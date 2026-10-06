Hay un pueblo de Córdoba que lleva décadas vendiendo los vestidos de novia para las bodas de media España

Habrá quien prefiera comprar en un clic un vestido de dama de honor por unos 10 euros, con entrega en casa y todo. O habrá quien simple y llanamente no pueda permitirse otra alternativa. Pero, todavía hoy, miles prefieren ir a esta especie de meca española: en Fuente Palmera (Córdoba), las novias llegan con la familia y allí se prueban, ajustan y deciden cuál comprar entre miles y miles de vestidos.

El pueblo de las novias. Fuente Palmera nació en 1768 dentro de las Nuevas Poblaciones de Andalucía, aquel plan de Carlos III para repoblar con colonos centroeuropeos. Hoy toda Andalucía lo llama así, “el pueblo de las novias”. Y según la asociación empresarial local, los talleres cosen y venden entre 8.000 y 10.000 vestidos de novia al año, y el doble en trajes de madrina. Facturan unos 15 millones. Generan 300 empleos directos. Varias firmas exportan a más de 17 países de Europa y del ámbito árabe. Tres de las mayores fábricas españolas de trajes de comunión y arras también viven allí.

Hasta cuentan con su propia feria. El festival Fuente Palmera de Boda cerró este domingo su XIX edición con desfiles en carpas y proveedores internacionales, 33 empresas implicadas y hoteles y casas rurales de la comarca llenos hasta la bandera. El certamen de jóvenes diseñadores premió con un curso intensivo de modistería de 60 horas.

Ganar sin bajar el precio. ¿Y cómo han conseguido traer tanto talento sin ser una capital? Fácil: los alquileres rurales cuestan menos que los de una capital. Los costes fijos caen. Así que las marcas oficiales salen más baratas. Una clienta de Jerusalén vio un Rosa Clará a 3.000 euros en su ciudad. En una tienda del pueblo, el mismo modelo costaba 1.400. Pidió la talla 36, voló a Málaga y se llevó también el traje del novio por el mismo gasto que tenía estimado. Otro vestido viajó a Japón. Desde Jaén, hay novias que conducen casi cuatro horas.

Aguilar Novias, que va ya por su tercera generación, vende por Facebook e Instagram a medio mundo. Paloma, una de sus responsables, contaba que la clienta acaba siendo amiga y recomienda a otras. Tras la ayuda humanitaria a Ucrania, la tienda incorporó diseños de talleres ucranianos, tal y como recuerda una de las encargadas en una entrevista para Cordópolis.

UN VISTAZO A...

El tamaño del rival. Shein y sus primas chinas juegan a otra escala, claro. Los artículos que entran en la UE en paquetes de menos de 150 euros pasaron de 1.400 millones en 2022 a 4.600 millones en 2024 y a 5.900 millones en 2025. Aduanas gestiona más de 16 millones de paquetes al día. En 2025 representaron el 97% de los artículos importados y el 2% del valor.

Se estima una caída en 2026 a propósito de la vulgarmente apodada “tasa Shein”. Desde entonces, los paquetes pequeños cayeron entre un 30% y un 40% según las aduanas francesas, y casi un 50% según las belgas y neerlandesas. Bruselas prevé una tasa de gestión de 2 euros en noviembre. Pero seguimos hablando de un volumen de vértigo.

En su estreno en Hong Kong, el 1 de septiembre, cayó hasta un 10%. Al otro lado, el fast fashion clásico aguanta: Inditex vendió 6.338 millones en España en su ejercicio 2025-26, un 8,6% más. Es irónico: mientras Shein pierde 99 millones frente a un beneficio de 395 millones un año antes, los Zara, Pull&Bear y Bershka siguen arrasando por el corte bajo.

Por cierto, en 2024 el 91% de esos envíos venía de China. Por entonces, España recibió 180 millones de paquetes. En el segundo semestre de 2025, casi el 25% de los paquetes que llegaban a las casas era una compra online de Shein, Temu, AliExpress o Miravia, según la CNMC. Es más: Marketplace Universe calcula que el 24% del gasto online español se escapa al extranjero y hasta un 92% del total va para plataformas chinas. Estima las ventas de Shein en España en 4.557 millones (un 80% más). Una burrada.

La invitada decide. Pero la tradición todavía pesa. Un estudio de Wallapop (aunque es parte interesada, claro) decía que el 55% de los españoles gasta hasta 300 euros por boda. El 47% compró o se planteó comprar de segunda mano su traje de invitado. El 77% usó o usaría segunda mano para algo de su boda: corbata, zapatos, lo que sea.

Vinted facturó unos 1.100 millones en 2025, un 35% más que el año anterior, y extendió su logística a España. Entretanto, la boda suele llevarse unos 40.000 euros de la cuenta bancaria, con una media a la baja de 25.183 euros: 225 por invitado y 8.000 euros como base para la boda más low cost que se te pueda ocurrir. Manuel Jesús Adame, presidente de la citada asociación empresarial, recuerda que hay novias que se conforman con un vestido de 100 euros y gastan el resto en la orquesta: “No podemos competir en esa liga”.

Y Francia, bastión de resistencia, se ha sumado a la moda ultrarrápida: casi 20 euros por prenda a largo plazo. El motivo es que más del 60% de los productos de bajo valor inspeccionados en 2025 incumplía las normas europeas (por eso el textil español pide más controles de calidad, no solo restricciones a la importación y tasas).

Todo esto muestra un vector y una pequeña tendencia: el chollo se encarece, la segunda mano crece y Shein frena. En mitad del mapa, Fuente Palmera apuesta a que el día más importante de una vida no cabe en un paquete fletado en un avión a 9.300 km de distancia. Y el rigor por la tradición les ha dado la razón, en parte: con iniciativas como la Diputación Contrata 2026, han sabido retener talento y conservar empleo. Nada mal para un pueblo de menos de 10.000 habitantes sin una rica historia de duquesas o casas nobiliarias detrás.

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