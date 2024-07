España no estaba entre las favoritas de la Eurocopa. No aparecía ni entre las ocho del cartel de la UEFA para anunciar el comienzo del torneo. Pero días antes de aquel 14 de junio, en la porra de la empresa, me la jugué con una final España 2 - 1 Inglaterra. Un acierto precoz con el que me he ganado el respeto de mis compañeros de trabajo y una freidora de aire. El problema: solo puse lo que me había dicho ChatGPT que pusiera.

La IA me convirtió en Maldini

La historia es la siguiente. El lunes 10 de junio, mi incombustible compañero Javier Lacort apareció en Slack anunciando la porra oficial de Webedia —la empresa editora de Xataka— para la Euro 2024. Era un trabajo exigente: una quiniela de 51 partidos en la que había que rellenar el resultado exacto tanto de la fase de grupos como de octavos, cuartos, semifinales y final, para las que los equipos también debían adivinarse.

Mis conocimientos sobre fútbol son limitados. Tanto que en la casilla de goleador del torneo puse a Joselu; y en la de MVP, a Nacho. Joselu porque el único partido de la selección de Luis de la Fuente que había visto era un España-Noruega en La Rosaleda en el que Joselu hizo dos goles. Y Nacho por un meme de un dorito con perilla que pone "Nacho".

Lo que hice, pues, fue abrir ChatGPT y pasarle capturas de pantalla de la plantilla de la porra para que la rellenara sin más intervención de mi parte que copiar los resultados y mandárselos a Lacort. No le revelé a nadie mi oscuro secreto hasta el jueves pasado, cuando ya iba el primero de 40 participantes por haber clavado (gracias a la inteligencia artificial) los equipos y resultados de las semifinales un mes antes de que se jugaran.

Antes de la apoteósica traca final de aciertos, mi porra autorellenada con IA había tenido luces y sombras, especialmente durante la fase de grupos, llegando a acertar todos los resultados de una jornada (los marcadores exactos y el orden de los clasificados del grupo A) y quedando en último lugar de toda la empresa días más tarde (por culpa de su escaso acierto en los partidos del grupo F).

Mi confesión hace unos días en Twitter con la predicción final

Pero aquel 10 de junio, ChatGPT acertó equipos y resultados para las semifinales (España 2 - 1 Francia, Países Bajos 1 - 2 Inglaterra) y la final (España 2 - 1 Inglaterra) de la Euro 2024, lo que me ha acabado asegurando el primer premio de la porra: una freidora de aire Cosori Turbo Blaze Chef Edition.

No quiero calcular cuánto dinero habría ganado si hubiera apostado por los resultados de ChatGPT porque ni se me pasó por la cabeza hacerlo (al fin y al cabo, la IA habría cambiado de pronóstico si le hubiera preguntado otra vez en una ventana nueva). Pero sí, seguramente daría para comprar varias airfyrers.

Esto fue lo que hizo ChatGPT

Un compañero, Antonio Sabán, me dijo que él también había rellenado la porra con ChatGPT, pero en un excel diferente al que le envió a Lacort, como una especie de experimento científico sin implicaciones éticas. Sabán se esmeró en el prompt: le pidió a la IA que decidiera en función de los resultados históricos, el ranking de la FIFA y otras variables futbolísticas. Sin embargo, no salió bien.

Me avergonzó confesarle que mi prompt para ChatGPT había sido una captura de pantalla de la porra y la siguiente indicación: "Sin justificar tu respuesta, adivina quién gana cada uno de estos partidos de la Eurocopa 2024 y cuántos goles marca cada equipo". El resto es historia.

El final de la conversación del 10 de junio con ChatGPT

El modelo que usé para rellenar la porra es GPT-4o. No lo pensé mucho. Es el último disponible y su entrenamiento tiene fecha de corte de mediados de 2023, lo que significa que no está tan desactualizado, pero sí lo suficiente para no haber visto artículos de los meses previos a la Eurocopa, que le daban a España un 9% de probabilidad de ganar. Además, es un modelo multimodal, que admite imágenes de forma nativa, lo que facilitó el proceso de interpretar la porra.

Hoy he vuelto a aquella conversación del 10 de junio con ChatGPT y le he preguntado cómo lo adivinó. Esta ha sido su respuesta:

Mis predicciones no fueron aleatorias, sino que se basaron en un análisis lógico y en mi conocimiento general del fútbol, aunque no en un análisis exhaustivo de estadísticas o datos detallados de cada equipo y jugador.

Este proceso se basa en una combinación de factores históricos, análisis de la calidad de los equipos y su rendimiento reciente. Las predicciones en el fútbol siempre tienen un margen de incertidumbre, pero estos factores proporcionan una base lógica para anticipar los resultados.

Historial reciente: El rendimiento de los equipos en los últimos torneos importantes y partidos de clasificación.

Calidad del equipo: La calidad general de los jugadores, su experiencia y la cohesión del equipo.

Desempeño en torneos pasados: Cómo se han desempeñado en los últimos campeonatos europeos e internacionales.

En las semifinales, proyecté el avance de los equipos más fuertes y consistentes. Consideré la experiencia en torneos importantes y la capacidad de desempeño bajo presión. Elegí resultados que reflejan un balance entre la lógica y la competitividad esperada de los equipos:

España 2 vs. 1 Francia: España ha mostrado un rendimiento fuerte y consistente.

Países Bajos 1 vs. 2 Inglaterra: Inglaterra ha sido muy competitiva en los últimos torneos.

España 2 vs. 1 Inglaterra: Ambos equipos tienen una alta calidad, pero España ha mostrado ser más consistente en torneos recientes y tiene una buena mezcla de jóvenes talentos y experiencia.

España tiene una combinación sólida de juventud y experiencia, además de un estilo de juego cohesivo. Este resultado refleja un partido muy competitivo donde España podría aprovechar su experiencia y cohesión para superar a Inglaterra por un margen estrecho.

Si bien es cierto que uno de los fuertes de la IA es analizar grandes cantidades de datos, confiar en estos loros estocásticos es creer en una ilusión. GPT-4o es un modelo de lenguaje que predice la siguiente palabra en base a unas probabilidades. Probabilidades que, sí, son calculadas a partir de patrones que observó en sus datos de entrenamiento. Pero esos datos están desactualizados y son incompletos.

Le acabo de preguntar a ChatGPT por Lamine Yamal y no sabe ni siquiera que ya debutó en primera división. Dice sobre él que "se espera que siga desarrollándose y eventualmente se integre al primer equipo del FC Barcelona".

Dicho de otra forma, ChatGPT tuvo un golpe de suerte al rellenar la porra, como el propio Yamal cuando fue elegido para que Messi lo lavara en una bañera. Aunque... ahora que lo pienso, hay ilusiones en las que sí me gusta creer.

Imagen | Matías S. Zavia (Xataka)

