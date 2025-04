Hermès ya tiene una respuesta frente a los aranceles de EEUU y la ofensiva China: fabricar más en Europa

El mercado de los productos de lujo está viviendo una transformación silenciosa marcada por contrapuntos como la fiebre por los bolsos Hermès como activo financiero, y la incertidumbre de las políticas arancelarias impuestas por EEUU.

La casa francesa ha experimentado una demanda tan alta que, incluso con listas de espera interminables, sus bolsos siguen siendo objeto de deseo en todos los continentes. Ante semejante éxito, Hermès ha dibujado su estrategia para los próximos años: abrir cuatro nuevos talleres en Francia, incrementar su producción de bolsos y trasladar al cliente de EEUU el coste de los aranceles.

El escudo antiaranceles: "Hecho en Francia". A diferencia de otras industrias, la industria del lujo no se ha planteado trasladar sus talleres a EEUU para evitar los aranceles. Lejos de eso, Hermès mantiene su compromiso con el "Hecho en Francia" y la manufactura artesanal europea anunciando la apertura de cuatro nuevas fábricas en Francia en los próximos cuatro años.

Con esta decisión, Hermès se posiciona junto a otras marcas de lujo como Ferrari, que no contempla en ningún escenario trasladar su producción fuera de Italia, o de Rolls-Royce, que también va a ampliar sus instalaciones de Goodwood.

William Susman, director gerente del banco de inversión Cascadia Capital, aseguraba a The New York Times que esa misma reafirmación en su esencia es común a muchas otras marcas de lujo europeas: "En cada conversación que he tenido con clientes durante los últimos cinco a diez días, ni una sola persona hablaba de construir una fábrica en Estados Unidos".

Frente común: el dinero no es problema. Tanto Hermès como Ferrari y Rolls-Royce tienen un perfil de cliente con un alto poder adquisitivo y un enorme aprecio por la calidad de los productos de lujo.

Eso ha hecho las tres marcas hayan adoptado la misma postura ante el escenario de incertidumbre: mantener la producción en Europa y trasladar el sobrecoste que provoquen los aranceles a sus clientes. Asumen que un incremento del 10% o el 20% en el precio final no será un obstáculo para sus millonarios clientes. "El aumento de precios que vamos a implementar será solo para EEUU, ya que tiene como objetivo compensar los aranceles que solo se aplican al mercado estadounidense, por lo que no habrá aumentos de precios en las otras regiones", aseguraba Eric du Halgouët, vicepresidente ejecutivo de finanzas de Hermès, en declaraciones recogidas por CNBC.

Cuatro fábricas y miles de empleos. Los nuevos talleres de Hermès estarán ubicados en distintas regiones de Francia: Colombelles, Isle d’Espagnac, Loupes y Charleville-Mézières. Cada uno de estos talleres contará con unos 260 artesanos especializados, lo que supone la creación de más de 1.000 nuevos empleos en los próximos años. Hermès forma a estos artesanos en una escuela propia, la École Hermès des savoir-faire, que los cualifica para fabricar sus bolsos y productos de marroquinería.

De acuerdo con el medio especializado WWD, el taller de Colombelles, la fábrica se levantará sobre un antiguo terreno industrial y se espera que esté operativa en 2028 y se dedicará especialmente a producir sus bolsos Kelly y Constance. La planta de Isle d’Espagnac abrirá sus puertas a finales de este mismo año, mientras que las de Loupes y Charleville-Mézières lo harán en 2026 y 2027, respectivamente.

El delicado equilibrio de la escasez. El crecimiento sostenido de Hermès se refleja en sus resultados financieros del primer trimestre de 2025. La empresa facturó 4.129 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior y registró un incremento del 10% en las ventas de artículos de cuero respecto al año anterior. Este desempeño ha permitido a Hermès superar a LVMH como la empresa de lujo más valiosa del mundo, con una capitalización de 276.300 millones de dólares.

La estrategia de mantener una producción limitada, basada en la exclusividad, ha demostrado ser rentable y sostenible en el sector del lujo, que la ha usado en todas sus versiones. Por ese motivo, Hermès no puede simplemente fabricar masivamente sus productos y debe vigilar con mucho cuidado el incremento de unidades que pone en el mercado para preservar el valor de los que ya se han vendido.

"Intentamos aumentar la producción a un ritmo rápido, pero nos mantenemos en el modelo artesanal, que en nuestra opinión es sinónimo de calidad. No vamos a empezar a buscar aumentos de productividad", aseguraba a WWD Guillaume de Seynes, vicepresidente ejecutivo de la división de fabricación e inversiones de capital de Hermès.

Desmintiendo mitos: la producción no está en China. Si has abierto TikTok o Instagram en las últimas semanas con toda probabilidad habrás visto alguno de los miles de vídeos de influencers chinos han subido a sus perfiles, asegurando que los bolsos de Hermès y LVMH se fabrican en China por 1.400 dólares, pero estas marcas multiplican su precio por diez. Este es un argumento ampliamente utilizado por el mercado de las imitaciones y el "top manta", que es toda una industria en China. La realidad es muy diferente.

El verdadero valor añadido de estas marcas reside en la producción artesanal en Europa. Hermès fabrica sus bolsos y productos de cuero en los 20 talleres que tiene en Francia. LVMH, por su parte, lo hace en talleres situados en Francia, España, Italia y Estados Unidos. Sus relojes se fabrican exclusivamente en talleres relojeros de Suiza, mientras que las líneas de joyería de la firma de Bernard Arnault se crean en Francia, Italia y Suiza.

Imagen | Hermès (Alfred Piola, Kevin Scott)