Los alemanes acaban de descubrir la "guerra de las toallas" en las playas españolas. Y no les ha gustado mucho

Llega el verano y, como muchas otras cosas, llega también la encarnizada batalla por las tumbonas de la playa y la piscina. En Mallorca, cada mañana, se produce un desembarco de Normandía, casi literal, un Día D en el que el único objetivo a conquistar es un lugar donde pasar el día tomando el sol. Un enfrentamiento casi cultural entre naciones por lo que se ha convertido en el más preciado bien de cualquier turista que se precie: una hamaca.

A las 8:00 de la mañana ya no queda ninguna libre ni en la playa ni en las piscinas de los hoteles de la capital balear. ¿Por qué? Porque como si fueran las rebajas, decenas de turistas se han amontonado a las puertas de las piscinas de los hoteles para entrar pitando y conseguir la mejor tumbona.

No es algo exclusivo de Mallorca. Hace unos días se viralizaba un vídeo en TikTok en el que se mostraba una salvaje carrera en un hotel de Tenerife cuando la piscina abrió sus puertas a las 7:59. Se podía ver incluso a algunos huéspedes desenfrenados tirando sus toallas por el aire para asegurar su lugar. Una jungla donde sólo sobrevive el más rápido.

O el más inteligente. Para sorpresa de los alemanes y británicos que se dejan ver por las costas españolas, hay una nueva táctica en juego. La lucha por las tumbonas en los resorts vacacionales ha alcanzado una nueva dimensión. Y es el hecho de ir a las 6 de la mañana, dejar tu toalla y tu sombrilla en una tumbona o en un punto concreto de la playa o la piscina y volverte a dormir. Lo que a nosotros nos suena a picaresca, esto para los alemanes, claro está, es una aberración.

