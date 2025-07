Canarias regaló 24 toneladas de arena del volcán de La Palma a Madrid. Ahora Madrid no sabe qué hacer con ellas

Madrid tiene 24 toneladas de arena volcánica de La Palma con la que no sabe muy bien qué hacer. Suena extraño, pero ese es el peculiar desenlace con el que se han encontrado los gobiernos consular y capitalino tras una iniciativa pensada para poner en valor el patrimonio cultural canario en la península. La idea funcionó, pero ha terminado dejando esa peculiar herencia: sacos y más sacos de ceniza oscura que acumulan polvo (y controversia) sin un destino claro.

Nos explicamos.

Presumiendo de cultura. El 17 de mayo fue un día para enmarcar en la historia de la cultura canaria. O al menos en la de una de sus disciplinas más populares: la lucha canaria, un deporte que hiende sus raíces en los primeros pobladores de las islas. Su práctica es muy popular en el archipiélago, pero no tanto fuera. De ahí que el 17 de mayo, como parte del Mes de Canarias, el Gobierno impulsase todo un hito en la disciplina: la primera jornada de lucha canaria oficial en Madrid.

Luchadores y mucha (muchísima) arena. Para la cita se movilizaron luchadores del Saladar de Jandía y el Candelaria de Mirca, dos equipos clave de la disciplina que se midieron en la vigésima jornada del Torneo DISA Gobierno de Canarias. Y algo más: toneladas de arena volcánica transportada desde La Palma para cubrir el terreno de juego. La idea era dar aún más épica a la cita llevando un trocito de Canarias (literalmente) a Madrid y desplegándolo en plena plaza de Callao, donde tenían midieron sus fuerzas los luchadores canarios.

Un "ring" de 24 toneladas. La idea funcionó. Las fotos compartidas por el Gobierno canario (con la arena volcánica cubriendo Callo) resultan fascinantes y muestran además que la cita atrajo a buen puñado de curiosos. Para acogerlos se instaló incluso un graderío portátil con capacidad para 200 espectadores. A la cita acudieron además el presidente Fernando Clavijo junto a cargos regionales y representantes de la vida institucional, deportiva y social del archipiélago.

Por si aquello no fuera suficiente, el Ejecutivo cuidó hasta el último detalle. A Madrid no se transportó cualquier tipo de arena volcánica. No. Las autoridades escogieron cenizas procedentes de la isla de La Palma que se generaron durante la erupción del Tajogaite en 2021. "La más joven de las islas, elegida como símbolo de identidad, arraigo y renovación", insistía el Gobierno canario en su comunidad. En total se movilizaron a Madrid unas 24 toneladas, según la propia institución.

¿Y qué pasó con esa arena? La pelea se celebró el 17 de mayo, El Saladar de Jandía se impuso al Candelaria de Mirca en un encuentro reñido (12-10), pero… ¿Y después? ¿Qué pasó con las toneladas de arena volcánica? Esa es la pregunta que se hizo hace poco elDiario.es, que tras consultar con el Ayuntamiento de Madrid llegó a una conclusión asombrosa: los sacos parecían haberse esfumado.

"Sin rastro de las 24 toneladas", tituló el diario. La noticia resultaba aún más llamativo porque, según confirma el Gobierno regional, el acuerdo contemplaba que, tras la pelea de mayo, los 24.000 kilos de ceniza se cediesen al Ayuntamiento madrileño para que pudiese cubrir con ella campos de vóley playa. Desde el Consistorio aseguraban sin embargo no tener constancia de esa iniciativa.

No estaba muerto… No fue el último capítulo del curioso culebrón de la arena volcánica viajera. El sábado elDiario.es volvía a publicar otra revelación sobre las 24 toneladas del Tajogaite: el material no estaba perdido por Madrid, sino almacenado en sacos de obra en una nave industrial de Torrelodones.

¿El motivo? Aunque la idea inicial era destinar la arena a canchas de vóley madrileñas, las autoridades de la capital llegaron a la conclusión de que no era buena idea darle ese uso. Sus granos quizás sirviesen para un combate de lucha canaria, pero en opinión de los técnicos madrileños tienden a calentarse con facilidad, lo que llevó a las autoridades a descartarlo para las canchas.

¿Y para qué se usará? No parece que esté muy claro. Al menos según la información que maneja elDiario.es, que asegura que el departamento de Medio Ambiente está buscando un destino adecuado para el regalo canario.

Los sacos también están a la espera de que el Consistorio ultime un convenio de colaboración para aceptar el material, que, a priori, tendrá un uso medioambiental. En la autorización del Cabildo se anota que el material "carece de valor comercial", aunque como ponía en valor el Gobierno canario sí tiene un valor simbólico.

Imágenes | Presidencia Gobierno de Canarias (X) y Gobierno de Canarias

