El fenómeno detrás de Marca Scroll, la cuenta de humor del año: "La prensa deportiva tiene un impedimento, la realidad"

Si una cuenta de X está siendo un exitazo en las últimas semanas, esa es Marca Scroll. Solo publica capturas de pantalla con titulares que satirizan los de Marca.

Concretamente, los de cuando uno va haciendo scroll y deja atrás las noticias importantes. Ahí llegan noticias más aleatorias que homenajea y parodia esta cuenta creando otras nuevas que son ficticias. Algunos ejemplos de esos titulares ficticios:

Carvajal, sonriente y relajado, visita el podcast de de 'La Pija y la Quinqui': "No leo podcast".

Lopetegui quiere 'mover' unos pocos metros ¡el meridiano de Greenwich!: "No va ahí"

Descubren una nueva especie marina que ya califican como el 'Michel Salgado' del océano

Fallece 'Súper Pepino', la antigua y querida mascota del Leganés, en extrañas circunstancias'

Tras Marca Scroll hay dos amigos desde la adolescencia, C.M. y F.M.C. Rondan los cuarenta años, proceden de Cartagena y ahora viven en otras ciudades que prefieren no desvelar. Marca Scroll les supone "una excusa increíble para volver a hablar todos los días, eso ya es un premio", explican en videollamada con Xataka.

Imagen: X, Marca Scroll.

Se dedican a la arquitectura, el diseño, la escritura y el mundo de la música, y al contrario de lo que algunos les han sugerido, no son celebridades ni tienen nada que ver con el periodismo deportivo. Prefieren mantener sus identidades al margen al tener vidas profesionales tan alejadas de esta actividad. La imagen que encabeza este artículo es una recreación generada por ellos mismos en Firefly. Y ciertamente guarda parecido con su aspecto físico.

La idea surgió de tres aficiones comunes: al fútbol, al humor y a un tipo concreto de sensibilidad creativa. "Cuando abres cualquier diario deportivo y ves una noticia esquinada sobre un futbolista de hace veinte años que se ha montado una startup de venta online de altramuces... Nosotros admiramos la prensa deportiva, pero tiene un último impedimento: la realidad. Nosotros al dar el salto a lo siguiente abrimos un mundo infinito".

De hecho la inspiración les llegó por un titular de El Español que incluía una cita de Pedri:

Imagen: El Español.

Aquello prendió la mecha.

La clave, según cuentan, está en replicar el estilo periodístico de condensación de titulares de la prensa deportiva, y llevarlos al absurdo. "Condensar ese potencial que generan esos titulares condensados con las declaraciones de los protagonistas. Son resultado de mucho aburrimiento haciendo scroll en webs deportivas", añaden.

Para sus creatividades usan una cuenta compartida de Adobe Express. El arquitecto, si hace falta, edita una imagen con Photoshop, y se ayuda de dos herramientas de IA generativa para cuando necesitan algo más avanzado: Firefly para insertar elementos en imágenes y Stable Diffusion para pequeños ajustes. "Me ahorran muchísimo tiempo", explica.

Captura de la cuenta de Adobe Express en la que van almacenando las imágenes con los titulares. Imagen: Marca Scroll.

Siempre intentan evitar caer en los personajes obvios e ir un paso más allá. "si cogemos a Cassano, la broma sería que hace algo increíblemente bueno, no profundizar en el personaje que ya conocemos". También intentan mantener las noticias descontextualizadas de la actualidad.

Y sobre todo: que nunca sean desagradables ni busquen ridiculizar a nadie. "Imagina que Webó en un momento dado se va a dirigir a nosotros diciendo 'yo no estuve solemne el Día Mundial del Atún'. Eso buscamos: lo absurdo, que alguien que citamos incluso se encuentre desorientado", añaden los creativos.

Imagen: Marca Scroll.

Otra clave de su gran acogida es la constancia publicando hasta generar "un scroll infinito de absurdos que no llevan a ningún lado". "No se trata de que una noticia suelta te haga gracia. Te puede hacer gracia, pero no se trata de eso. Se trata de que cuando lees diez o quince noticias ya lo entiendes todo. La potencia no nace de una sola, sino de toda la conexión".

Aunque inicialmente pensaron que una cuenta así podría despertar críticas, se definen como "una cuenta blanca". "Es imposible que podamos despertar odio. No por no pisar charcos, sino porque concebimos lo que hacemos como una propuesta artística, aunque pueda sonar presuntuosa. Está vacía de contenido ideológico".

De hecho, aunque en la videollamada hemos visto sus rostros y nombres, ni con nosotros han querido compartir de qué equipo son aficionados, no tanto por no levantar suspicacias sino por considerarlo intrascendente para el contenido de la cuenta y evitar posibles sesgos.

Para el futuro se muestran abiertos a explorar nuevos formatos creativos. "Nos encantaría que esto nos abriera alguna puerta en el mundo de la creatividad, en un programa de radio o algo así". De momento esta ha sido su primera entrevista y coinciden en que están "encantados de ponerse al servicio de quien les pida la creatividad".

Añaden que se ha puesto en contacto con ellos bastante gente del periodismo deportivo, incluso uno de sus ídolos creativos, el humorista Miguel Noguera, pero al menos de momento nadie de Marca pidiéndoles cuentas por el uso de su ídem.

