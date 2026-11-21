Durante décadas, la arquitectura europea se acostumbró a construir viviendas cada vez más parecidas entre sí. Sin embargo, hubo una época en la que algunos gobiernos decidieron experimentar con formas completamente distintas de habitar el mundo. En una ciudad neerlandesa, aquella búsqueda de soluciones dejó un barrio que todavía hoy parece sacado de una película de ciencia ficción.

Una invasión extraterrestre en plena crisis inmobiliaria. En 1984, la ciudad neerlandesa de 's-Hertogenbosch, también conocida como Den Bosch, inauguró un barrio que parecía recién aterrizado de otro planeta: 50 enormes pelotas de golf blancas, elevadas sobre pedestales y salpicadas de ventanas circulares. Se llamaban Bolwoningen, literalmente “casas bola”, y no eran decorados futuristas, sino viviendas sociales concebidas para responder a la escasez de alojamiento.

Su creador, el artista y arquitecto Dries Kreijkamp, había convencido a las autoridades de que una esfera podía convertirse en una alternativa económica, eficiente y radicalmente distinta a las casas tradicionales. Más de cuatro décadas después, aquellas 50 estructuras siguen habitadas.

El Gobierno decidió que las casas cuadradas no eran suficientes. Durante los años 60, Países Bajos experimentó un fuerte crecimiento demográfico y económico que agravó la escasez de viviendas. El Gobierno necesitaba construir rápido, barato y a gran escala, pero también quería evitar que las ciudades acabaran convertidas en interminables urbanizaciones idénticas.

Desde 1968 comenzó a subvencionar proyectos de arquitectura experimental, un movimiento del que también surgirían propuestas tan singulares como las casas cubo de Róterdam. En ese contexto apareció Kreijkamp, convencido de que el futuro de la vivienda no tenía por qué seguir dependiendo de paredes rectas y habitaciones rectangulares.

Interior de las viviendas

Un arquitecto convencido de que nacimos para vivir en pelotas. Kreijkamp, nacido en 1937, era escultor, diseñador industrial y arquitecto, y llevaba desde los años 60 obsesionado con las formas esféricas. Su inspiración procedía de los iglús inuit, las chozas de barro africanas y su experiencia fabricando esferas de cristal. Defendía que las formas redondeadas eran más naturales para el ser humano y resumía su filosofía con una pregunta: “Vivimos sobre una esfera, nacemos de una esfera… ¿por qué no vivir en una esfera?”.

Primero construyó un prototipo de poliestireno y después consiguió que el Ayuntamiento encargara 50 unidades. El proyecto sufrió retrasos y dudas sobre su viabilidad, pero el empeño del concejal de Vivienda Ton Lensen permitió que finalmente se levantaran en 1984.

Una pelota de golf que se montaba en un solo día. Cada Bolwoning consiste en una esfera de 5,5 metros de diámetro apoyada sobre una base cilíndrica de hormigón que alberga instalaciones técnicas y almacenamiento. La estructura esférica se fabricaba industrialmente mediante moldes de acero, capas de fibra de vidrio, aislamiento de lana de vidrio y un revestimiento protector exterior.

Pesaba apenas 1.250 kilos y sus componentes prefabricados permitían montarla, según el proyecto, en una sola jornada. Las ventanas redondas estaban distribuidas para aprovechar la luz natural, mientras que su aislamiento y geometría buscaban reducir el consumo de calefacción. Los primeros inquilinos pagaban 375 florines mensuales, una cifra que reflejaba su carácter de vivienda asequible.

Vivir dentro de una bola tenía letra pequeña. Aunque cada casa ofrecía unos 55 metros cuadrados repartidos en varios niveles, la superficie realmente habitable rondaba los 25 metros cuadrados. Una escalera de caracol conectaba el dormitorio inferior, el baño intermedio y un pequeño salón con cocina situado en la parte superior, donde se concentraba la luz natural.

El problema aparecía al intentar amueblar el interior: las paredes curvas complicaban colocar armarios, colgar cuadros o aprovechar los rincones. Kreijkamp consideraba que eran viviendas ideales para personas solas o parejas sin hijos, pero su distribución también planteaba dificultades para quienes estaban acostumbrados a espacios convencionales.

El experimento que resultó demasiado caro para repetirse. Kreijkamp imaginaba un futuro en el que sus esferas podrían conectarse entre sí, convertirse en viviendas móviles e incluso flotar. Sin embargo, la realidad económica terminó imponiéndose: aunque el diseño prometía rapidez de montaje, aislamiento y bajo mantenimiento, fabricar aquellas casas resultó demasiado complejo y costoso para extender el modelo.

La financiación y el interés por construir nuevas unidades desaparecieron, y las 50 Bolwoningen quedaron como una experiencia prácticamente irrepetible. El arquitecto falleció en 2014 sin ver materializadas sus propuestas más ambiciosas.

40 años después, los extraterrestres siguen viviendo allí. Lo que nació como una solución experimental a la escasez de viviendas terminó convirtiéndose en una de las curiosidades arquitectónicas más reconocibles de Países Bajos. Las Bolwoningen siguen agrupadas junto a un canal, conectadas por senderos peatonales y rodeadas de vegetación, mientras los turistas se acercan para fotografiar unas casas que parecen desafiar cualquier idea convencional de urbanismo.

Si se quiere, su supervivencia demuestra que una propuesta arquitectónica puede fracasar como modelo industrial y, aun así, convertirse en un éxito cultural. En 1984, Países Bajos quiso descubrir si era posible vivir dentro de una pelota de golf gigante. Más de cuatro décadas después, hay 50 respuestas afirmativas.

Imagen | Erik Wannee, Jaap Joris Vens, Super Formosa, grotevriendelijkereus, Jaap Joris Vens

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