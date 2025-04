Llevamos años esperando horas en los aeropuertos. La "teoría del aeropuerto" de TikTok cree que ha sido un error

Si vuelas con frecuencia estarás harto de escucharlo. Al aeropuerto debe llegarse con antelación. Cuánto depende en gran medida de la ciudad desde la que despegues y cuál sea tu destino, pero habitualmente a los viajeros se les recomienda que estén en la terminal con un margen de 90 minutos o dos horas. Y eso como mínimo. Si el destino es un país lejano, como EEUU, ese margen es bastante superior. Pero… ¿Y si se pudiera reducir esa espera a 15 minutos?

Solo de escucharlo suben las pulsaciones, pero en TikTok hay gente (bastante) empeñada en demostrar la validez de una "teoría del aeropuerto" que sostiene eso mismo: que si has hecho el chek-in online, no tienes que facturar maletas y el viaje es nacional, 15 minutos es más que suficiente para no perder el vuelo.

No apto para cardiacos. "Viajar es un placer", como decía Gloria Fuertes. Pero también una fuente de estrés, nervios y prisas. Sobre todo si viajas en avión. De ahí que operadores como Aena y las propias aerolíneas aconsejen presentarse con bastante antelación en los aeropuertos.

El tiempo exacto puede variar de un caso a otro, pero suele moverse entre los 90 minutos, las dos horas y media o incluso las cuatro para algunos destinos. En TikTok hay bastante gente convencida de que, al menos en ciertos casos, llega con presentarse en la terminal unos 15 minutos antes del embarque o incluso del despegue. Y está tan seguro de ello que ha empezado a demostrarlo durante sus propios viajes.

La "teoría del aeropuerto". La tendencia se ha bautizado como Airport theory ("teoría del aeropuerto") y ha ganado fuerza sobre todo entre los pasajeros anglosajones. Llega con buscar el hashtag en TikTok para comprobar que hay un buen puñado de vídeos de gente (incluidos tiktokers con millones de seguidores) empeñada en demostraren sus propias carnes que pueden presentarse en el aeropuerto con mucha menos antelación de la que aconsejan los operadores y las aerolíneas y aun así subir sin problema a sus aviones.

Es más, el fenómeno ha ganado el calado suficiente como para saltar de las redes a los medios generalistas, con reportajes en cadenas y magazines estadounidenses como la CNN, Fox News o Wired. Algunos de los vídeos de influencers que hablan de la teoría, como el que le dedicó Michael DiCostanzo hace unos días, acumulan cientos de miles de visualizaciones.

Pero… ¿Qué propone? Muy sencillo. Grosso modo, la "teoría del aeropuerto" sostiene que hasta ahora has estado malgastando horas de tu vida en los aeropuertos sin necesidad alguna. Al menos en ciertos casos. Su hipótesis es que si el pasajero ya ha realizado el check-in online y solo carga con equipaje de mano (por lo que no tiene que facturar maletas) puede llegar al aeropuerto 15 minutos antes de embarcar.

Según la tendencia viral ese es margen suficiente para pasar los controles de seguridad, recorrer la distancia que haya hasta la fila de embarque y acceder al avión. Todo esto, claro, sin perder el vuelo. "¿Es realmente necesario presentarse con dos o tres horas de anticipación, como se recomienda, para llegar a tiempo a un vuelo?", se pregunta Betsy Grunch, con 2,4 millones de seguidores en TikTok.

"No creo que sea necesario". En una entrevista reciente con la CNN Grunch recuerda que a ella le tocó comprobar "la teoría del aeropuerto" un día que el tráfico y los problemas con el equipaje le llevaron a presentarse en el aeropuerto internacional Hartsfiel-Jackson, en Atlanta, solo 26 minutos antes de su hora de embarque. Como buena tiktoker, sacó el teléfono y grabó lo que vino después: una carrera no apta para cardiacos que le permitió tomar su vuelo a tiempo.

Otro influencer que quiso comprobarlo fue James Shaw, aunque él optó por un experimento más seguro: acudió junto a su esposa a un aeropuerto de Florida con los 90 minutos de antelación de rigor y luego usó un cronómetro para calcular cuánto tardaban en llegar a su puerta de embarque. Lo pausó al cabo de 13 minutos.

"Creo que viajar puede resultar muy estresante y por eso decimos 'necesito estar allí tres o cuatro horas antes, o lo que sea'. Y no creo que sea necesario hacerlo", añade Shaw. Eso sí, él solo llevaba equipaje de mano y utilizó un servicio que agiliza los trámites en la terminal. Al igual que Grunch, reconoce también que nunca pondrían a prueba la teoría en un viaje internacional, más caro y en el que los controles de seguridad pueden resultar más complicados... y largos.

El debate, servido. ¿Funciona "la teoría del aeropuerto"? En TikTok pueden encontrarse comentarios y vídeos tanto a favor como en contra. También por supuesto piezas de tiktokers que han acabado viendo cómo se quedan en tierra. Más allá de grabaciones como la de DiCostanzo y el debate que ha aflorado en redes, hay unos cuantos datos que ayudan a entender el alcance de la tendencia… y algunas de sus repercusiones.

Hace unos días Wired precisaba que la "teoría del aeropuerto" acumula más de 400 millones de visitas en TikTok, un súbito interés que parece haber coincidido con un repunte considerable registrador por Google Trends en las búsquedas de "He perdido mi vuelo, ¿qué hago?" Lo cierto es que habitualmente las aerolíneas aconsejan presentarse en los aeropuertos con un par de horas de antelación, suficientes para evitar que un imprevisto, como un control rutinario de equipaje, un embotellamiento o la cola en el acceso a la terminal, pueda aguarnos el viaje.

"Creo que es una tontería". Quienes parecen tenerlo claro son los profesionales que trabajan en los aeropuertos, a priori poco partidarios de que los viajeros se presenten 15 minutos antes de su embarque. El motivo: los riesgos. "Los tiempos de espera de los controles de seguridad pueden variar de un aeropuerto a otro, e incluso de un día a otro, dentro de una misma terminal", explica a la CNN un portavoz del aeródromo Dalls/Fort Whorth. Con un par de horas de 'colchón' un viajero puede evitar que "un imprevisto" de última hora le chafe su viaje.

El propio Shaw confiesa, tras haber hecho el experimento: "No soy partidario de la teoría del aeropuerto. Creo que es tonto. No me arriesgaría a perder el vuelto. Es simplemente una tontería". Al fin y al cabo el dilema está claro: ¿menor espera a costa de un mayor riesgo de quedarse en tierra?

Imágenes | TikTok

En Xataka | Descalzarse en pleno vuelo o no: la nueva batalla en los aviones no se libra contra las aerolíneas sino entre pasajeros