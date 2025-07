Si no sabes qué leer este verano, la redacción de Xataka tiene unas cuantas ideas para pasar un verano entre páginas

Ah, el verano, las lecturas pendientes. Qué momento para recuperar los libros que se nos han atasacado durante todo el año o para ponernos con esa novedad para la que no veíamos el momento. La calma y la abundancia de tiempo libre marcan una época especialmente propicia para la lectura. Así que hemos traido una avalancha de libros que nosotros nos estamos leyendo, para ver si te inspiran a cogerlos también (o a plantear alternativas).

Trilogía 'Fundación', de Isaac Asimov

Quizás ya no tenga sentido empezarlo. Ya he visto la serie. O al menos parte de ella. Pero hay algo que me empuja a hacerlo igualmente: la necesidad de descubrir el otro camino. Estas vacaciones voy a sumergirme en la trilogía de la 'Fundación' de Isaac Asimov, la obra en la que se inspira la adaptación de Apple TV+. Quiero emocionarme con el texto original, explorar ese universo desde la mirada del propio Asimov y entender hasta qué punto la serie ha reinterpretado el legado de la psicohistoria, Trantor y sus personajes. Una historia, dos versiones. No se me ocurre mejor plan para el verano. Javier Márquez

'Nacidos de la bruma', de Brandon Sanderson

Tras mucha insistencia de mi círculo de amigos y familia, finalmente he caído. Y no es que hubiese una razón en concreto para oponer resistencia, sino más bien un sentimiento abrumador al conocer lo extenso que es el 'Cosmere', el universo creado por Brandon Sanderson que sirve de campo de juego para sus obras. 'Nacidos de la bruma' es el libro al que voy a dedicarle parte de mi verano y tengo entendido que es un buen punto de partida ameno y amigable. Si tan solo me acaba fascinando la mitad que a mis amigos, seguramente prosiga con la saga, pero primero partido a partido. Antonio Vallejo

'Los náufragos del Wager', de David Grann

El verano es tiempo de viajes, playa y (si tienes suerte) un buen viajecito transoceánico o quizás un crucero por las islas Griegas. Lo sé y precisamente por eso mismo comprendo que no es oportuno recomendar un libro sobre tragedias marítimas, pero 'Los náufragos del Wager' es tan bueno que creo que te compensa zambullirte en sus páginas. Aunque lo hagas a bordo de un barco de MSC en mitad del Atlántico.

La obra relata el culebrón del HMS Wager, un barco de la Marian Real británica que estaba llamado a grandes hazañas y acabó de la peor de las formas posibles. Historias así, de buques defenestrados, las hay a patadas; pero esta es excepcional por varias razones. La primera porque transpira humanidad. Más allá de la historia, la política, las intrigas palaciegas y la estrategia naval-militar (que la hay), el libro trata de las luces y sombras de su tripulación.

El segundo motivo por el que te aconsejo en pleno verano esta lectura tan poco veraniega es por lo bien que escribe su autor, David Grann. Leer las cuitas de un puñado de desdichados británicos del siglo XVIII puede ser una tarea farragosa y aburrida, pero Grann le da una gracia, un ritmo, una fuerza narrativa y sobre todo se apoya en tanta y tan pormenorizada documentación que a menudo parece que estás leyendo una novela y él ejerce de narrador omnisciente. Carlos Prego

'Historias de cronopios y de famas', de Julio Cortázar

En este verano que no dará tregua el calor, busco una lectura que me lleve por caminos que no conduzcan a nada. Ahí me encuentro con 'Historias de cronopios y de famas', de Julio Cortázar. Pero, ojo, no lo hago por culto ni por deuda, sino porque sabe desobedecer en este mundo donde todo tiene que ser útil, medible o explicable. Los cronopios no responden a la lógica y el autor sabe trasladarlo a la fragilidad del afecto, la rutina como absurdo y la risa como único sustento para ser. No quiero que me expliquen el mundo. Solo quiero un libro que me mire raro mientras lo sostengo. Que no ordene. Que no cierre. Que me permita perderme un rato sin culpa. Alba Otero

Varios manga

Este verano tengo varias tareas pendientes en lo que a manga se refiere. La primera lectura (que tengo ya casi concluida) es 'Hunter x Hunter', la obra de Yoshihiro Togashi. Es de esas cosas que he ido dejando y dejando y que al final, cuando me he puesto, ha acabado atrapándome muy fuerte. Si buscáis una historia interesante, con personajes espectaculares (Gon, Killua e Hisoka, os miro a vosotros) y una buena dosis de acción y algo de oscuridad en según que partes, Hunter x Hunter es una opción a contemplar.

En segundo lugar tenemos 'Vinland Saga', de Makoto Yukimura. He leído los primeros capítulos y esta historia de vikingos tiene una pinta que no es ni medio normal. Me fascina el personaje de Thorfinn y el rollito violento que tiene. Además, me gusta que esté casi terminada porque así podré comprar los tomos sin tener que esperar.

Y el tercero es 'Blame!'. Los más aficionados al género cyberpunk seguramente lo conozcan, pero si no, la obra de Tsutomu Nihe es de los grandes referentes. Es un manga con un dibujo brutal y una ambientación espectacular. Para lectura lenta, reposada, para ir sin prisas y disfrutar del viaje. Esa es mi tercera lectura pendiente.

Y si hablamos de recomendaciones, creo que 'One Piece' es de esas aventuras que todo el mundo debería conocer y leer al menos una vez en su vida. 'Berserk', por su parte, es una lectura cruda y violenta, pero con un trasfondo fascinante que merece la pena de principio a fin. Si queremos algo de acción más ligero, 'Sakamoto Days'. Si buscamos algo de humor tontorrón para echar el rato, 'DanDaDan'. Y por último, si tienes que elegir una sola lectura, yo no me lo pensaba: 'Attack on Titans'. Pura fantasía. Jose García

'Insólitas: narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España', VVAA, y otros

Para estos días de verano tengo un montón de libros esperándome, entre ellos 'Seismil' de Laura C. Vela, 'Han cantando bingo' de Lana Corujo y 'Prontos, listos, ya' de Inés Bortagaray.

Me encanta tener también a mano un libro de relatos que poder ir intercalando y aquí me he reservado para estos días 'Insólitas: narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España', con el que seguro que descubriré alguna autora a la que seguir la pista.

Y no puede faltar algún libro menos intenso, más de pasar el rato y para mí esos son los thriller, misterio y asesinatos, tengo reservados 'La mala hija' (Pedro Martí) y 'El asesinato de los Aosawa' (Riku Onda).

Estos son los que tengo en mi radar pero no descarto que por el camino, entre sol y calor sofocante, se cruce algún otro que me haga ojitos y se meta automáticamente en la lista de qué leer este verano. Eva López

'Empire of AI', de Karen Hao

Para mis vacaciones tengo aquí listo 'Empire of AI', un libro que repasa la intra-historia de OpenAI. Karen Hao, su autora y periodista especializada en IA, dice haber hecho más de trescientes entrevistas y haber conseguido cierto acceso dentro de la empresa… Veremos si está a la altura de lo que promete. María González

'Quiero y no puedo: Una historia de los pijos de España', de Raquel Peláez

He oído hablar muy bien de este ensayo en el que se repasa cómo los pijos son pijos desde tiempos inmemoriales. Pero también cómo todos hemos sido pijos, hemos querido ser pijos o aspiramos a ser pijos. Al menos alguna vez en la vida o en alguna de nuestras etapas vitales. Estoy seguro de que es el libro perfecto para acompañar una de mis grandes pasiones de verano: tumbarme en la piscina y mirar cómo se comporta la gente, de qué hablan y cómo se expresan para echar a volar la imaginación y hacer un retrato robot de ellos sin conocer, realmente, nada de su vida. Alberto de la Torre

'La paciente silenciosa', de Alex Michaelides

Yo acabó de volver de una semana de vacaciones y he estado muy bien acompañada por “La paciente silenciosa” de Alex Michaelides. Es una novela de thriller bastante famosa, con lo que puede que ya la hayas leído, pero si no es así te recomiendo que lo hagas, porque te engancha de principio a fin y tiene una conclusión muy poco previsible. Se ha convertido en una de esas recomendaciones que haría a todo el mundo. Ángela Blanco

'El cortisol no sube solo, sube con el alquiler', de Sarah Belén Olarte

Una de mis recomendaciones para este verano es 'El cortisol no sube solo, sube con el alquiler', de Sarah Belén Olarte. Es un genial libro en tiempos de psiquiatras romantizando que con la actitud positiva todo es posible, y que un desequilibrio en los neurotransmisores es el causante de cualquier problema mental. Una perspectiva desde la psicología conductual basada en evidencia científica, para conocer mucho mejor cómo el contexto influye directamente en nuestras emociones. Ricardo Aguilar

'La muy catastrófica visita al zoo', de Joël Dicker

Disfruté bastante 'Un animal salvaje' de este mismo autor porque me pareció que te engancha desde la primera página, y en verano me apetece justo algo así, sin complicarme mucho la cabeza, así que su nueva obra es una gran candidata para estas semanas. Por lo que he visto, se centra en unos padres que intentan averiguar por qué la visita escolar de su hija al zoo ha sido un desastre, así que parece que deja un poco de lado el thriller más negro para ir a algo más ligerito. Seguro que lo acaba enredando de alguna manera. César Muela

'Moby Dick' y 'Co-Intelligence: Living and Working with AI'

Soy mucho de leer al menos dos libros distintos en temática y género a la vez. Si uno me cansa un poco, retomo el otro, y así sucesivamente. Estas vacaciones quiero en primer lugar aprovechar para recuperar un clásico que nunca leí, 'Moby Dick', de Herman Melville, y hacerlo además tratando de hacer una lectura pausada que vaya más allá de la aventura como tal.

El otro libro que ya tengo preparado es 'Co-Intelligence: Living and Working with AI', de Ethan Mollick, que nos explica cómo la mejor forma de pensar en la IA generativa actual es como un estupendo asistente que nos ayude en el trabajo, en nuestra formación o que incluso nos guíe en distintos escenarios. Creo que a priori es una visión muy adecuada de la situación actual de esta tecnología, la nueva “bicicleta para la mente”. Javier Pastor

'Sherlock Holmes anotado - Las novelas', de Arthur Conan Doyle

Las novelas de Sherlock Holmes es la parte de la obra del mejor detective del mundo que menos me interesa: el personaje aún no estaba perfilado del todo y Conan Doyle se va por peteneras. Pero por algún sitio hay qu empezar, y el orden cronológico me ha parecido tan bien como cualquier otro, así que arranco la lectura de la fabulosa edición anotada de Akal, que espero que me proporcione todo el contexto, el cotilleo y los detalles inútiles que necesito para releer por quincuagésima vez a Sherlock Holmes. Que a mí me hace falta poco para volver a los clásicos, la verdad. John Tones

'El arte de pensar: 52 errores de lógica que es mejor dejar que cometan otros', de Rolf Dobelli

Si te interesa entender por qué caemos en trampas mentales y cómo evitarlas, este libro promete convertirse en una lectura imprescindible. Por lo que llevo hasta ahora, Dobelli habla con claridad de los errores de lógica más comunes y te ayuda a reconocerlos tanto en tus decisiones como en las de los demás. Es una guía práctica para pensar un poco mejor y vivir con más sensatez. Es una vacuna contra la irracionalidad. Javier Lacort

