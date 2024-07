El éxito de España en la Eurocopa ha abierto una crisis con Gibraltar. El motivo: en el Peñón no ha gustado cómo se celebró

Del nerviosismo de la final de Berlín a la euforia en Madrid… y el cabreo monumental en Gibraltar. El triunfo de la Roja en la Eurocopa ha tomado una deriva inesperada (o no) que se adentra más en el terreno de la política, la historia y la diplomacia que en el estrictamente deportivo. Y todo a cuenta de un cántico. El "¡Gibraltar español!" que corearon ayer algunos jugadores de la Selección mientras celebraban su cuarto título continental en Madrid y que acabó convertido en un cántico repetido y bailado por miles aficionados, incluida alguna que otra figura institucional, ha levantado ampollas en el territorio británico de ultramar.

Tanto, que ya se han quejado formalmente a la UEFA.

"¡Gibraltar es español!" Tres palabras que están marcando la resaca de la Eurocopa en España. El lunes, en plena euforia copera, deportistas y aficionados compartieron en Madrid bromas, bailes, dedicatorias, vítores y canciones. Nada fuera de lo esperable. Entre toda esa algarabía hubo un cántico sin embargo que ha desatado la polémica por su trasfondo político: "¡Gibraltar es español!", el mismo que circuló por redes en la antesala de la final disputada el domingo en Berlín, antes de que España se impusiese 2-1 a Inglaterra y lograse su cuarto título.

Las cámaras captaron a Rodri y Lamine Yamal botando y coreando al ritmo de "Gibraltar es español", mismo cántico que repitió Álvaro Morata. No fueron los únicos. La frase resonó en la concurrida celebración de Cibeles. Y a su son bailaron el primer edil de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la infanta Elena.

De la fiesta… a la queja. Aquello no gustó en Gibraltar. Nada. Tan poco gracia hizo en el territorio peninsular de bandera británica que solo unas horas después la Federación de Fútbol de Gibraltar lanzó un comunicado para mostrar su malestar y avanzar su intención de presentar "una queja oficial" ante la UEFA.

A su juicio lo ocurrido ayer en Madrid tiene una "naturaleza extremadamente provocadora e insultante". "La asociación ha recibido esta mañana asesoramiento sobre la presentación de una queja ante el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, en relación con los cánticos y canciones inaceptables relativos a Gibraltar cantados por los jugadores de la selección absoluta masculina de España tras ganar la Eurocopa 2024", anota el organismo gibraltareño, que subraya, a modo de broche: "En el fútbol no hay cabida para actitudes de esta naturaleza".

Gibraltar, "decepcionado". No fueron los únicos en mostrar su malestar. En un tono aún más duro se expresó el Gobierno de Gibraltar, que en otra nota oficial aseguraba sentirse "decepcionado" ante la decisión de varios jugadores de la Selecciçon de celebrar su triunfo en la Eurocopa con cánticos "rancios".

"Se trata de una combinación innecesaria de un gran triunfo deportivo con declaraciones políticas discriminatorias que resultan enormemente ofensivas para los gibraltareños", recalca la autoridad en su comunicado: "El lamentable uso de la plataforma de celebración por la victoria de la Eurocopa para promover la idea de usurpar el territorio de Gibraltar resulta contrario al principio de que el deporte no debe emplearse para promover ninguna ideológica políticamente controvertida".

¿Hay más? Sí. Sobre lo ocurrido se han pronunciado en X, con igual o incluso mayor cabreo, el política gibraltareño Keith Azopardi y Fabian Picardo, ministro principal del Peñón, quien además de hacerse eco del comunicado de la asociación de fútbol gibraltareña, dejó su propia reflexión: "Mezclar una victoria deportiva y el cántico que glorifica la política dictatorial de un asesino de masas como Franco y el intento de su régimen fascista de usurpar un territorio vecino, que también es una nación UEFA, es peor que repugnante". Para el dirigente del Peñón, lo ocurrido "ensucia el deporte y la victoria sobre el terreno de juego”.

"Nada que no sintamos". No todas las voces se han pronunciado en la misma dirección. Entre quienes han hablado al respecto hoy en España está Martínez-Almeida, que ayer botaba al son del cántico de la polémica. Y su visión es bastante distinta a la de Azopardi o Picardo. "Los jugadores no dijeron nada que el común de los españoles no sintamos", defendió el alcalde de Madrid en una entrevista en Telecinco en la que quitó hierro a lo ocurrido durante la celebración copera.

"Oye, no decimos nada que no pensemos", ironizó el regidor. La polémica salta en un momento especialmente delicado en el Peñón, con Bruselas y Londres inmersas en las negociaciones sobre las relaciones de Gibraltar con la UE tras el Brexit.

