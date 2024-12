China está preparando un equipo de combate muy especial. Taiwán ha respondido con un juego de mesa: prepararse para la invasión

2025 se presenta en muchos enclaves del planeta de forma incierta. La isla de Taiwán es uno de esos focos donde la calma tensa y las exhibiciones del “vecino” dan una idea de lo que podría estar en juego. Si hace unas semanas contamos que China tenía un plan con hasta seis opciones para una posible invasión a la isla, ahora se conoce cómo se están preparando unas fuerzas especiales de la nación. ¿La respuesta de Taiwán? Un simulacro y juego de mesa muy especial.

La Policía Armada del Pueblo. La creciente tensión entre China y Taiwán ha arrojado luz sobre una fuerza menos conocida pero potencialmente crucial en caso de una invasión: la Policía Armada del Pueblo (PAP) de China. Este cuerpo paramilitar, diseñado para misiones de seguridad interna, está siendo preparado para desempeñar un papel clave en operaciones urbanas y de ocupación que podrían formar parte de un plan más amplio para tomar el control de Taiwán.

Desde su creación en 1982, la PAP ha sido parte integral de la seguridad interna de China. Su enfoque principal incluye la aplicación de la ley, la lucha contra el terrorismo, la respuesta a desastres y la protección de derechos marítimos. Sin embargo, en los últimos años, su entrenamiento ha evolucionado hacia escenarios de combate más complejos.

La pista. De hecho, imágenes recientes de la televisión estatal china muestran a la PAP en ejercicios como ataques desde botes inflables, lanzamiento de granadas, rescates en el campo de batalla y tácticas grupales en climas extremos. Según Lyle Goldstein, experto en seguridad en Asia, este tipo de entrenamiento sugiere que están siendo preparados para misiones críticas en una posible invasión de Taiwán, especialmente en zonas urbanas y costeras.

Entrenamiento urbano y operaciones especiales. La especialización de la PAP en operaciones urbanas la convierte en un recurso estratégico en escenarios de ocupación. Alessio Patalano, profesor de estrategia en Asia Oriental, destacaba que estas fuerzas están altamente capacitadas para operaciones quirúrgicas donde la movilidad, rapidez y familiaridad con áreas urbanas son esenciales. Ejercicios anteriores, como los realizados en Hong Kong en 2019 y en Xinjiang contra el terrorismo, refuerzan su experiencia en entornos de alta presión.

No solo eso. Patalano subrayaba que la PAP podría ser utilizada en etapas iniciales para capturar infraestructuras clave como puertos y aeropuertos, o en escenarios de "decapitación" que buscan neutralizar rápidamente la resistencia taiwanesa. Aunque la PAP no lideraría una invasión inicial, su rol sería fundamental para garantizar la seguridad interna en el continente y apoyar las operaciones del Ejército Popular de Liberación (PLA). A este respecto, Joel Wuthnow, investigador del Centro de Estudios Militares Chinos, señalaba que la PAP estaría encargada de suprimir disturbios, proteger infraestructuras críticas y facilitar el flujo logístico hacia las regiones cercanas a Taiwán.

La respuesta de Taiwán: simulacros. La isla ha respondido a las amenazas del vecino (recordemos la puesta en escena naval de hace unas semanas) con dos simulacros muy diferentes. En el primero, la Oficina Presidencial de Taiwán llevó a cabo por primera vez un ejercicio de simulación para prepararse ante una posible escalada militar con Beijing. Este evento representa un paso significativo en los esfuerzos de la isla por fortalecer su capacidad de respuesta y resistencia frente a las continuas amenazas de su vecino continental.

La simulación, realizada el pasado jueves, se desarrolló dentro de la Oficina Presidencial en Taipéi y contó con la participación de decenas de agencias gubernamentales, tanto a nivel central como local, además de diversos grupos civiles. Durante tres horas, los participantes abordaron escenarios diseñados para evaluar la coordinación interinstitucional y la preparación general frente a emergencias relacionadas con un aumento de las tensiones militares.

Un ejercicio sin precedentes. El evento fue liderado por la vicepresidenta Hsiao Bi-khim y el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional. Un ensayo que marcó un esfuerzo conjunto sin precedentes para reforzar la defensa integral de Taiwán en medio de la intensificación de las amenazas chinas. El ejercicio incluyó situaciones críticas, entre ellas la de una guerra "de zona gris de alta intensidad", marcada por estrategias que China podría implementar para ejercer presión sin llegar a un conflicto abierto, como el uso de tácticas de intimidación y coerción militar prolongada.

Además, se trató el llamado “umbral de conflicto”, o momentos en que Taiwán estaría al borde de una confrontación directa con China, exigiendo una respuesta rápida y eficaz tanto del gobierno como de la sociedad civil. Ambos escenarios buscaban evaluar la capacidad de respuesta, identificar posibles áreas de mejora y garantizar que todas las partes involucradas comprendan sus roles en caso de una emergencia.

Y un juego de mesa. Con el inicio del Año Nuevo Lunar en enero, una festividad familiar en Taiwán, un nuevo juego de mesa promete añadir un toque de estrategia y reflexión al entretenimiento. Desarrollado por la compañía taiwanesa Mizo Games, '2045'permite a los jugadores simular un posible escenario de invasión china (veinte años en el futuro), una idea que, obviamente, refleja las tensiones geopolíticas actuales y el deseo de preparar a la población de manera innovadora.

En '2045', los participantes asumen roles como oficiales del ejército taiwanés, agentes infiltrados chinos y ciudadanos voluntarios dispuestos a defender la isla. Según KJ Chang, fundador de Mizo Games, el objetivo es que las personas experimenten las complejidades de un conflicto potencial en un entorno seguro. “No podemos predecir el futuro, pero si un conflicto es inevitable, espero que este juego permita a las personas vivir esa experiencia en el tablero antes de enfrentarla en la vida real”.

Entretenimiento inspirado en la Defensa Nacional. Mizo Games inició una campaña de Crowdfunding para '2045' en agosto, superando todas las expectativas al recaudar algo más de 100.000 euros, más del 4.000% de su meta original. Los contribuyentes VIP no solo recibirán copias del juego, sino también productos temáticos, como una funda de pasaporte de cuero con la frase: “Let me fly as a Taiwanese”, en referencia a la falta de reconocimiento diplomático de Taiwán a nivel internacional.

Sea como fuere, '2045' es parte de una tendencia creciente en Taiwán de productos culturales que abordan la amenaza de una anexión china. Este año también se lanzó la serie televisiva 'Zero Day', financiada por el gobierno taiwanés, que dramatizaba una invasión china. El proyecto contó con el respaldo de Robert Tsao, un multimillonario taiwanés conocido por apoyar los esfuerzos de defensa civil del país.

En un momento en que el futuro de Taiwán sigue siendo incierto, '2045' simboliza tanto la resiliencia como la creatividad del pueblo. El tiempo dirá si el juego de mesa acierta o se queda desfasado en las fechas.

Imagen | 2045, Michael Mooney

En Xataka | China tiene un plan con seis opciones si las cosas se "tuercen" con Taiwán. La Segunda Guerra Mundial desaconseja todas

En Xataka | Taiwán vive una situación inédita en tres décadas: hay un ejército de 53 aviones y 90 buques chinos frente a la isla