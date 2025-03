Una de las campañas más decisivas del cristianismo en Europa tenía una pieza perdida. La ha resuelto un cuadro del siglo XVI

Durante siglos, el campamento de Carlos V en la ciudad alemana de Lauingen fue poco más que una escena plasmada en un cuadro del siglo XVI. Pintado por Matthias Gerung, mostraba con todo detalle la rendición de la ciudad durante la guerra en la campaña del Danubio. Sabíamos que algo importante había ocurrido allí, pero no habíamos encontrado pruebas arqueológicas que lo confirmaran y el cuadro podría haber sido una interpretación artística libre.

Hasta que cinco tumbas y una hebilla de bota hicieron que el cuadro se convirtiera en una radiografía del pasado.

Campaña del Danubio. En 1531, príncipes protestantes se unieron en la Liga de Esmalcalda para combatir el catolicismo que se abría paso en Europa gracias a figuras como la de Carlos V. Como suele suceder, dio comienzo una guerra religiosa, en este caso para defender el protestantismo frente al catolicismo en una guerra que consistió en batallas campales cuando una de las dos fuerzas se consideraba superior, pero también en juegos de movimientos estratégicos cuando se sentían en desventaja.

La Liga tenía un ejército enorme, pero Carlos V consiguió reunir a soldados experimentados y, sobre todo, mucha artillería. Tras una serie de ataques y hostigamiento constante, sumado a que había tropas de la Liga que no estaban demasiado unidas, dio como resultado que Carlos V tomara el control del sur de Alemania en 1546. No marcó el final de la guerra, que llegaría un año más tarde, pero sí fue un importante punto de inflexión.

El cuadro. El campamento principal del emperador durante la campaña se ubicó en Lauingen, una localidad que se rindió en 1546 y que inspiró al artista Matthias Gerung para pintar en 1551 su ‘Heerlager Karls V. bei Lauingen’, o ‘El campamento de Carlos V en Lauingen’. Es una pieza histórica, de eso no cabe duda, pero si no la has visto hasta ahora es entendible porque cuadros de este estilo hay muchos. ¿O no tantos?

Gerung plasmó muchísimos detalles en la obra que permiten hacernos una idea de cómo eran las tiendas de campaña utilizadas, así como el armamento, armaduras y vestimentas. Era tan rico que había detalles minúsculos, como adornos en la ropa o broches muy bien definidos. ¿Era una licencia artística o, realmente, era hiperrealista? Pues más bien… lo segundo.

¡Coincide! El cuadro representa el momento en el que el consejo de Lauingen se rinde al emperador y es patrimonio de dicha ciudad. Para ser un lugar tan importante, no se habían encontrado restos humanos o materiales en la zona, algo extraño que podía hacer pensar que Gerung… pues sí, se había tomado alguna licencia. Sin embargo, en 2024 la situación dio un giro cuando un grupo de arqueólogos del Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege encontró cinco tumbas de soldados imperiales en un lugar extremadamente parecido al representado en la pintura.

Eso lo cambió todo. Al margen de los restos, tampoco es que aparecieran un montón de objetos, simplemente unas monedas y el cierre de una bota con forma de gancho. “¿Qué tiene que ver con el cuadro?”, te estarás preguntando, pues mucho: Ese cierre coincide perfectamente con algunos que se pueden ver en la pintura de Gerung.

El detalle del cuadro es sorprendente, todo hay que decirlo

Monedas. En un nuevo comunicado, los investigadores del BLFP afirman que los cinco fallecidos encontrados eran hombres jóvenes que tenían cambios estructurales en las espinillas de las piernas debido, seguramente, a una gran sobrecarga fruto de las largas marchas del ejército. Pero los objetos son los verdaderos protagonistas debido a que, normalmente, en las tumbas de esta época no se encuentran ni monedas ni restos de calzado.

Y, más allá de que el cierre de la bota coincida con el que se representó en la pintura, lo realmente clave es la datación de las monedas, que por sus inscripciones apuntan a ser del siglo XVI. Y todo esto represen la primera muestra de datación clara de esta época en la zona.

¡Eureka! “La antigüedad de las monedas sugiere que los entierros están directamente relacionados con el corto periodo de la guerra de la Liga de Esmalcalda, entre octubre y noviembre de 1546. En ese entonces, en Lauingen se escribió historia mundial, cuando el conflicto entre el poder central del emperador y los príncipes y ciudades protestantes se resolvió a favor de Carlos V”, comenta Johann Tolksdorf, subdirector del Departamento de Conservación Arqueológica de Suabia de BLFP.

Los próximos pasos de los arqueólogos es continuar analizando los restos encontrados, pero lo más curioso de esta historia es la excelente documentación del pintor para realizar su obra, ya que o estuvo en el lugar y se quedó con todos los detalles o fue magníficamente asesorado por alguien que estuvo en el campamento. Y es, a tenor de la coincidencia hallada por los arqueólogos, una representación casi fotográfica del campamento que fue piedra de toque en la historia europea.

