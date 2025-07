En España cada vez más restaurantes le están declarando la guerra a una vieja costumbre: pagar cuentas por separado

Probablemente lo hayas vivido mil veces. Quedas con tus amigos para cenar en un restaurante y después de los primeros, los segundos, el postre, cafés y chupitos llega la prueba de fuego: el gran enorme dilema de cómo diablos pagar la cuenta. ¿Junto o separado? ¿Paga cada uno lo suyo o se fracciona la factura en partes iguales? ¿Tarjeta, metálico o una mezcla de ambos? Y en caso de que alguien adelante el dinero, sobre todo si la minuta es alta, ¿quién lo hace y cómo se organizan el resto de comensales para pagarle?

En España cada vez más bares ahorran esos quebraderos de cabeza a sus clientes aplicando una norma muy simple: nada de pagos divididos. Una mesa, una cuenta.

Si vais juntos, pagáis juntos. No hay cifras oficiales y desde Facua reconocen que aún no se trata de una práctica "generalizada", pero llega una búsqueda rápida en Google para comprobar cómo cada vez más bares y restaurantes de España abrazan una norma cuando les toca cobrar a grupos de comensales: nada de dividir cuentas entre los diferentes clientes sentados a una misma mesa. Al menos si pretenden pagar con tarjeta. Un grupo, un pago. Así de simple.

LaSexta revelaba hace poco que la costumbre se está extendiendo por la hostelería malagueña, pero pueden encontrarse noticias similares (y más o menos recientes) sobre restaurantes de Aragón o Cataluña. También hay un buen puñado de referencias en Xo TikTok o incluso hilos de Reddit en los que se debaten los pros y contras y si es legal o no que un restaurante se niegue a fraccionar una cuenta.

La gran pregunta: ¿Por qué? Guste más o menos, lo innegable es que la norma genera debate y no todo el mundo se siente cómodo con ella. Así pues… ¿Por qué la aplican los hosteleros, aun a riesgo de enfadar a su clientela? El motivo es sencillo: eficiencia. A un camarero le resulta más cómodo y rápido gestionar un único cobro que repetir esa operación cinco, siete, diez o más veces, dependiendo de cuántos comensales se hayan sentado a la mesa.

"Es súper complicado cobrar por separado y más cuando son grupos grandes", reconoce un camarero de Málaga a LaSexta. "A veces se hacen grupos de quince o veinte personas y cada una quiere pagar a su conveniencia", confiesa otro hostelero de Barcelona. Cuando eso ocurre se ralentiza el trabajo en sala y el negocio se arriesga a que la caja acabe descuadrada.

Hay ocasiones en las que la situación se complica todavía más y los clientes ya no piden simplemente fraccionar el pago, sino que se le cobre a cada uno lo suyo. Quizás parezca una cuestión menor si la cuenta es de una mesa con pocos clientes, pero la cosa se complica cuando hablamos de grupos amplios y minutas de varios cientos de euros, como denunciaba hace dos años en TikTok un camarero.

Pero… ¿Es legal? La pregunta del millón. "Realmente no hay nada regulado. La solución es decir que no, que cada comensal va a pagar su parte. El establecimiento tiene dos opciones: aceptarlo o no cobrar", asegura Rubén Sánchez, de Facua. "Si en la puerta indica que acepta pagos con tarjeta no puede rechazar esa forma de pago a medias. Es como si hace lo mismo con el pago en metálico o si dice que no puede aceptar que uno pague su parte en metálico y el otro con tarjeta".

"No hay una ley que determine que los clientes tienen derecho a fraccionar la cuenta o a pagarla de una sola vez. Es un aspecto en el que la ley no llega a profundizar tanto. Hay que aplicar el sentido común", concuerda Enrique García, portavoz de la OCU. "Lo lógico es informar por parte de la empresa que presta el servicio y los clientes atenderse a estas circunstancias".

¿Un suplemento por fraccionar? A finales de 2024 Xavi Abat, "el abogado de TikTok", alertaba de otra práctica a la que se están acogiendo cada vez más bares y restaurantes: el cobro de "suplementos de cuentas separadas" a aquellos clientes que piden el fraccionamiento del pago. En su vídeo Abat mostraba de hecho el cartel de un bar que aplica diferentes cargos "de gestión" en función del tamaño de la mesa y cuántos pagos deba tramitar: de uno a ocho comensales, un euro; de ocho a 12, dos euros; y en el caso de mesas de más de 12 clientes, tres euros. Esas sumas, asegura el local, cubren "los recursos" invertidos y el uso de la TPV.

La clave: información y visibilidad. La pregunta vuelve a ser la misma… ¿Son legales esa clase de suplementos? La clave, desvela Abat, está en la información de la que dispone el cliente cuando se sienta a la mesa. "No hay ninguna ley, nada se dice en el Código Civil. Las relaciones contractuales entre las partes son libres. Cada establecimiento puede establecer lo que quiera", razona el experto. "Por tanto, si el restaurante avisa de este cobro, hay una oferta contractual y tú lo veces y aceptas, te lo tienes que comer".

"Contrariamente, si tú vas a un restaurante, sois siete u ocho y al final de la comida no te dejan pagar por separado, como no has estado avisado, como no has tenido opción de negociarlo, te puedes oponer y exigir que tú quieres pagar por separado. Podrías presentar una queja o plantarte ahí hasta que te dejen cobrar por separado", añade Abat.

Choque de argumentos. La realidad es que una y otra parte, hosteleros y clientes, tienen argumentos para estar a favor o en contra de los fraccionamientos del cobro. Los negocios alegan que dividir las cuentas les exige más tiempo, ralentiza su trabajo, puede descuadrar la caja y acarrea un gasto de tiempo y recursos extra. Al fin y al cabo hay sistemas de pago que generan comisiones extra cuando se realizan varias operaciones. Lo cierto es que el pago único en grupos es una práctica común en otros países de Europa.

En cuanto a los clientes, la principal queja son las molestias y quebraderos de cabeza que puede acarrear no dividir las cuentas. Eso sin contar con que alguien debe abonar el importe íntegro de la factura. "¿Por qué tengo que pelearme con la gente de un grupo para que me hagan el Bizum de lo que han consumido?", cuestiona un usuario en X: "Es un coñazo. Sobre todo cuando en una mesa están tu amigo el cumpleañero, sus amigos que no conoces y sois veinte".

