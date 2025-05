Ibai va a lanzar su propio equipo de fútbol para que empiece desde lo más bajo. En realidad hay una estrategia muy pensada

Ibai Llanos es, sin duda, el streamer español más ambicioso. Inquieto y poco dado a encasillarse en un solo tipo de contenido, está estirando los límites de lo que se puede esperar de un creador en internet al uso, hasta el punto de que su nuevo proyecto se sale del entorno meramente virtual: ha anunciado que va a financiar un equipo de fútbol que arrancará en las categorías más modestas con la intención de ascender lo que se pueda.

Desde cuarta división. Nada menos que en la cuarta división catalana arrancará el equipo, tal y como cuenta el streamer desde su cuenta de TikTok. “Vamos a empezar en la categoría más baja de España y vamos a intentar ascender con el paso de los años, hasta donde lleguemos”, afirma (aunque no se trata exactamente de la categoría más baja posible). El Confidencial Digital desvela, con información llegada desde el entorno de Ibai, que ya hay un campo en el que entrenar, cuya ubicación será desvelada próximamente. Aspectos como el nombre y otras cuestiones se elegirán de forma colaborativa.

Arrancando. De momento, no hay jugadores: necesitan 20 y un cuerpo técnico, y ya ha empezado la búsqueda. Ha abierto la convocatoria de jugadores en sus redes, y compadecemos desde aquí a quien le toque gestionar la avalancha de vídeos de niños dando toques. La elección de la cuarta división catalana no es casual, desde luego: Ibai reside en Cataluña y esa categoría regional permite entrar al sistema federado de fútbol. Este equipo aún sin nombre es, pues, el siguiente paso de Ibai dentro de la gestión futbolera, después de que su equipo de Fútbol 7, Porcinos FC, lograra alzarse con el campeonato del mundo de la Kings League ideada por Piqué.

Comprar el Murcia. No es la primera vez que Ibai se adentra en el terreno de la gestión futbolera. En 2021 manifestó su deseo de comprar el Real Murcia, proclamando su deseo de que "a un equipo humilde se le respete el escudo". La mención del Murcia no es casual: aunque el equipo no está en su mejor momento (sobre todo teniendo en cuenta que estuvo en 1ª División, ahora está en Primera Federación, el tercer nivel de divisiones del fútbol español), tiene un gran estadio, mucho seguimiento en la ciudad y un largo historial de famosos interesados en él: AuronPlay y DJMaRiiO fueron accionistas y también lo fueron los presentadores de La Vida Moderna.

Los problemas de los inversores... La gestión de clubs de fútbol por grandes grupos empresariales o famosos ha generado abundantes polémicas en los últimos años. Por ejemplo, el Valencia está sumido en una grave crisis bajo la propiedad de Peter Lim, empresario de Singapur, que ha sido acusado de mala gestión financiera, falta de inversión, venta de jugadores clave y desconexión con la afición local. El Granada CF ha sufrido problemas similares, gestionado por los inversores chinos Desports y vendido posteriormente a otros fondos. En este contexto, ha sufrido problemas de gestión y ha acusado la falta de un proyecto deportivo estable, con frecuentes cambios de entrenadores y de directiva.

... y los famosos. El Valladolid sufrió una crisis de imagen y resultados similar que ha durado hasta hace muy poco: Ronaldo Nazário adquirió el 51% del club en 2018 prometiendo llevarlo a la élite. Una montaña rusa de ascensos y descensos condujo al disgusto de la afición. Tras una temporada desastrosa, Ronaldo ha vendido su participación mayoritaria a un grupo inversor estadounidense. Este caso es quizás el más claro de una personalidad mediática con un pasado vinculado al fútbol que tomó los mandos de un club con resultados desastrosos, y que posiblemente Ibai tiene muy presente.

El caso Inter. Hay otro caso más, muy reciente, y que atañe a otras personalidades de la esfera del streaming: el Club de Fútbol Internacional de Madrid, fundado en 2002, ascendió desde las regionales madrileñas hasta llegar a Segunda División B. En 2020 se fusionó con el equipo de esports Dux Gaming, pasando a denominarse DUX Internacional de Madrid. Detrás de la unión pionera, que unía fútbol tradicional y eSports bajo el mismo sello, estaban los futbolistas Thibaut Courtois y Borja Iglesias, y el youtuber DjMariio.

Sin embargo, conflictos económicos y administrativos con la Real Federación Española de Fútbol en 2022 llevaron a que Dux Gaming se desligara del proyecto. El resultado fue que, desde entonces, cualquier acercamiento al fútbol tradicional desde la órbita de los streamers es visto con suspicacia.

Un desafío importante. Ibai está acostumbrado a asumir retos de gran envergadura, y a salir airoso de proyectos en apariencia de nicho como La Velada. Por ello, su primera decisión, la de no comprar un equipo existente para ahorrar tiempo y recursos, sino fundarlo de cero y empezar desde abajo, tiene un punto de clara estrategia. Ahora solo queda ver si las innumerables decisiones que tiene por delante las toma con el mismo sentido común.

