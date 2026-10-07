A 300 metros de la casa de Maricarmen hay un increíble fraude turístico con más de 800 personas afectadas

Madrid siempre ha sido un pequeño paraíso del piso turístico. Aunque cada vez menos: en agosto de 2024, el INE contaba 22.435 viviendas de uso turístico en la capital. En mayo de 2026 quedaban 13.431, un 40% menos, con el Plan Reside en vigor. Tras la ley, solo 323 pisos sin licencia regresaron al uso residencial. Como fuera, en ese Madrid el piso turístico más buscado de la semana no existe. Es un anuncio falso en Booking. Y seis meses después del hackeo que puso de moda el phishing de seguimiento, el anuncio sigue, con sus fotos robadas (y un par hechas con IA).

Según un reportaje elaborado por El País, más de 800 personas pagaron entre 90 y 180 euros por día por un apartamento de 53 m² en la calle Menéndez Pelayo número 19. Tal piso no existe. De hecho, son tantos los turistas que se están presentando por allí que hasta hay un cartel en la reja de la puerta donde se indica “NO EXISTE EL ALOJAMIENTO ANUNCIADO”.

La escena. Según El País, esto lleva pasando cinco noches seguidas. Un taxi frena, baja alguien con maletas, mira la fachada. Otro taxi cinco minutos después. Antes de las diez de la noche del martes, ya había 50 personas en la acera. Entre ellas, una familia nigeriana en tránsito hacia Milán, otra marroquí con un bebé y dos jubilados ecuatorianos. El cartel del portal manda a denunciar a comisaría.

El anuncio. El apartamento de 53 m² promete spa, parking, traslado al aeropuerto y recepción 24 horas. Las fotos enseñan camas king size y una ventana con vistas a un edificio elegante. No es el de la calle. Tiene un 7,5 de nota y más de 700 comentarios (muchos muy positivos). Algunos elogian la ubicación... en Ferrol, Galicia. El anuncio no ha sido borrado. Contactar con la plataforma exige pasar antes por un agente de IA con varios filtros (puedes conectar por teléfono o a través del chat). Booking asegura que nunca pide datos de tarjeta por correo, teléfono, SMS ni mensajería como WhatsApp.

El dinero. Una viajera pagó 200 euros por tres noches. Otra, 154 por una, según indicó. La conserje del edificio, Cris Bellón, estima más de 800 estafados. Dice que el 90% son extranjeros y que el timo se extiende de manera internacional: "Vienen polacos, rusos, de todos lados". De hecho, se plantó en la puerta para que no molestaran a los vecinos, porque además ellos juran que allí nunca hubo pisos turísticos.

UN VISTAZO A...

Vivienda turística. Mientras tanto, el metro cuadrado cuesta un 44,6% más que en 2019. Vivir en Madrid es casi imposible. Llevo un año buscándole una habitación a mi hijo y la habitación más barata que encontré costaba 645 euros al mes, con dos meses de fianza. Ahora sumemos estos ingredientes a la parte clave de la suma: en España llevamos unos 5.000 desahucios en 2026 y tenemos casi 30.000 personas sin hogar. A Maricarmen le subieron el alquiler de 500 a 2.650 euros. Y en el barrio de Salamanca, un rascacielos vende pisos a 16.000 euros el metro. Pero, ¿qué pasa con las viviendas turísticas? Según el Banco de España, ocupan el 14,9% del alquiler en el centro turístico. Esto es casi uno de cada siete.

La pista de abril. El 13 de abril, Booking confirmó un acceso no autorizado a datos de reservas. Dijo que las tarjetas quedaron a salvo. Aseguró haber bloqueado 14 millones de intentos de phishing en 2025 y reconoció más usurpaciones de identidad. Menéndez Pelayo 19 es el caso más visible de una oleada que los expertos ya describían en julio.

El "secuestro de reservas" ya tocó al menos 350 alojamientos en 50 países. En marzo, más de diez estudiantes de Palma perdieron unos 70 euros cada uno. Y tengamos también en cuenta la técnica del ClickFix (también llamado "el falso CAPTCHA"): los atacantes engañan a empleados de hoteles para que instalen malware. La han sufrido hasta los propios trabajadores de algunos hoteles. Un abogado recomienda leer las reseñas con detalle, desconfiar de precios raros, mirar la dirección en Street View y pagar con tarjeta virtual.

Entretanto, el pasado martes, el Gobierno reaprobó los decretos, que incluyen IVA del 10% y recargos de IBI de hasta el 150% para pisos turísticos. Prometió: "No vamos a permitir ni un desahucio más como el de Maricarmen". Los pisos turísticos, por fin, han pasado de estar en la postrimería (o periferia, mejor dicho) del debate a estar en el centro, como ese piso turístico que no existe en Menéndez Pelayo, 19, en pleno Retiro.

Imágenes | Captura propia de Google Street View / Imágenes publicadas en Facebook por el grupo

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