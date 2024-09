Cómo entendí mejor 'El manifiesto comunista' gracias a uno de los grandes autores de ciencia ficción del momento

Dejando aparte filiaciones y hacia dónde tienda cada cual, está claro que 'El manifiesto comunista' es una de las publicaciones políticas más importantes de todos los tiempos. Su brevedad (al fin y al cabo no es un libro como tal, sino, bueno, un "manifiesto", más cerca del panfleto que de un ensayo hecho y derecho como 'El capital' del mismo Marx) no le quita ni un ápice de intensidad y su origen como encargo y su autoría compartida le proporcionan una urgencia que es precisamente lo que lo sigue haciendo valioso hoy.

Insistimos: no es necesario ponerse nostálgico. Sea uno de la cuerda política que sea, la claridad con la que Karl Marx y Friedrich Engels exponen sus ideas es digna de estudio. Eso no ha impedido que el 'Manifiesto' haya sido ampliamente malinterpretado a lo largo de las décadas, tanto por enemigos malintencionados como por afines que, vaya, no se lo habían leído antes de opinar. Este libro recién llegado a las librerías quiere ayudar a corregir esa situación.

'Un espectro recorre el mundo - Sobre el Manifiesto Comunista' es el título de este volumen de Akal que incluye en su integridad el 'Manifiesto comunista'... lo que supone solo poco más de cuarenta páginas del total. De hecho, el 'Manifiesto' es solo un apéndice del libro, porque el grueso es un ensayo de China Miéville sobre la importancia e influencia del texto de Marx y Engels.

¿Quién es China Miéville?

Se trata de uno de los escritores de ciencia ficción más singulares y premiados de la actualidad. Su estilo suele asociarse a la variante new weird de la ciencia ficción, pero ha ido ganando premios con su obra que no tienen nada de weird: una vez el Hugo, tres veces el Premio Arthur C. Clarke, dos veces el Británico de Fantasía y cuatro el Locus, entre muchos otros. También es un activista de la izquierda británica, lo que permea en buena parte de su obra.

Aunque su obra está influida por multitud de géneros, suele crear mundos de fantasía (eso sí, no al estilo dea Tolkien, a quien considera un autor reaccionario) donde hay elementos a veces de novela negra, a veces de pulp de principios de siglo, a veces manejando con conceptos absolutamente inclasificables. Es el caso de su trilogía de Bas-Lag, ambientada en el mundo donde coexisten la magia y la tecnología steampunk. Pero sin perder su intención política, como describe The Guardian al hablar de uno de sus mejores libros: "muestra los problemas de una sociedad en la que las personas están ciegas ante los demásm haciendo hincapié en lo mucho que pueden mejorar las cosas si abrimos un poco más los ojos".

China Miéville

Su novela más popular quizás sea la soberbia y multipremiada 'La ciudad y la ciudad', en la que una investigación criminal se desarrolla a la vez en dos ciudades del este de Europa, que coexisten simultáneamente en el mismo espacio. Altamente metafórica pero también extremadamente trepidante, la novela hace un trabajo de atmósfera espléndido, mostrando la compleja visión de dos realidades que coexisten en el mismo punto del tiempo y el espacio y que se muestran según la voluntad a sus habitantes. Su último libro es una fantasía ultraviolenta escrita en colaboración con Keanu Reeves, 'The Book of Elsewhere'.

¿Y por qué debería importarme su opinión sobre el 'Manifiesto'?

Pero... ¿por qué es Miéville un buen guía a la hora de adentrarnos en un texto que no tiene nada de ciencia ficción? Miéville es, como hemos dicho, un escritor de izquierdas y conoce bien el material del que habla y su historia. No solo es un activista comprometido, sino que se toma muy en serio la labor de hacer comprensible y explicar un texto que, por las décadas que han pasado, puede haberse quedado anticuado en algunos aspectos (si bien no en muchas de sus reivindicaciones, aún tristemente necesarias, sí en el contexto en el que fueron escritas).

Edición original del 'Manifiesto comunista'

¿De qué va 'Un espectro recorre el mundo'? En buena medida, de desmentir muchos mitos sobre el comunismo que existen actualmente y que, con el 'Manifiesto' en la mano, no solo son imprecisos, sino en algunos casos contrarios a las tesis de Marx y Engels. Por ejemplo, que el comunismo está en contra de la propiedad privada (solo está en contra de la propiedad privada de los medios de producción, no de las posesiones personales de los obreros) o en contra de la democracia y a favor de las dictaduras (Marx afirma justo lo contrario, que la abolición del capitalismo llevaría a una democracia efectiva y real).

Porque Miéville se trae continuamente al presente al 'Manifiesto Comunista', no solo lo explica en el contexto de su momento. Con las profundas tensiones sociales y de clase que vivimos en la actualidad, el gran valor de Miéville es explicar por qué este libro tiene validez ahora, y por qué lo que propone afecta, sin duda, a la sociedad de hoy en día.

Desde luego, quien busque una aproximación "apolítica" al 'Manifiesto', que por otra parte sería un propósito tremendamente absurdo, no la va a encontrar: Miéville no oculta en ningún momento sus filias políticas, y su punto de vista no es el del politólogo que está impartiendo una clase aséptica en un congreso, sino la de un izquierdista convencido... que se expresa extraordinariamente bien y tiene profundos conocimientos de historia y no carece de espíritu crítico, eso sí.

Gracias a la personalidad de Miéville, 'Un espectro recorre el mundo' no solo consigue ser un análisis en profundidad del 'Manifiesto comunista', sino que amplía muchísimo el campo de visión. Por ejemplo, analiza qué es un manifiesto, cómo funciona el formato y cómo incide en este caso el hecho de que los manifiestos previos estuvieran casi siempre circunscritos al entorno del arte. Nos habla también de qué momento atravesaba el comunismo en el momento de publicación del 'Manifiesto comunista', 1848, y cómo no fue tan bien recibido como cabría pensar por los partidos teóricamente afines al texto.

En resumen, una profunda inmersión en un texto que ya por sí solo tendría un indiscutible interés, orquestada por una voz relevante y con cosas que contar. Porque independientemente de la ideología de cada cual, libros como este demuestran que el contexto y la información son deseables y elogiables siempre, acompañando cualquier texto. Y luego ya cada cual se pone todo lo revolucionario que quiera.

