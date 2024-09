El gran "sorpasso" de China a EEUU ya ha llegado y nos dice mucho sobre la calidad de vida: el consumo de proteínas

Ni en músculo económico, ni en patentes, ni en innovación tecnológica. El gran sorpasso de China sobre Estados Unidos lo marca otro indicador igual de crucial pero algo menos evidente: las proteínas. Los datos recogidos por la FAO, la agencia alimentaria de la ONU, muestra que —tras años acortando distancias— el gigante asiático ha aventajado al norteamericano en aporte de proteínas per cápita.

La diferencia es reducida, pero clara.

De la nevera a los titulares. El primero en dar cuenta del sorpasso ha sido South China Morning Post (SCMP), un diario con sede en Hong Kong propiedad del gigante tecnológico Alibaba Group. A finales de julio publicó un amplio análisis en el que se hacía eco del cambio alcanzado en 2021 en el mapa de la alimentación internacional. Ese año —apuntaba el periódico— los técnicos de FAO registraron una mayor disponibilidad diaria de proteína per cápita en China que en EEUU. El dato es relevante porque, insistía, deja un indicador de la calidad de vida.

¿Y qué muestran los datos? Que en 2021 China alcanzó un suministro diario per cápita de proteína de 124,61 gramos, ligeramente por encima de los 124,33 g registrado en EEUU. El dato supera también al de otros países consultados por el SCMP, como Japón (91,99 g), Corea del Sur (108,31 g) o Australia (119,55 g) y se sitúa considerablemente por encima de los 70,52 de la India. El ranking de suministro diario de proteínas per cápita lo lidera Islandia, con 145,62 g.

Se trata de cálculos para un ciudadano medio, pero SCMP insistía en su importancia porque los balances de Naciones Unidas miden las proteínas potencialmente disponibles para consumo, calculando el suministro nacional teniendo en cuenta tanto la cantidad producida por el país como la importada.

La foto de la FAO. Hace unos meses la FAO lanzó un nuevo portal estadístico con datos desagregados que permiten hacerse una idea precisa de la situación de cada país en materia de alimentación y realizar comparativas. La de la potencia asiática y estadounidense resulta especialmente interesante. En lo que se refiere al aporte medio de proteínas el último indicador de China es de 125,2 g por persona y día, dato que se corresponde con la media del trienio comprendido entre 2020 y 2022, que es como lo calcula la FAO. La media varía si nos movemos en el mapa.

En la China continental es de 125,6 gramos mientras que en la región de Macao baja a 114,5 g y en Taiwán el último dato estaba ligeramente por debajo de 100. En EEUU la media del aporte de proteínas durante el mismo período —entre los años 2020 y 2022— fue de 123,5 g por persona y día, por debajo del indicador chino.

¿Ha sido siempre así? No. Y es esa tendencia la que explica el interés de SCMP. Los datos de la FAO muestran que hace años EEUU superaba con holgura a China en el aporte medio de proteínas per cápita diario. Por ejemplo la media del período 2019-2021 era aún superior en el país norteamericano (123,7 g) que en el asiático (123,2 g). Si echamos la vista a hace una década, al período comprendido entre 2014 y 2016, EEUU marcaba 118,2 g mientras su rival asiático estaba en 115,6.

Diferencias de calado. El indicador de consumo per cápita de la FAO no es la única diferencia entre la alimentación china y la de EEUU. Hay otra, aún mayor, que recoge la web de información estadística Our World in Data: las fuentes de las que proceden esas proteínas. Mientras en China la gran mayoría, cerca del 62%, es proteína vegetal, en EEUU esta representa apenas el 31%. Ocurre lo contrario con la carne. En el gigante asiático representa el 21%, la mitad que en EEUU (42%).

La radiografía del aporte de proteínas china se completa con los pescados y mariscos (8,1%), huevos (5,6%) y lácteos (2,7%), fuente esta última que al otro lado del Pacífico tiene un peso bastante superior, de casi el 19%. La suma de los aportes de proteínas de Our World calculada en 2021, que se basa también en datos de FAO, arroja un valor ligeramente superior a EEUU frente a China.

¿Qué dicen las cifras? Si las cifras de la FAO resultan interesantes no es tanto por su valor como por lo que sugieren. China ha logrado destacar en el mapa de la pesca y la acuicultura global, ha expandido su agricultura en busca de una menor dependencia del extranjero y tiene un peso aplastante en la producción de ciertos alimentos, como la industria cárnica porcina, o la soja, de la que es ya la cuarta productora mundial tras un aumento sostenido de cosechas durante años.

En su análisis SCMP subraya que China ha logrado disparar su consumo de proteínas hasta equipararlo o incluso superar al de otros países occidentales sin disparar los precios mundiales de los alimentos, un escenario sobre el advirtieron expertos como Lester Brown, autor de 'Who Will Feed China?', quien señalaba que la nación necesitaría importar tal cantidad de grano que afectaría a los costes.

"Si más de 1.000 millones de ciudadanos chinos tienen los mismos patrones de vida que los australianos y estadounidenses en este momento, entonces a todos nos espera una época miserable, el planeta simplemente no puede sostenerlo", reflexionaba en 2010 Barack Obama durante una entrevista en la cadena ABC.

Una foto con matices. Si bien las gráficas del servicio estadístico de la FAO reflejan un sorpasso en aporte medio de proteínas, hay otros indicadores medidos por el organismo y relacionados con la nutrición o el acceso a alimentos en los que EEUU sigue por delante de China. Uno es el del aporte de proteína animal. Otro es el conocido como ADESA, siglas de "adecuación media del aporte energético de la dieta", el PIB per cápita o el suministro de alimentos en kcal per cápita. En EEUU también se detecta una prevalencia superior de obesidad entre los adultos.

