La obsesión de Donald Trump por Groenlandia tiene a una inesperada víctima en el horizonte: Ozempic

A dos semanas de tomar posesión como 47º presidente de EEUU, algo hay que reconocerle a Donald Trump: ha fagocitado la política extranjera del país como si fuese él y no Joe Bien quien se sienta a diario en el Despacho Oval. Lo dejó claro ayer durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, su mansión de Florida. Allí habló de Canadá, el canal de Panamá y el golfo de México (para él mejor "de América"), deslizó que no descarta usar la coacción militar o económica y, entre otras cosas, dejó caer que impondrá "aranceles de muy alto nivel" a Dinamarca si no cede en Groenlandia.

Sus pretensiones, palabras y amenazas, sobre todo estas últimas, han situado bajo los focos a un nuevo protagonista que corre el riesgo de verse en una situación comprometida: Novo Nordisk, empresa crucial en la economía danesa.

Nuevo no, novedoso sí. La fijación de Donald Trump con que EEUU tome el control de Groenlandia no es nueva. La vimos ya durante su anterior mandato, cuando el líder republicano llegó a tener un sonoro roce con la primera ministra danesa precisamente por la negativa de Copenhague a escuchar hablar de la venta de la isla ártica, una región autónoma desde hace tiempo pero que sigue vinculada al Reino de Dinamarca. Lo que sí resulta novedoso es la insistencia de Trump, su retórica. Eso y un contexto que hace que lo en 2019 sonaba improbable hoy ya no lo parezca tanto.

"Una necesidad absoluta". El presidente electo llegará a la Casa Blanca reforzado por el poder del Partido Republicano y el cariz conservador del Tribunal Supremo, la experiencia de su anterior mandato y sobre todo una retórica caldeada desde hace semanas en torno a tres objetivos: que Washington retome las riendas del canal de Panamá, la incorporación de Canadá como estado a EEUU y que el país controle Groenlandia.

"Para fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, USA considera que la propiedad y control de Groenlandia es una necesidad absoluta", proclama el dirigente republicano.

Sin descartar nada. Por si quedasen dudas sobre hasta qué punto habla en serio, el martes Trump tocó todos esos puntos durante una extensa rueda de prensa convocada en Mar-a-Lago, una larga intervención que se saldó con un titular rotundo: el nuevo inquilino de la Casa Blanca no descarta recurrir a presiones económicas o militares para hacerse con el control de Groenlandia o el canal de Panamá.

"No, no puedo tranquilizarle sobre ninguno de los dos. Pero sí puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica", replicó Trump cuando le preguntaron en Florida si evitará usar la influencia militar o económica.

"De muy alto nivel". No es la única frase que dejó el republicano. Como recoge The New York Times, también amenazó a Dinamarca con aplicar aranceles “de muy alto nivel” si lo juzga necesario para presionar en su objetivo de dejar Groenlandia bajo el control de Washington.

Trump aún no ha jurado el cargo y su discurso del martes (por lo demás, declaraciones de intenciones) está en línea con su retórica habitual, pero el mensaje que lanzó a Copenhague resulta lo suficientemente significativo como para que lo hayan destacado Bloomberg, Politico o Financial Times, entre otros.

Groenlandia... y algo más. Su diatriba no se centró solo en Groenlandia. Durante su intervención, Trump insistió también en que el canal de Panamá resulta “vital” para los intereses de EEUU y denunció que ahora "lo opera China".

En cuanto a Canadá, incidió en su deseo de borrar la frontera: "Si eliminamos esa línea trazada artificialmente y analizamos cómo se ve, también sería mucho mejor para la seguridad nacional. No olvidemos que, básicamente protegemos a Canadá". Para completar el discurso, se mostró dispuesto a imponer mayores aranceles a Ottawa o México.

Más allá de Copenhague y Nuuk. Las palabras de Trump no solo se siguen con atención desde los Gobiernos de Copenhague y Nuuk, que ya se han pronunciado sobre cómo ven el futuro de Groenlandia. Los primeros para recordar que la isla ártica “es de los groenlandeses” y resulta "absurdo" hablar de ventas.

Los segundos para plantear la posibilidad de independizarse. Las amenazas de aranceles generan probablemente expectación también en la industria danesa, y de forma especial en uno de sus pesos pesados: la farmacéutica Novo Nordisk, detrás de Ozempic y Wegovy.

EEUU y Novo Nordisk. El semanario estadounidense Barron´s analizaba ayer qué pueden suponer las amenazas arancelarias para el gigante farmacéutico danés. Y aunque reconoce que no está claro todavía qué supondría para la compañía la política fiscal con la que Trump plantea presionar a Copenhague en su pugna por Groenlandia, sí dejaba botando una idea: el estadounidense es un mercado clave para Novo Nordisk.

Allí obtuvo cerca del60% de sus ingresos el tercer trimestre de 2024. Los datos de Statista muestran que en 2023 el 59% de las ventas de la farmacéutica danesa se concentraron de hecho en América del Norte, muy por encima del 22% que supuso la suma de Europa, Oriente Medio y África o el 7% de China. Además el peso norteamericano en ese balance no ha dejado de crecer.

Sin comentarios sobre "hipótesis". Cuando Barron´s preguntó a Novo Nordisk sobre las palabras de Trump se encontró con una respuesta escueta: la compañía no "hace comentarios sobre hipótesis". Eso no quita que haya analistas que hayan reflexionado sobre qué ocurriría si Trump aplica finalmente aranceles. Al fin y al cabo la empresa puede tener su sede en Bagsværd, Dinamarca, pero fabrica sus fármacos también en otros países, incluido EEUU.

"En principio esos aranceles solo serían relevantes para los productos importados directamente desde Dinamarca", comenta al semanario Eswar Prassad, profesor de la Universidad de Cornell. El experto en política comercial reconoce en cualquier caso que Trump podría aplicar los impuestos a productos fabricados por empresas de Dinamarca, sin importar en qué lugar se elaboren.

Otro analista, Brett House, de la Escuela de Negocios de Columbia, señala cómo al "sembrar incertidumbre" Trump podría lograr otro efecto clave: llevar inversión y producción a EEUU. No harían falta siquiera aranceles. Llegaría con la amenaza de tasas.

Más actores en juego. El escenario es en realidad más complejo e implica a más actores. Ozempicy Wegovyson fármacos relevantes en EEUU, pero no son los únicos. Desde hace ya tiempo Mounjaro supone una amenaza para Ozempic y detrás tiene a Eli Lilly, multinacional estadounidense con sede en Indianápolis.

Hace unos meses sin embargo la CNN informaba de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU, la FDA, llevaba tiempo advirtiendo de una escasez de medicamentos GLP-1. El escenario podría volverse aún más complejo si toda o parte de la producción de Novo Nordisk se ve afectada por aranceles "de alto nivel".

Un arma de doble filo. Dinamarca juega además un papel interesante en el mapa sanitario estadounidense. Quizás ocupe el puesto 41 en la lista de socios comerciales de Washington, pero Bloomberg recuerda que es un proveedor importante de los audífonos y medicamentos para la diabetes y obesidad que se consumen en EEUU.

El medio económico apunta que más del 75% de las importaciones de insulina de EEUU en términos de valor procedieron de Dinamarca en 2024, al menos hasta noviembre, y el mismo origen tenían entre el 25 y 30% de los audífonos que llegaron desde el extranjero.

"No parece una política inteligente". Una política arancelaria agresiva podría afectar también al precio de esas mercancías, además de los fármacos GLP-1 para la diabetes y obesidad, y eso supondría un desafío para Trump. A fin de cuentas el alza de precios fue, junto a la inmigración, una de las claves que explican la victoria de Trump en noviembre.

"Cualquier cosa que aumente la inflación no parece una política inteligente en este momento", advierte Jason Miller, profesor de la Universidad Estatal de Michigan, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

