España lleva años viendo las graduaciones de EEUU en el cine. Ahora las ha importado y ya cuestan más de 600 euros

Que a España le gusta la fiesta no es una novedad. Sí lo son las nuevas formas en las que estamos dando rienda suelta a esa afición a medida que otras celebraciones tradicionales, como las bodas religiosas, los bautizados o las comuniones, pierden fuelle. Desde hace algunos años, pero de una forma cada vez más clara (y onerosa) los jóvenes españoles están importando un festejo que hasta hace no tanto parecía exclusivo de EEUU: las graduaciones. Graduaciones por todo lo alto, entiéndase, con sus birretes, banquetes y baile. Ya no hablamos de fiestas autogestionadas, sino de eventos con un coste que puede irse a las cuatro cifras por cabeza.

De hecho ya hay quien las compara casi con las bodas.

En Valencia, como en Wisconsin. Hubo un tiempo em que al hablar de graduaciones la mayoría pensábamos en los salones de baile de los institutos de EEUU, 'Carrie', 'Regreso al futuro', vestidos de color pastel, togas, birretes al aire y demás películas y tópicos USA. Ya no. Lo certifica hoy mismo Levante, que apunta cómo estas celebraciones se han extendido a dos niveles: en lo que respecta a las edades, dejando de ser algo casi exclusivas de las facultades para llegar también a los cursos de Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y másteres; y en lo referido a los costes, con precios por cabeza que pueden equipararse ya con las bodas.

Triunfando en España. Habría un tercer ámbito en el que también se han expandido. El territorial. Las fiestas de graduación son hoy habituales en cualquier parte de España. Llega con echar un vistazo a la prensa regional para comprobarlo. Se habla de ellos (y de su coste) en Madrid, Galicia, Asturias, Murcia, Aragón… Con un modelo inspirado en las citas del otro lado del charco, los eventos para festejar el fin de cada etapa académica crecen y suma un gasto más para los hogares.

Pero… ¿Tan caras son? Al igual que ocurre con las bodas —los estudios muestran que poco tienen que ver los costes por invitado de un enlace en Asturias con otro de Madrid—, no hay nada escrito sobre qué desembolso puede exigir una fiesta de graduación; pero la prensa vuelve a dar pistas. Vicent Inglada, de la Unión de Personas Consumidoras de la Comunitat Valenciana, explica a Levante que el coste entre los alumnos de ESO y Bachillerato ronda ya entre 50 y 300 euros.

Y no es excesivo. Al menos para lo que apuntan otras fuentes. Hace poco El Periódico de Aragón hablaba, citando también un estudio de una organización de consumidores, que graduarse en colegios, institutos y universidades de la región podía rondar ya entre los 290 y 600 euros. Hay quien apunta que si se le añade el viaje de fin de curso el coste global puede irse por encima de 1.000 euros, que según El libro de las bodas es lo que se dedica en los enlaces a vestir al novio.

Parte del informe sobre el coste de las graduaciones publicado por Ucaragón.

"Es un esfuerzo importante". El comentario es de Sonia Alconchel, madre de dos jóvenes que en 2022 explicaba a Heraldo lo que suponen para las economías domésticas. "Es un gasto continuo para las familias. En nuestro caso hemos tenido que privarnos de ciertas cosas e ir ahorrando poco a poco para que los dos hayan podido celebrar su graduación con el resto de compañeros", confesaba.

En el reportaje se habla de un crucero de 800 euros, fiestas, una cena organizada con más de dos meses de antelación, un servicio de autobús, barra libre y un regalo para el tutor, sin contar con el vestido, zapatos y peluquería y maquillaje.

¿Igual que una boda? A tal extremo han llegado las fiestas de graduación que hay quien las compara ya casi con las bodas, si bien España sigue siendo uno de los países en los que más caro sale pronunciar el "sí quiero", con un coste total medio de 21.056 euros, cifra a la que se añaden entre 3.000 y 6.000 euros para la luna de miel. Eso al menos según los datos recabados por Bodas.net. La factura global de las graduaciones engorda con los gastos de ropa, complementos, peluquería, restaurante, servicio de fotografía, regalos… y viaje, en caso de que lo haya.

Un filón para las empresas. Si algo bueno tienen las graduaciones para los negocios que venden productos o servicios relacionados es que al año, sobre todo entre primavera y verano, se organizan muchas. Muchísimas. Hace apenas un año Granada Hoy apuntaba que en el Palacio de Congresos granadino se celebrarían esa primavera 37 actos académicos en los que participarían 50.000 personas.

Hasta tal punto se han vuelto importantes que hay ya comercios, marcas y salones que se anuncian enfocadas en ese nicho de negocio. La enorme cantidad de dinero que mueven ha captado la atención también de estafadoras que en algún caso han logrado hacerse con pingües botines gracias a las reservas. Tampoco eso es nuevo: en 2017 ABC precisaba que los fraudes podían ir de 4.000 a 6.000 euros.

Imágenes | RUT MIIT (Unsplash) y Celia Looney (Flickr)

En Xataka | En su loca deriva las bodas españolas han encontrado la forma de ser aún más fastuosas: barra libre de tatuajes