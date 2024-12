Las dos cosas que más están influyendo en la compra de la Lotería de Navidad este año: la dana de Valencia y ChatGPT

No hay forma de saber qué número resultará premiado el domingo con el Gordo de la Lotería de Navidad. Que salga una u otra bola de los bombos es cosa del azar, aleatoriedad pura, cuestión de una fortuna esquiva que hace que las probabilidades de que tengamos un décimo agraciado con los 400.000 euros del primer premio sean remotísimas, del 0,001%, según quienes las han calculado. Eso no quita que aun así intentemos buscar formas de poner orden en el caos y nos fiemos de 'trucos' para mejorar nuestras posibilidades, por más que esos trucos se basen en la superstición y su efectividad sea muy difícil de defender.

Curiosamente esa búsqueda de 'tretas' ha hecho que este año el sorteo de la Lotería de Navidad tenga dos protagonistas tan curiosos como distintos entre sí: ChatGPTy la dana de Valencia.

La Lotería, un romance difícil. En España el Sorteo Extraordinario de Navidad es algo más que un simple juego de azar. Con el paso del tiempo ha adquirido rango de institución, casi de celebración colectiva. De hecho para mucha gente marca el inicio oficial de las Navidades, con un rango mayor incluso que las fiestas que se organizan en las ciudades para estrenar su alumbrado navideño, cada vez más habituales, ambiciosas (caras) y multitudinarias.

Más allá del valor simbólico de la cita, a los españoles también nos gusta probar suerte el 22 de diciembre. Y estamos dispuestos a dejarnos un buen pellizco en el intento. Las últimas estimaciones de la Sociedad Estatal de Loterías (Selae) hablan de un gasto medio de 73,84 euros por español, un par de euros más que en 2023. En las regiones más jugonas el dato se va incluso por encima de los 100 euros. Con lo que parecemos sentirnos mucho más incómodos es con la aleatoriedad inherente al sorteo.

Apostando por el 'truco'. Esa incertidumbre es la que lleva cada año a no pocos jugadores a basar su elección de décimos en ciertas reglas, por más que eso no vaya a cambiar el azar del sorteo o pueda hacer que sus probabilidades de éxito mejoren. Hay quien escoge número basándose en el mes y año de su nacimiento, quien opta por una cifra especial o que tenga significado para él, como una fecha o una secuencia vista en la televisión, y quien repasa las hemerotecas en busca de las terminaciones más frecuentes.

Quizás suene extraño (o no), pero llega una búsqueda rápida en Google para comprobar que abundan los artículos con "consejos" o "truco" para "comprar el mejor número", reportajes en los que se repasan las terminaciones más premiadas históricamente o incluso se hablan de 'claves' matemáticas para elegir décimo. Hay incluso jugadores veteranos, como Richard Lusting, que animan a seguir ciertas reglas numéricas para "minimizar el factor suerte".

No hace falta siquiera buscar en Internet. Llega con preguntar a un lotero para comprobar que la gente tiene una predilección especial por los capicúas y los "números bonitos" o que los compradores están dispuestos a hacer cola durante horas para comprar su décimo en ciertas delegaciones con 'suerte'.

De la dana a los décimos. Hay motivaciones todavía más curiosas para escoger un número determinado o querer décimos que lleguen de determinadas zonas. Lo reconocía hace poco Borja Muñiz, presidente de la Agrupación nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (Anapal). Aunque el sector confía en que las ventas sean buenas este año en general, en línea con las campañas récord de 2023 o 2022, hay una región en concreto donde está seguro de que subirá la facturación: Valencia.

Y todo por la dana, el fenómeno meteorológico extremo que dejó más de 200 muertos y cuantiosos destrozos en Valencia a finales de octubre. Bien por solidaridad o por una extraña superstición, la gente está demandando lotería ligada a la zona afectada.

Una desgracia, un décimo. "Este año la dana va a subir la media de las ventas, quizá a cinco o seis décimos de media en Valencia. Es paradójico, pero es real, la gente quiere lotería de Valencia", revela Muñiz. "La piden particulares y también desde otras administraciones. Creo que no estoy contando nada nuevo, es una tendencia: donde ocurre alguna desgracia sube el volumen de venta […]. A la gente le da igual que la lotería venga de Gandía o de Sagunto, mientras venga de Valencia. Y se está vendiendo bastante más que otros años".

Curioso sí, novedoso no. Muñiz está en lo cierto. Que los compradores estén demandando lotería valenciana quizás resulte curioso, pero no sorprendente. Es más, en cierto modo era algo predecible. El presidente de Anapal recuerda que en su día ya se vivió un fenómeno similar relacionada con el volcán de La Palma. Sus coladas también dejaron imágenes impactantes y daños valorados en varios cientos de millones de euros, aunque su balance de víctimas no tuvo nada que ver con el de la dana valenciana.

La erupción se inició en septiembre de 2021 y duró 85 días. Ese 22 de diciembre, día del Sorteo Extraordinario de Navidad, Canarias pudo presumir de ser la comunidad autónoma donde más habían aumentado las ventas de décimos para el sorteo. Aunque el gasto medio por habitante de los canarios siguió muy por debajo del anotado en otras regiones, Selae registró en el archipiélago unas ventas de 104,8 millones de euros, con un alza del 26,7%.

Si echamos la vista aún más atrás, a 2002, vemos que el desastre del Prestige disparó también las ventas de lotería de Navidad en Galicia. En 2002 las delegaciones de A Costa da Morte se encontraron con que su comercialización se elevaba un 40%.

El trágico y codiciado 29. Anapal ha notado que la dana de Valencia parece estar influyendo de otra forma aún más curiosa en la venta de lotería. "Con la reciente tragedia que ha vivido Valencia con la dana, hemos experimentado un crecimiento en la venta de la terminación 29, día de la catástrofe, o de la fecha concreta 29104", relataba hace poco Muñiz a la agencia Europa Press.

Esta misma semana Antena3 entrevistó al responsable de una administración situada en Valencia que reconocía que 29 ha sido la "terminación estrella" e incluso recibe llamadas a diario de gente interesada en hacerse con décimos acabados en esas dos cifras. Al menos en su establecimiento ya no queda stock.

¿Sorprendente? En absoluto. En 2021 El Confidencial hablaba con una administración de lotería que reconocía que había una demanda particularmente alta de números relacionados con catástrofes. Por ejemplo, el 80121, por el día en que empezó la nevada del temporal Filomena, que bloqueó el transporte público de buena parte del país; o el 19921, en referencia a la erupción del volcán de La Palma. Otros se decantaban por opciones ¿más prosaicas?, como el 00030, un guiño al dorsal de Messi en el París Saint-Germain.

La otra protagonista: la IA. Las catástrofes medioambientales o los episodios meteorológicos extremos no son los únicos protagonistas del sorteo de la Lotería de Navidad. A ellos se suma ahora otro referente para quienes buscan el 'mejor' décimo: la inteligencia artificial. Y sus efectos son igual de curiosos.

Hace justo un año por ejemplo ya circuló la noticia de que ChatGPT había pronosticado que el número con más probabilidades de ganar sería el 03695. Otra de las combinaciones que sugería era el 02695. No acertó ni de lejos. El número que finalmente salió agraciado con el Gordo fue el 88008, el segundo premio fue para el 58301 y el tercero para el 31938. Y eso para desesperación de la gente (mucha) que se fio del algoritmo. Un mes antes del sorteo, RTVE revelaba que los números pronosticados por ChaGPT se habían agotado en las más de 4.000 administraciones de España.

"Completamente aleatorio". Pese a esa falta de puntería, este año se han publicado artículos en la misma línea que hablan sobre los supuestos vaticinios de la IA de OpenAI para el 22 de diciembre. En Xataka hemos pedido directamente a ChatGPT que nos diga el número que será agraciado por el Gordo. Tras negarse en dos ocasiones y recordarnos que "el resultado de la Lotería es completamente aleatorio", el algoritmo nos ha ofrecido una opción. Una que, curiosamente, es distinta a las dos anteriores.

Eso sí, el número llegó con mensaje incluido: es una sugerencia "al azar". "Todos los números tienen la misma probabilidad de ganar", aclara. Solo hay algo seguro y es que cada diciembre las catástrofes y ChatGPT se convierten en protagonistas del sorteo.

Imágenes | Aiaraldea Gaur eta Hemen (Flickr) y Loterías y Apuestas del Estado 1 y 2

En Xataka | El truco para evitar que Hacienda se quede con el 20% del premio de la Lotería tiene truco. Y se llama declaración de la renta