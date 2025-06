Hace años alguien instaló un retrete de oro macizo en la casa de Churchill. No tardaron ni tres días en robarlo

La historia del latrocinio es ¿casi? tan antigua como la de la humanidad misma, pero pocos capítulos ha dejado tan delirantes, inesperados y bochornosos como el que se vivió hace algo más de un lustro en Blenheim Palace, la lujosa residencia de Oxfordshire (Reino Unido) en la que en 1874 nació el premier Winston Churchill. El motivo es muy sencillo: en septiembre de 2019 una banda de ladrones se llevó de allí ni más ni menos que un pesado inodoro de casi cien kilos.

Eso sí, no se trataba de un retrete cualquiera. El váter en cuestión era una obra de arte elaborada con oro macizo de 18 quilates y valorada en seis millones de dólares.

Para entender lo ocurrido en Oxfordshire en 2019 hace falta remontarse unos cuantos años atrás y mirar al otro lado del Atlántico, a Nueva York. Allí, en 2016, el polémico artista Maurizio Cattelan decidió elaborar una pieza con la que pretendía ofrecer una sátira sobre los excesos del mercado del arte y el sueño americano. La llamó 'America' y la obra en sí (¡Exacto!) consistía en un inodoro de oro.

Algo más que una escultura

Lo más llamativo es que Cattelan no solo fabricó su famoso váter con oro de 18 quilates, lo que explica que la pieza costase la friolera de seis millones de dólares. Eso resultaba provocador, pero no lo suficiente para Maurizio Cattelan, autor de performance tan controvertidas como 'La Nona Ora', una escultura que muestra a Juan Pablo II golpeado por un meteorito, o la más reciente 'Comedian', un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva que en 2024 se subastó por 6,2 millones.

No. Lo más curioso de 'America' es que era un inodoro completamente funcional, pensado para que la gente pudiera usarlo igual que el retrete de su casa o de cualquier bar. De ahí que la pieza acabase instalada en uno de los lavabos del Museo Guggenheim de Nueva York, donde cerca de 100.000 personas hicieron cola para verlo… y experimentar cómo era eso de aliviarse sobre oro macizo.

La performance gustó tanto que en 2019 acabó cruzando el Atlántico para exponerse como un préstamo en el Blenheim Palace, uno de los lugares más solemnes del condado de Oxfordshire y de toda Inglaterra. Al fin y al cabo es uno de los mejores ejemplos de arquitectura barroca de Gran Bretaña, está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde finales de los 80 y es el lugar donde nació en noviembre de 1874 el primer ministro Winston Churchill.

Si en Nueva York la obra había causado sensación, en Oxfordshire las cosas no fueron distintas. Entre uno y otro lugar hubo sin embargo una diferencia crucial: los responsables de Blenheim subestimaron los riesgos de que alguien pudiera llevarse el váter. "No va a ser fácil de robar", aseguraba en 2019 Edward Spencer-Churchill, de la Fundación de Arte de Blenheim. "Está conectado a la red. Y un potencial ladrón no tendría ni idea de quién lo usó por última vez ni qué comió".

En resumen, el váter estaba conectado al sistema de tuberías y desagües del palacio, pesaba casi cien kilos y además la gente lo usaba constantemente para dejar allí sus detritos. Además, se trataba de una obra de arte vanguardista, lo que eclipsó en cierto modo su valor estrictamente material. Así pues... ¿Quién querría robarlo? En Blenheim la idea sonaba tan descabellada que la vigilancia tenía un punto débil por las noches. Cuando el palacio cerraba sus puertas, el cubículo del baño se quedaba sin supervisión, fuera del circuito cerrado de cámaras.

Craso error. 'America' era arte, pero también oro, kilos y más kilos de oro de 18 quilates. Se dice que solo metal costaba por aquellas fechas unos 3,6 millones de dólares. Y eso representaba un caramelo demasiado apetitoso para los ladrones.

¿Resultado? Ocurrió que cabía esperar. La noche del 14 de septiembre de 2019, poco antes de las cinco de la madrugada, una banda de criminales irrumpió en la finca del palacio, allanó el edificio, arrancó el inodoro, lo cargó en el maletero de un coche y salió pitando. Todo en apenas cinco minutos. Un abrir y cerrar de ojos que dejó a la seguridad del recinto o la policía sin margen para reaccionar.

'America' lleva solo dos días en exhibición en Oxfordshire.

Casi seis años después, las grabaciones de las cámaras y las pesquisas de los propios agentes nos permiten comprender mejor cómo se dio el famoso golpe del váter de los seis millones de dólares. La banda, compuesta por cinco personas, usó dos vehículos robados para colarse en la finca horas después de que saliesen los últimos invitados, luego rompieron una ventana y utilizaron mazos y palancas para arrancar la letrina del aseo y separarla del sistema de tuberías del palacio. Una vez completada la tarea, cargaron la pieza en uno de los coches y escaparon.

Hace poco Eleanor Paice, empleada del palacio y que dormía esa noche en un apartamento para el personal de Blenheim, relataba a la BBC cómo vivió aquella noche de hace más de un lustro: se despertó sobresaltada al escuchar el ruido de cristales rotos y salió corriendo al patio principal al sentir la alarma. Una vez allí solo le dio tiempo a ver el desenlace del robo."Había sombras y movimientos rápidos. Los vi acercarse al vehículo, subirse… y salir disparados", rememora.

En un primer momento el equipo no sabía qué se habían llevado los ladrones. Lo primero en lo que pensó Paice por ejemplo fue en una reliquia de Churchill. Solo al examinar las estancias se dieron cuenta de lo que había ocurrido y que los ladrones habían provocado una pequeña inundación. "Si el inodoro dorado que había allí resultaba hermoso, perfecto, majestuoso e inmaculado, esto era todo lo contrario. Fue destrozado", confiesa el director ejecutivo del palacio, Dominic Hare.

La institución supo reaccionar tras el desastre. El personal cubrió el cubículo reventado con cinta policial y decidió que, a falta del famoso retrete de oro macizo, aquella escena del crimen pasase a formar parte de la exposición. El reclamo atrajo a cantidad de visitantes que abarrotaron el palacio durante los días siguientes para ver algo "mejor" que una letrina de oro de seis millones: la escena del robo de una letrina de oro. Ironías aparte, Hare asumió la responsabilidad de que Bleheim Palace fuera "vulnerable" y decidió adoptar medidas para corregirlo.

En cuanto a los ladrones, aunque en un primer momento se escabulleron con el botín, la policía no tardó en dar con al menos una parte de la banda. El primero en caer fue un hombre de 40 años de Oxford con antecedentes, el supuesto cabecilla. Dos días después del robo estaba ya ofreciendo oro a 25.500 libras el kilo. Además los agentes hallaron restos de su ADN en un mazo abandonado en el palacio y una camioneta robada e identificaron pequeños fragmentos de oro en su ropa.

No fue el único en caer. El pasado marzo el Tribunal de la Corona de Oxford declaró culpables a otros dos hombres de 39 y 36 años. Al primero por robo. Durante el juicio se descubrió que antes del golpe se había dedicado a visitar el palacio para examinar en detalle las obras de Cattelan, probar el famoso retrete y tomar fotos de, entre otras cuestiones, la cerradura de la puerta del baño.

El otro hombre fue condenado por conspiración para transferir bienes de origen ilícito, aunque su pena acabó suspendida en mayo al considerar el juez que el resto de atracadores pudo aprovecharse de su buena voluntad. La razón: no obtuvo "ningún beneficio personal" y su papel en el golpe fue muy limitado.

¿Y el retrete de oro? 'America' quizás forme parte ya de la historia del arte (y el crimen) británico, pero no ha podido recuperarse. Ni el inodoro. Ni el oro. Se cree que la pieza de Cattelan acabó desmantelada y vendida. Ahora que hay sentencia, el polémico artista espera al menos que dejen de pulular las teorías que aseguran que él es "el cerebro" de lo ocurrido y que el robo de Blenheim es en realidad otra de sus controvertidas performance. "Que este veredicto limpie mi nombre".

Imágenes | Wikipedia y Anna Fox (Flickr)

En Xataka | Tras comprar el plátano más caro del mundo por 6 millones de dólares, su dueño ha tenido una idea: comérselo