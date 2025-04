EEUU ha impuesto nuevos aranceles a casi todo el planeta. A excepción de dos naciones: Rusia y Corea del Norte

Hace pocos días, Donald Trump montó en cólera, o al menos eso pareció de cara al público. El presidente mostró su enfado con Putin por las trabas en las negociaciones de un alto el fuego en Ucrania. La aparente cercanía inicial para dicho acuerdo con el líder ruso, donde incluso parecía evitar culparle de la guerra, daba paso a una amenaza: imponer aranceles secundarios de hasta el 50% sobre el petróleo ruso. Hoy, y tras conocerse una lista casi universal de aranceles por parte de Washington, nos faltan dos naciones: Rusia y Corea del Norte.

Indulgencia a adversarios. Lo contamos esta mañana. En una nueva y desconocida fase de su guerra comercial, el presidente Donald Trump impuso aranceles elevados a algunos de los aliados y socios más cercanos de Estados Unidos, una lista donde encontramos a Japón (24%), Corea del Sur (25%), India (26%) o Taiwán (32%). También se incluyeron territorios diminutos y remotos como Tokelau (Nueva Zelanda) y Svalbard (Noruega),

Sin embargo, parece que eximió de tarifas a naciones adversarias como Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia e incluso Irán, país al que solo le aplicó un 10%, menor al impuesto a Israel (17%), su histórico aliado. De fondo: una política que se alinea con la estrategia de Trump en su segundo mandato, una caracterizada por castigar a países aliados, amenazándolos incluso con acciones militares, y mostrarse indulgente, aunque con asteriscos, con adversarios tradicionales de Washington.

La postura oficial. La Casa Blanca ha salido al paso dando una justificación. La ausencia total de aranceles a Moscú, junto a países como Cuba, Bielorrusia y Corea del Norte, se debe a que “estas naciones ya enfrentan sanciones y tarifas tan elevadas que limitan su comercio con Estados Unidos”. Sin embargo, los datos muestran que, pese a las sanciones, Rusia todavía mantiene intercambios comerciales significativos.

Relación privilegiada. Recordaban una clave en FirstPost para entender lo que está ocurriendo. Trump había formalizado su afinidad con el presidente ruso Vladimir Putin, buscando transformar a Rusia de adversario a socio, y ello pese a que Moscú no ha cedido en su agresión a Ucrania ni ha moderado su postura hacia Occidente. A pesar de la justificación oficial desde la Casa Blanca de que Rusia, Corea del Norte y otros ya están sujetos a sanciones, lo cierto es que el comercio con estos países no es ni mucho menos nulo.

A saber: en 2024, Estados Unidos mantuvo intercambios con Rusia por valor de 3,5 mil millones de dólares (eso sí, en 2021 el comercio bilateral era de 35.000 mil millones de dólares), incluyendo exportaciones estadounidenses de suministros médicos y farmacéuticos esenciales. Incluso Corea del Norte y Irán, bajo sanciones, mantienen flujos comerciales reducidos, pero existentes, en sectores como productos farmacéuticos, químicos (e incluso obras de arte en el caso de Irán). Mientras tanto, aliados como Ucrania (en plena guerra) también entraron en ese 10% de aranceles, contradiciendo la lógica de que la política busca proteger a socios estratégicos.

La vigencia de Rusia. Es más, como explicaban en Axios, en la práctica, Estados Unidos comercia más con Rusia que con muchos de los países sancionados por las nuevas tarifas, evidenciando una contradicción en la justificación oficial. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reiteró que Rusia podría enfrentar "nuevas y fuertes sanciones" en el futuro, especialmente después de que Trump expresara ese malestar público hacia Putin por sus recientes declaraciones sobre Ucrania y amenazara con imponer tarifas secundarias al petróleo ruso.

Negociaciones estancadas. Rusia, por otra parte, ha solicitado a la administración Trump la retirada parcial de las sanciones como clave de las negociaciones para un alto al fuego en Ucrania, proceso que permanece prácticamente congelado. Mientras tanto, Trump parece haber optado por golpear a socios tradicionales y a economías menores antes que a Rusia, manteniendo ese patrón que parece caracterizar su política exterior: dureza hacia aliados y flexibilidad, o al menos contención, hacia adversarios estratégicos.

El caso Israel-Irán. Lo decíamos al inicio. Especialmente llamativo es el caso de Israel, que recientemente eliminó unilateralmente sus aranceles a productos estadounidenses como gesto de buena voluntad, esperando la exclusión de las sanciones.

No ha sido así, y finalmente Trump no solo ha impuesto un arancel del 17% a Israel, sino que ha aplicado uno menor, de solo el 10%, a Irán, país considerado enemigo declarado tanto de Estados Unidos como de Israel y “patrocinador” de grupos hostiles a ambos. Qué duda cabe, la decisión ha provocado indignación en Tel Aviv y se ha interpretado como una señal de que la política comercial de Trump en su segundo mandato no distingue entre amigos y enemigos estratégicos.

Giro polémico. Lo que parece claro es que la elección de unos y la exclusión de otros en la lista no se debe al azar (no así con otros micro territorios y espacios deshabitados). Como resultado de ello, la estrategia ha generado desconcierto entre expertos y aliados de Washington, al ver cómo el país endurece su trato con socios históricos y, al mismo tiempo, suaviza sus medidas contra rivales geopolíticos.

Lejos de ser solo una medida económica, el patrón parece reafirmar el enfoque de Trump de desestabilizar las alianzas tradicionales en favor de relaciones directas, aunque inconsistentes, con adversarios, aun cuando estos no hayan ofrecido concesiones diplomáticas o comerciales a cambio.

Imagen | Office of the President of the Russian Federation

En Xataka | Las víctimas más surrealistas de los aranceles de EEUU: islas remotas, islotes solo habitados por pingüinos y una base secreta