como entre EEUU y España o América y Europa. ¿Debe un hombre invitar a una mujer en las cenas románticas? ¿Es "caballeroso" que esté pendiente de si su cita tiene o no agua en el vaso, le aparte la silla para que se siente o se empeñe en ser la persona que siempre le abra las puertas?

De roles y socidades. La clave está en qué se entiende y cómo se percibe ese concepto, el de "caballerosidad", y si se entiende cómo un indicador de educación o vestigios de un desequilibrio de roles entre hombres y mujeres. No en todas partes puede percibirse igual del mismo modo que no todas las sociedades son iguales ni atraviesan por los mismos escenarios. En España por ejemplo el movimiento 8M ha ganado fuerza durante los últimos años y comportamientos como los señalados por Moura o Rouder en sus vídeos se han revisado hasta casi desaparecer.

El motivo en simple: se asocian a la dependencia, el desequilibrio, los roles "doncella/caballero", como señalan algunas de las críticas vertidas en TikTok. Esa concepción puede ser distinta en EEUU, donde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con un impulso reforzado del conservadurismo, movimientos como el pronatalismo o el rechazo al concepto woke a nivel político, social y empresarial, lucha que tiene en el líder republicano uno de sus principales referentes.

¿Qué dicen las cifras? Redes, viralidad y experiencias personales aparte, lo cierto es que hay cifras que desmitifican que las mujeres se encuentren en EEUU un trato más "caballeroso" que en España. National Domestic Violence Hotline señala que el 29% de las mujeres en EEUU aseguran que han sufrido un episodio de acoso, violencia física o violación por parte de su pareja que las ha marcado y casi el 15% han resultado heridas debido a la violencia en la pareja.

Según el informe del World Economic Forum (WEF) sobre igualdad de 2024, los 10 primeros países en paridad de género son: Islandia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Nicaragua, Alemania, Namibia, Irlanda y España. Si se analiza el Global Gender Gap Index, que se mueve entre el 1 (equidad) y 0 (inequidad), España obtiene un 0,797 mientras EEUU marcaba el año pasado un 0,747.

