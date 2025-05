España ha sido durante años una potencia intocable del turismo mediterráneo. Un país le pisa los talones: Turquía

Con el turismo recuperando (e incluso superando) el pulso que tenía antes de la pandemia, España no es el único país que busca romper récords y coronarse en lo más alto del podio de los destinos internacionales. A unos 2.500 kilómetros de la península Ibérica hay otro país, bañado también por el Mediterráneo, con una potente oferta de playas, cultura, patrimonio y gastronomía que pugna por hacerse un hueco en el TOP 3 mundial del turismo, un selecto club ahora reservado básicamente a Francia, España y EEUU. ¿Cuál? Turquía.

Todo esto acompañado, por supuesto, de un potente flujo de miles de millones de dólares en ingresos para el sector.

A por el TOP 3. Turquía está decidida a auparse a lo más alto del ranking del turismo mundial. Lo dejó claro en abril su ministro del ramo, Mehmet Nuri Ersoy, durante un foro organizado en Eruzurum, al noroeste del país: "En 2024 logramos convertirnos en una de las cuatro mayores economías turísticas del mundo, pero no nos detendremos ahí. Nuestra meta es estar entre los tres primeros países en turismo".

Mismo mensaje trasladabaestos días Mehmet İşler, vicepresidente de la Federación Turca de Hoteleros (Türofed), al insistir en que el "objetivo" del sector es convertir a la nación en "una de las tres principales" potencias en el sector. "Hemos pasado de ser un destino vacacional asequible a ser un centro turístico reconocido", reivindicó en declaraciones recogidas por Hürriyet Daily News, el periódico en inglés más antiguo de Turquía.

¿Cuántos turistas reciben? Según los datos divulgados por su Ministerio de Turismo y Cultura, en 2024 Turquía recibió 62,3 millones de visitantes que se tradujeron en ingresos por valor de 61.100 millones de dólares. La cifra tiene sin embargo un "pero": esos 62,3 millones incluyen tanto a los 52,6 millones de turistas internacionales que pasaron por el país durante el año como los cerca de 10 millones de turcos que residen en el extranjero y visitaron su patria.

El matiz no quita que la tendencia del turismo internacional haya sido claramente positiva en Turquía. Esos 52,6 millones de visitantes extranjeros suponen un récord histórico y mejoran en un 9% el resultado de 2023. El alza se trasladó también al dinero generado por el sector: los 61.100 millones de dólares registrados por el Instituto Estadístico Turco (TÜIK) reflejan un incremento interanual del 8,3%.

¿Y cómo va 2025? El año también ha arrancado con alguna que otra alegría para la industria turca, aunque con matices. El flujo de ingresos creció un 5,6% durante el primer trimestre hasta situarse en 9.450 millones de dólares, pero el balance general de visitantes no fue tan bueno: se quedó en 6,7 millones de turistas extranjeros, un 5% menos que el año pasado. Los objetivos para este año son ambiciosos, según Hürriyet Daily: llegar a los 65 millones de visitantes y disparar la facturación a 64.000 millones de dólares.

Ampliando la foto. Para apreciar el crecimiento del turismo turco hace falta sin embargo coger perspectiva y seguir su evolución a lo largo de los últimos años. El registro histórico de TÜRSAB muestran que en 2017 el país recibió alrededor de 32,4 millones de visitantes extranjeros. En 2024 fueron 52,6 millones, con lo que el incremento fue del 62% en menos de una década. En dinero contante y sonante, ese boom se tradujo en un aumento aún mayor de ingresos.

Escalando en el ranking. Gracias a ese crecimiento Turquía se coló primero en el TOP 10 de los grandes destinos internacionales y fue escalando posiciones en esa tabla. La web World Population Review lo sitúa en el sexto puesto en 2024, por detrás de Francia, España, EEUU, China e Italia. En otras clasificaciones (2023) ocupa el quinto. En realidad habría varios criterios a la hora de ordenar los destinos, como el flujo de viajeros internacionales, el peso del sector turístico o el volumen de ingresos.

Durante su intervención en Erzurum, Ersoy reivindicaba que Turquía logró colarse en 2023 en el TOP 5 de los países con mayor número de visitantes y, a la espera de conocer los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo, confiaba en situarse en cuarto puesto en 2024.

Importante el cuánto… y dónde. El crecimiento del turismo turco no responde solo al atractivo de Estambul o Capadocia, sus paisaje y gastronomía o la apuesta del Gobierno por impulsar el sector. Los datos de 2024 demuestran que ha logrado hacerse fuerte en ciertos mercados clave, como el ruso o iraní. Los primeros, que ahora ven condicionados sus vuelos a Europa por la respuesta de Occidente a la guerra de Ucrania, crecieron un 6% hasta sumar 6,7 millones de viajeros, casi el 13% del total. De Irán recibió unos 3,2 millones de turistas, un 31% más que el año anterior.

Otros mercados clave fueron el alemán, el segundo principal mercado emisor, con 6,6 millones, los británicos (4,4 millones) o los búlgaros (2,9), además por supuesto de los propios ciudadanos turcos que viven fuera del país y vuelan para visitar su nación. En 2024 rozaron los 10 millones. En los tres primeros meses del año la demanda pinchó en los mercados ruso, alemán e iraní, por lo que TÜRSAB confía en paliar su caída con China, Alemania o Reino Unido.

Importan las cifras (todas). El despuntar turístico de Turquía es interesante porque no solo se ha traducido en más visitantes. Esa tendencia ha llegado acompañada de un mayor flujo de ingresos en un país que, reconoce Ersoy, se ha propuesto "priorizar la calidad sobre la cantidad". "El objetivo no es solo aumentar el número de visitantes, sino dirigirse a turistas con elevados gastos no relacionados con el alojamiento". Por lo pronto, 2025 habría arrancado con un aumento de casi el 5% en el gasto promedio por viajero.

¿Y cómo afecta a España? España y Turquía quizás estén separadas por miles de kilómetros, pero en cierto modo apuntan a los mismos mercados gracias a su oferta de patrimonio, sol y playa. A pesar de que su sector bebe en gran medida de los mercados ruso e iraní, los hoteles turcos han logrado atraer un intenso flujo de viajeros alemanes y británicos, mercados muy relevantes para el turismo español. Solo en 2024 ambos países sumaron el 20% de la demanda foránea. El crecimiento turco en esos puntos clave podría amenazar el de España, que se encamina ahora hacia la barrera de los 100 millones de viajeros extranjeros.

A su favor Turquía tiene otra gran baza: los precios. Aunque las tarifas de sus hoteles han aumentado de forma clara desde la pandemia y han recortado la brecha con España, siguen siendo más económicos que los de los principales destinos de nuestro país. Los últimos datos de Costar, citados por El País, muestran que en 2024 la tarifa media de un hotel en España se situaba en 158 euros, por encima de los 128 que se cobraban en los alojamientos turcos.

