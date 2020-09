Quien está contando mejor ahora la historia de España es el cómic: 19 títulos recomendados

La historia sigue siendo una inspiración importante en el ámbito del cómic donde, “como decíamos ayer”, hay verdaderas obras de referencia. La búsqueda de la épica, el afán divulgativo, el interés por arrojar luz sobre hechos determinados, o el relato en primera persona dentro de un contexto señalado son solo algunos de los argumentos que empujan a autores de aquí (pero también de fuera) a adentrarse, a golpe de viñeta, en la historia de España.

Hemos hecho una selección de lo mejor de la historia de aquí en cómic contada por autores de aquí. Como todo en la vida, debatible y maleable. Esta es nuestra verdad, ¿cuál es la vuestra?

'Lo más de la historia de aquí', de Forges

En los años ochenta del siglo pasado, Antonio Fraguas, más conocido como Forges, emprende la titánica labor de hacer un completo y detallado recorrido por la historia de España para asomarse a sus hitos más destacados con su única e inigualable retranca. Una obra maestra que marcó época y que, afortunadamente, se reeditó hace pocos años (de manera resumida, eso sí) en tres volúmenes.

'Doctor Uriel', de Sento Llobell

El autor valenciano cuenta la historia de su suegro Pablo Uriel, médico y uno de tantos personajes anónimos a los que la Guerra Civil marcó su juventud y el resto de su vida. A lo largo de tres volúmenes, recopilados ahora en un tomo único, Llobell traslada a imágenes una biografía que recorre con gran lucidez algunos de los episodios más duros de la contienda, como la batalla de Belchite.

'El día 3', de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou

La historia reciente también es historia. Cristina Durán y Miguel Angel Giner Bou, en colaboración con la periodista Laura Ballester, reconstruyeron con pulso y enorme sensibilidad el accidente de Metro Valencia que segó la vida de 43 personas en 2006 y el posterior proceso judicial en busca de quienes quisieron eludir responsabilidades. Un cómic necesario y nada fácil de convertir en realidad, de esos que merecen estar en todas las comictecas.

'Gloria victis', de Juanrra Fernández, Mateo Guerrero

Una estela con una inscripción en honor al auriga Aelio Hermeros en el Museo Arqueológico de Cuenca hizo disparar el “clic” en la mente del guionista Juanrra Fernández para construir una saga ambientada en la Hispania romana en el que se ha cuidado el detalle histórico al máximo a partir de un trabajo de investigación muy ambicioso. El derroche gráfico de Mateo Guerrero acaba de redondear una serie vibrante y totalmente inmersiva.

'1585: Empel', de Javier Marquina, Jaime Infante y Guillermo Pereira

La editorial Cascaborra ha cimentado todo su proyecto editorial, literalmente, a contar la historia de España en viñetas. Cuenta con una treintena de álbumes dedicados a Los últimos de Filipinas, La toma de Granada o la batalla del Rif. Hay, por supuesto, algunos más inspirados que otros, pero siempre hay algo interesante para el fan de la historia, como este, dedicado al Milagro de Empel, tremebunda e inesperada victoria de los tercios de Flandes en la Guerra de los 80 años.

'Espadas del fin del mundo', de Ángel Miranda y Juan Aguilera

Filipinas, siglo XVI. Un destacamento de cuarenta soldados castellanos se enfrenta al ataque de seiscientos piratas japoneses.** Katanas contra acero toledano** en una de esas historias que parecen sacadas de la fantasía de los autores pero, toma como referencia los combates reales en Cagayán, en 1582.

'El Cid', de Antonio Hernández Palacios

Un clásico con mayúsculas del cómic español reeditado recientemente en un cuidado volumen integral. Hernández Palacios no solo realiza un auténtico recital gráfico en esta obra, que comenzó durante los años setenta del siglo pasado. El autor consolidó un proyecto grandioso y con un intenso trabajo de documentación. Pese a que su objetivo inicial era un conjunto que superaría las mil páginas, los cuatro volúmenes que acabaron por conformar la epopeya de Rodrigo Díaz de Vivar son, en sí, una obra maestra.

'El arte de volar', de Antonio Altarriba y Kim

Primera parte de un tándem que completa 'El ala rota', donde Antonio Altarriba repasa la biografía de sus padres y, a su vez, la práctica totalidad del siglo XX español. Dos obras duras y demoledoras como pocas en las que brilla un Kim que aporta un caudal inagotable de grandes momentos. El dibujante, por cierto, publicaría poco después 'Nieve en los bolsillos' interesantísimo relato en primera persona de la emigración española a Alemania en los años sesenta.

'Estamos todas bien', de Ana Penyas

Entender la historia de un país no siempre supone recurrir a grandes momentos ni a grandes personajes. Esa microhistoria, ese devenir de personas “pequeñas” es lo que buscó Ana Peñas a través de esta obra, Premio Nacional de Cómic 2018, donde da voz a otras mujeres cercanas a ella.

'Cuerda de presas', de Jorge García y Fidel Martínez

Un puzzle terrible que viaja a distintas localidades españolas y a vidas diferentes de mujeres que tuvieron en común ser presas políticas durante los inicios de la dictadura franquista. Testimonios de gran dureza que dignifican a personas a las que se les arrebató todo.

'11-M la novela gráfica', de Antoni Guiral, Joan Mundet, Pepe Galvez y Francis González

Tomando como partida la sentencia del mayor y más terrible atentado en la historia de este país, esta obra reconstruye los hechos y consecuencias de la masacre islamista del 11 de marzo de 2004. Un trabajo encomiable, en el que el rigor y el respeto sed sitúan siempre por delante del lucimiento artístico.

'He visto ballenas', de Javier de Isusi

Aunque la elección evidente para asomarse a las décadas de conflicto armado en el País Vasco pareciese la adaptación al cómic de 'Patria' de Fernando Aramburu dibujada por Toni Fejzula, la habilidad para recorrer cuatro décadas de historia a través de las historias cruzadas de un ex militante de ETA, un exmiembro del GAL y el hijo de una víctima del terrorismo etarra y su carácter de obrar concebida como cómic desde un primer momento hacen que nos decantemos por esta excelente novela gráfica de Javier de Isusi.

'Los surcos del azar', de Paco Roca

La sentida y majestuosa reivindicación del puñado de republicanos españoles de La Nueve, que encabezaron la liberación de París al frente del ejército aliado durante la Segunda Guerra Mundial conjuga la capacidad para el relato intimista del dibujante valenciano con un excelente trabajo de contextualización histórica a través de los ojos de personajes reales, con nombres y apellidos.

'La balada del norte', de Alfonso Zapico

Como ya contamos, Alfonso Zapico aborda la Segunda República española y la Revolución de Asturias, con pasión y desde un terreno neutral, conformando una trilogía imprescindible.

'Lamia'. de Rayco Pulido

Una ficción con tintes noir en la que el ambiente malsano e irrespirable de la Barcelona de los años 40 se erige como un protagonista fundamental. Una inspiradísima combinación de ambientación y creación que se devora página a página.

'Primavera para Madrid', de Magius

Una obra que tiene trampa, ya que 'Primavera para Madrid' es una fantasía llena de rostros conocidos de la España del escándalo, la corrupción y el “lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Nadie puede decir que lo que se cuenta en esta obra sea verdad pero… ¿acaso estamos convencidos de que todo lo que se cuenta es pura ficción?

'La Guerra Civil Española', de Paul Preston y José Pablo García

Una de las obras más destacadas del prestigioso hispanista Paul Preston, convertida en viñetas gracias al buen hacer del dibujante José Pablo García. Un recorrido completísimo al cómo y el por qué de la Guerra Civil con un sólido trabajo de investigación detrás que tiene como continuación natural 'La muerte de Guernica', segunda colaboración entre ambos autores.

'Las Meninas', de Santiago García y Javier Olivares

Pluscuamperfecta reconstrucción de todo lo que hay detrás de una cuadro enigmático como 'Las Meninas' de Diego Velázquez, con el añadido que su autor resulta ser, aún hoy, un artista sobre el que hay muchas preguntas por resolver.

'Paracuellos', de Carlos Giménez

Podría haber sido '36-39', 'Una grande y libre' o incluso 'Los profesionales'. Carlos Giménez, patrimonio nacional del cómic español, ha sabido contar pasajes de la historia de España de manera magistral. 'Todo Paracuellos' es un demoledor retrato en primera persona de los hogares de la Obra Nacional de Auxilio Social franquistas.

