Panticosa ha sido durante años un santuario del esquí. Ahora quiere reconvertirse... con el tobogán más bestial de Europa

Panticosa es un pequeño pueblo de la comarca del Alto Gállego, en Huesca, famoso por sus paisajes pirenaicos y la estación de esquí Panticosa-Los Lagos. En breve lo será por algo más: un enorme tobogán de montaña de casi tres kilómetros de largo, medio centenar de trineos y un profundo desnivel de más de 700 metros que será único en Europa. Con él el Gobierno de Aragón aspira a desestacionalizar el turismo de la región ahora que las instalaciones dedicadas a los deportes de nieve afrontan un futuro incierto.

Por lo pronto, la ficha técnica del tobogán impresiona.

Un tobogán para dominarlos a todos. Si te gustan los toboganes vete reservando hueco para el de Panticosa. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, puso ayer la primera piedra del que aspira a convertirse en "el tobogán de montaña con mayor desnivel de Europa". De momento solo tenemos las fotos de la presentación y algunos datos de su ficha técnica, pero sirven para ir abriendo apetito: el tobogán medirá casi tres kilómetros de largo y cubrirá un desnivel de más de 700 metros. Según el Ejecutivo regional, no hay otra instalación de su tipo con una pendiente mayor. Al menos en Europa.

¿Hay más datos? Sí. Diario del Alto Aragón precisa que el desnivel exacto será de 707 m y el tobogán discurrirá por la ladera desde la estación superior de la telecabina hasta la inferior. Los obstáculos que se encuentre por el camino los sorteará con puentes y túneles. El Gobierno ha concretado además que los trineos (con capacidad para un adulto solo o con un niño) completarán los casi tres kilómetros de viaje en nueve minutos. La velocidad máxima será de 40 km/h, una marca que no se excederá gracias a un sistema de frenos.

"No es invasivo". En total el tobogán contará con medio centenar de trineos que, según cálculos del Ejecutivo, permitirán transportar a unas 1.100 personas cada día. "El sistema aprovecha la energía de la telecabina durante la subida, ya que funciona con la misma explotación de la pista de esquí. Luego, la bajada se realiza por gravedad. Al no requerir cimentación de hormigón no es invasivo para el medio ambiente", comenta a Aragón Noticias Ignacio Vicente, jefe del proyecto.

La instalación incluye un almacén y darle forma costará en total 7,7 millones de euros. Más del 90% (7,2 millones) saldrá de las arcas del Ejecutivo aragonés y el resto del Ayuntamiento de Panticosa. Si se cumplen los plazos, la idea es que esté operativo a finales de 2026.

Objetivo: desestacionalizar. Con la nueva instalación, Aragón tiene un objetivo claro: diversificar la oferta que se encuentran los visitantes en Panticosa y que la región sea menos dependiente del turismo ligado a la nieve. "Es un ejemplo de motor económico y de la desestacionalización del turismo", destacó Azcón al inicio de las obras. "Este tobogán puede dar servicio a los turistas durante diez meses al año y será un elemento central en la desestacionalización del turismo que afrontan las estaciones de esquí".

La iniciativa se enmarca de hecho en el Plan Pirineos, que como recuerda el Ejecutivo regional tiene entre sus objetivos "desestacionalizar" el turismo en las cuatro comarcas del Pirineo Aragonés. Los 7,2 millones dedicados al tobogán de Panticosa se suman a los 12 que ya se han invertido en el valle de Tena en 2024 para instalar o sustituir 547 cañones para la producción de nieve en Formigal-Panticosa, "lo que supuso un impulso en la capacidad de innivación en las estaciones de esta zona", reivindica el equipo de Azcón.

Nueva vida para los valles. En 2023, al presentar las líneas maestras del Plan Pirineos en Panticosa, el presidente aragonés explicó que su objetivo es "dinamizar" los valles de las comarcas más septentrionales de la región, para lo que preveía ya por entonces una inyección de más de 70 millones. Entre sus iniciativas se incluía la carretera de Montanuy y el tobogán de Panticosa, ambos proyectos pensados entre otras cosas para enriquecer el turismo de la zona.

No es casualidad. A lo largo de los últimos años las estaciones de esquí (en España y en otros países) se han visto en dificultades por la escasez de nieve, lo que las ha condenado a sufrir "temporadas relámpago" o directamente al cierre.

Imágenes | Gobierno de Aragón (X)

