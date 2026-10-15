En 2022, Madrid regaló una gigantesca osa roja a Miami como símbolo de su hermanamiento: terminó en un restaurante

La gran mayoría de regalos institucionales se crean para durar (salvo que los roben). Tal vez por esto cueste tanto renombrar ciertas calles y erradicar símbolos arcaicos. La osa de Isabel Díaz Ayuso no corrió la misma suerte. Hablamos de la obra del artista madrileño Eladio de Mora, conocido como dEmo, presentada en Miami en junio de 2022 y que reproducía el oso de la Comunidad de Madrid con las siete estrellas de su bandera y unos labios pintados de rosa. El plan era colocarla en una rotonda frente al mar que se llamaría ‘Comunidad de Madrid Square’. Hoy, ni existe la rotonda ni allí hay ninguna osa.

Osita de gominola. No es una estatua clásica, sino una versión pop del símbolo más reconocible de Madrid: resina brillante y aspecto de gominola gigante, el sello de dEmo. Según la nota de prensa de la Comunidad, la de Miami mide unos dos metros, como los osos de este tipo que ofrece una galería de Barcelona, de 200×90×75 centímetros.

El escultor lleva años haciendo obras que evocan juguetes, apostando por texturas planas y colores saturados. En 2007 puso 40 osos de dos metros en una avenida de Logroño. En 2016 diseñó los trofeos de los premios de cine de la Miami Fashion Week, así que Miami ya conocía su trabajo. Y las rotondas tampoco le asustan: en Boadilla del Monte levantó un oso verde de siete metros. Una lista de los lugares más feos de Madrid la sitúa en primer puesto.

Cuánto cuesta. El precio de esta pieza no es público. La compró un empresario que prefiere el anonimato, según el propio escultor, que explica que hace osos así por encargo desde algo más de 1.000 euros. La horquilla es enorme: la galería de Barcelona pide entre 59.000 y 68.000 dólares por piezas del mismo tamaño, y la de Miami cae en algún punto intermedio. No parece una obra de bronce de gran presupuesto, sino una escultura decorativa de gran formato.

La presentación. Fue el 25 de junio de 2022, durante un viaje oficial de cinco días, mientras la hostelería de Miami homenajeaba a Ayuso por su gestión durante la pandemia. La presidenta presentó la osa en el paseo marítimo, junto al restaurante Crazy About You, de donde dos camareros la sacaron para montarla sobre un pedestal. Estaban el dueño del local, Carlos Galán, el escultor, el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y dos miembros de Hombres G: David Summers y Javier Molina.

Ayuso dijo que se alegraba de que una rotonda pudiera bautizarse pronto como Comunidad de Madrid y habló de “un símbolo que recordará para siempre” lo que Madrid y Miami lograron juntos. El animal elegido tenía su guiño: el oso es emblema de Madrid desde el siglo XIII, las siete estrellas del escudo y de la bandera representan la Osa Mayor y existe un debate de décadas sobre si el bicho del escudo es oso u osa. Esta, al menos, no deja lugar a dudas.

¿Y la rotonda? Depende de a quién se pregunte. Un empresario habló de problemas de permisos. A dEmo le contaron que, entre otras cosas, pesó el riesgo de huracanes y que la figura acabara dando vueltas y siendo un peligro. Y fuentes oficiales apuntan a dificultades burocráticas y urbanísticas, además de a falta de financiación. El condado de Miami-Dade sostiene que el asunto corresponde a la ciudad de Miami.

También cambia el relato sobre quién prometió qué. La nota de 2022 mencionaba la rotonda, y el entorno de la presidenta asegura ahora que ella solo conoció una iniciativa de empresarios de la hostelería. Lo que sí sabemos es que Madrid y Miami son ciudades hermanas desde 2014, según un vínculo entre ayuntamientos. La Comunidad firmó el suyo dos días después, con el condado de Miami-Dade. Y a Ayuso le encanta viajar a la calurosa ciudad, tal y como atestiguan sus numerosos viajes.

Pasillo de Brickell. Sin sitio donde plantarse, la osa se quedó donde empezó: en un restaurante del edificio The Mark on Brickell, frente a la bahía. Galán es madrileño, dirige Passion Restaurant Group en EEUU y Grupo La Misión en España y usa el oso como guiño a sus orígenes. Allí, entre pop art y kitsch, la osa ocupa un pasillo, junto a una moto y una foto tamaño póster de James Dean.

Y eso que la Comunidad de Madrid es una de las regiones con más rotondas de España. A la osa, de momento, no le ha tocado ninguna. La plaza, de momento, solo existe en los discursos.

Imágenes | Comunidad de Madrid - Crazy About You

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