Muchos rusos heridos en Ucrania no están volviendo a casa. Están volando con los gastos pagados a Corea del Norte

Durante los últimos meses, en la guerra de Ucrania ha habido momentos donde los soldados norcoreanos han sido lo más parecido a tropas fantasmas. En realidad, y como suele ocurrir en las contiendas, las cifras de participantes varían según los bandos, así que posiblemente nunca sabremos el número exacto de “envíos”. Dicho esto, y si había alguna duda de los lazos forjados en la Guerra Fría por ambas naciones, paralelamente está ocurriendo un hecho sin precedentes. Los soldados rusos heridos no están volviendo a casa, se están dirigiendo a Pyongyang.

Del frente de batalla a Corea. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, miles de soldados rusos han regresado a casa heridos o con secuelas físicas y psicológicas. Muchos de ellos han participado en programas estatales de rehabilitación en sanatorios repartidos por todo Rusia.

Sin embargo, un número creciente de militares han tenido otro destino. Este grupo, en secreto hasta hace muy poco, se ha estado enviando a Corea del Norte para recibir atención médica y descanso, lo que marca un nuevo capítulo en la creciente cooperación entre Moscú y Pyongyang.

Recuperación con los gastos pagados. En el Guardian contaban casos de soldados como Aleksei (nombre ficticio), quien, tras sufrir una herida de metralla en la pierna, solicitó una estadía en un sanatorio estatal. El hombre esperaba ser enviado a uno de los tradicionales centros de rehabilitación en el mar Negro o las montañas de Altái, pero ante la falta de disponibilidad, su unidad en el Lejano Oriente ruso le ofreció un destino inesperado: Corea del Norte.

Aleksei, como otros, abordó un vuelo de dos horas desde Vladivostok a Pyongyang, seguido de un viaje hasta un sanatorio en Wonsan, en la costa oriental de Corea del Norte. Allí, pasó una semana junto a otras dos docenas de soldados rusos, en un entorno que, aunque cuenta que limpio y bien mantenido, carecía de la atención médica especializada que esperaba.

El papel “sanador” de Corea del Norte. El envío de soldados rusos heridos a Corea del Norte no se ha promovido públicamente a través del gobierno ruso, tampoco se han difundido imágenes de las visitas. Sin embargo, en una entrevista reciente, el embajador de Rusia en Pyongyang, Aleksandr Matsegora, confirmaba que "cientos de soldados rusos" han sido tratados en sanatorios y centros médicos norcoreanos.

No solo eso. El diplomático destacó que los servicios de alojamiento, alimentación y cuidado fueron totalmente gratuitos, y que cuando Rusia intentó compensar a Corea del Norte por los gastos, las autoridades norcoreanas se sintieron “ofendidas” y rechazaron cualquier pago. Un intercambio que se enmarca en esa estrecha colaboración militar y política entre ambos países que hemos ido contando, y que se ha intensificado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Descanso sin tratamiento. Aleksei contaba al medio británico que durante su estadía en Wonsan tuvo acceso a piscinas, saunas y actividades recreativas como el ping-pong y los juegos de cartas. Pero como decíamos, notó varias limitaciones. A saber: no recibió el tratamiento médico especializado esperado, las comidas “eran insípidas y tenían poca carne”, estaba prohibido salir del recinto por las noches o interactuar con la población local, y el alcohol era extremadamente difícil de conseguir.

Aspectos que, como señalaba el New York Times, contrastan con la imagen de los tradicionales sanatorios rusos, que suelen ofrecer una combinación de terapia física, rehabilitación y descanso en entornos naturales. Sea como fuere, para Aleksei, la experiencia fue "diferente a lo esperado", y no está seguro de si aceptaría volver en caso de una nueva oferta.

La duda y el trasfondo estratégico. Algunos analistas han sugerido que estos envíos de soldados podrían tener un propósito oculto más allá de la propia rehabilitación. ¿Cómo qué? El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, ha señalado que la llegada de tropas rusas con experiencia de combate a Corea del Norte podría ser una oportunidad para entrenar y compartir tácticas con el ejército norcoreano, bajo la apariencia de descanso y recuperación. La posibilidad de una mayor cooperación en este ámbito refuerza las preocupaciones sobre la creciente alineación militar entre Moscú y Pyongyang.

Un campamento de verano para niños rusos. Lo contaba en exclusiva el New York Times. En paralelo a la llegada de militares rusos a Corea del Norte, Pyongyang ha comenzado a recibir también a hijos de soldados rusos fallecidos en la guerra. El presidente ruso Vladímir Putin mencionó por primera vez la iniciativa en junio de 2023, agradeciendo al líder norcoreano Kim Jong-un por organizar un campamento para estos niños en el complejo Songdowon, cerca de Wonsan. Dicho centro, que ya recibía visitantes rusos antes de la guerra, ahora se ha convertido en un símbolo de la relación bilateral.

De hecho, los medios rusos han cubierto ampliamente estos viajes, mostrando imágenes de niños posando frente a estatuas de los líderes norcoreanos. El Times contaba que incluso un joven participante describió la experiencia como un "total detox digital", destacando la estricta disciplina de los niños norcoreanos, quienes marchaban en formación y seguían instrucciones con precisión militar.

En definitiva, la presencia de soldados rusos en Corea del Norte parece simbolizar esa creciente convergencia entre ambas naciones, en un contexto de aislamiento internacional. A medida que la cooperación militar y económica entre Moscú y Pyongyang se intensifica, estos intercambios podrían representar algo más que simple rehabilitación, consolidando una nueva dinámica geopolítica en el siglo XXI.

Imagen | Office of the President of the Russian Federation

En Xataka | Rusia regaló a Corea del Norte animales, artillería y crudo. Su último obsequio sitúa a su ejército en otro nivel: el espacio

En Xataka | Miles de norcoreanos acudieron a combatir con Rusia. La pregunta ahora es dónde se han metido desde hace dos semanas