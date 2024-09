Este tipo quería demostrar que Hegel no era tan difícil. Ha necesitado 10 años y casi 400 vídeos para explicar una sola de sus obras

Empecemos por el principio: Hegel es un hueso duro de roer. La misma Wikipedia deja claro que "sus obran tienen fama de difíciles" y, bastan un par de búsquedas por internet para leer cosas como que alguna de sus obras son "probablemente el libro más complicado e incomprensible de toda la historia de la filosofía" o que es capaz de aburrir hasta a las ovejas.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo.

Uno de los "proyectos más impresionantes" (y desquiciados) de la filosofía reciente. El 27 de febrero de 2014, un profesor de filosofía de Wisconsin decidió empezar una serie de vídeos para explicar de forma fácil y sencilla la que quizás sea la obra clave del filósofo alemán: la 'Fenomenología del espíritu'.

Así nacía 'Half Hour Hegel'.

¿Qué es exactamente 'Half Hour Hegel'? Como digo, hace 10 años, Gregory B. Sadler decidió analizar la 'Fenomenología del Espíritu' de Hegel párrafo a párrafo. Esa era la idea general tras el proyecto y, teniendo en cuenta los objetivos de tiempo que se marcó, estoy convencido de que no era consciente del lío en el que se estaba metiendo.

Desde entonces, grabó un vídeo de entre 25-25 minutos por cada párrafo. Necesitó 9 años y medio y más de 370 piezas para conseguirlo.

Don Gregory B. Sadler Parera. Sadler es un profesor del Milwaukee Institute of Art and Design que, desde hace años, es muy conocido como divulgador de filosofía, literatura y estudios religiosos. Miles de videos, cientos de podcast y un número difícilmente cuantificable de artículos, reportajes, newsletters y guías para introducirse en este mundillo... avalan su trayectoria.

Pero lo de Hegel se lleva la palma.

Hegel, en dos minutos. Aunque, como podemos intuir, las ideas del pensador de Stuttgart son difíciles de resumir; sí es sencillo hacer una idea del enorme impacto que su obra (la apoteosis del idealismo alemán) ha tenido en el mundo contemporáneo. Gente como Nietzsche, Kierkegard o Marx "escribieron" contra Hegel.

De hecho, aunque su impronta final es muy debatible, está claro que el marxismo (uno de los actores más importantes del siglo XX) es un hijo del hegelianismo. En el fondo, entender bien a Hegel es entender mejor buena parte de los dos últimos siglos.

El Disneyland de los doxógrafos. Durante años, se ha criticado a la filosofía contemporánea de 'pura doxografía'. Es decir, de que hay demasiado señores y señoras dedicándose a darle vueltas a cosas que dijeron otros señores y señoras hace decenas, cientos o miles de años.

"¿No estaría mejor empleado todo ese esfuerzo en algo que no fueran comentarios de texto con ínfulas?", vienen a preguntarse muchos jóvenes filósofos. Y, en buena medida, tienen razón. No es que los grandes filósofos del pasado no tengan nada que decirnos: es que, a menudo, la filosofía realmente existente convierte la glosa de textos en un fin en sí mismo.

Sin embargo, es inevitable ver un trabajo como el de Sadler y no quitarse el sombrero.

