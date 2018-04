Los 17 mejores cómics de 2018 hasta ahora

Que cada vez se publican más y mejores cómics es una realidad que cada vez podemos constatar más. Y este 2018 está siguiendo la tendencia de los últimos años con auténticas joyas poblando las estanterías de las librerías y nuestras bibliotecas personales.

Una vez llegado el mes de abril y con la sombra del Día del Libro y las numerosas ferias del libro que se realizarán en las próximas semanas, en Xataka hemos recopilado los 17 mejores cómics de lo que llevamos de año.

'Lo que más me gusta son los monstruos'

Una de las novelas gráficas más esperadas de 2018 es también una de las mejores. Nominada al Hugo a mejor historia gráfica, en 'Lo que más me gusta son los monstruos' ('My favorite things is monsters') Emil Ferris nos presenta a Karen, una peculiar niña de diez años apasionada por el cine B que se propondrá investigar la muerte de su vecina, superviviente del holocausto.

'March. Una crónica de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos'

Por fin llega a España (de hecho acaba de salir de las prensas como quien dice) este monumental relato del movimiento de los derechos civiles de la comunidad afroamericana en la Estados Unidos de los años 50-60 contada por Nate Powell en colaboración con John Lewis, uno de los activistas más importantes de la época y que actualmente es miembro del Congreso.

'Quiéreme bien'

Rosalind B. Penfold abre su corazón y firma uno de los cómics más duros de lo que llevamos de año: la historia de un maltrato. El que ella sufrió y el que. Contado casi a modo de diario, nos sumerge en las intimidades de su hogar, de su relación con Brian. Si bien el dibujo no es destacable, la narración es soberbia.

'¡Universo!'

Fijaos que estaba convencido de que ya os había hablado de esta joya de Albert Monteys que, tras su publicación digital, ahora recibe edición en papel gracias a Astiberri. Una fantástica antología de ciencia ficción que bebe de los mismos pilares del género: desde la serie B hasta la psicotropía de Philip K. Dick.

'Black Dog'

La historia de este cómic es curiosa. A Dave McKean le encargaron un proyecto artístico sobre la guerra y este se creció y presentó una magnífica y exigente novela gráfica en la que rinde homenaje a la figura de Paul Nash.

'Mr. Milagro #1-...'

Con cuatro números publicados en España (y el doble en EEUU de un total de 12), es imposible no recomendar esta joyaca de Tom King en el que se junta con Mitch Gerads para reconstruir la vida de Scott Free y su habilidad para escapar de todo, menos de la muerte.

'Batman: La guerra de bromas y acertijos' (Batman #13-17, ECC)

Uno de los puntos cumbres de la recomendadísima e imprescindible y [insértese aquí cualquier superlativo positivo] etapa de Tom King en Batman acaba de concluir su publicación en España: 'La guerra de bromas y acertijos' nos presenta una cruenta guerra, valga la redundancia, entre Joker y Enigma que posiciona a todos los villanos en un bando u otro.

'El día 3'

Impresionante reconstrucción, que roza el tono documental, por parte de Cristina Durán y Miguel A. Giner del fatídico accidente del Metro de Valencia en 2006: desde el hecho en sí, el silencio administrativo, la poca información hasta la lucha por las familias por saber lo que pasó ese día 3 de julio de 2006.

'El laberinto del millón de tatamis 1'

Con el principal aval de ser finalista del premio Manga Taisho de 2016, esta obra de Takamachi gira en torno a una pareja de jugadoras que se encuentran atrapadas en un edificio enorme y laberíntico. Pronto se dan cuenta de que este entramado sigue la lógica de un videojuego por lo que intentarán aplicar su experiencia en el campo para salir de él.

'La mujer leopardo: Una aventura de Spirou'

Yann y Schwartz vuelven a Spirou tras la excelente 'El botones de verde caqui'. En esta ocasión Dibbuks reúne en un mismo tomo 'La mujer leopardo' con 'El señor de las hostias negras', su continuación directa en la que Spirou y Fantasio se verán sumergidos en la búsqueda de un fetiche usurpada a una tribu congoleña. Una gran demostración de cómo modernizar uno de los personajes más clásicos del BD francobelga.

'Filosofía en viñetas'

Una gran obra tanto para los amantes como para los que buscan iniciarse en la filosofía. Una gran obra en el que Michael F. Patton y Kevin Cannon plantean una historia de la Filosofía didáctica y, en vez del clásico orden cronológico con el que todos estudiamos la asignatura, por ramas.

'Mi experiencia lesbiana con la soledad'

Uno de los fenómenos editoriales del año es este manga de Kabi Nagata con un fuerte componente autobiográfico en el que habla de sus experiencias, su depresión y el largo proceso para llegar a aceptar su sexualidad. Un relato crudo y sincero.

'En la cocina con Kafka'

Tom Gauld nos encantó con 'Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora' y aquí nos vuelve a deleitar con sus tiras cómicas en el que satiriza el mundo de la cultura y los que nos damos por culturetas. Típicas tiras que, aunque nos duelan, muchas nos representan.

'La muerte de Thor' ('Thor Diosa del trueno' #81-...)

Con el número 700 USA de la serie de Thor, Jason Aaron y Russell Dauterman comienzan la saga de despedida del personaje de Jane Foster como Thor. El cáncer está en su fase terminal pero la amenaza de Mangog es tal que la heroína no quiere quedarse postrada en una cama esperando la muerte. Es una historia tan épica como sobrecogedora.

'Black Hammer 2: El suceso'

Jeff Lemire es uno de los autores super interesantes que en el género de ciencia ficción y superhéroes funciona infinitamente mejor fuera de Marvel/DC y con 'Black Hammer', que cuenta la historia de un grupo de superhéroes encerrados en una granja, lo demuestra. En este segundo volumen nos encontramos con la confirmación de que, pese a navegar por terrenos ya vistos, esto es algo distinto con un guión excelente.

'Grandville vol. 5: Fuerza mayor'

El último volumen de la sensacional ucronía de Bryan Talbot es un buen ejemplo de cómo crear en viñetas una compleja historia de intriga y conspiración. El protagonista es el inspector Le Brock, prófugo de la justicia en mientras intenta resolver las conspiraciones que le acosan.

'Sex Criminals vol. 2: Dos mundos, una policía'

Esta es una de esas series que tardó en verse en España pero de las que nunca es tarde si la dicha es buena. Las aventuras "orgásmico-temporales" de Suzie y Jon, narradas por Matt Fraction y Chip Zdarsky, se entrincan en una sobresaliente mezcla de géneros como thriller, comedia y observaciones de la vida.

Y lo que viene...

Si os gustan los cómics de superhéroes, el próximo relanzamiento de Marvel (Panini) tiene un par de cosas con muy buena pinta: Dan Slott se hará cargo de 'Los 4 Fantásticos' y 'Iron Man' mientras que Jason Aaron escribirá 'Los Vengadores'. Además, en un par de meses sale en España el primer volumen de 'La gran novela de la Patrulla-X', un ambicioso proyecto donde Ed Piskor "resume" y recuenta los primeros 30 años de aventuras de los X-Men.

Si vamos a DC (ECC), acaba de salir el primer número de 'Batman: El caballero blanco' un "otros mundos" planificado por Sean Murphy y 'Doomsday Clock', la secuela de 'Watchmen' escrita por Geoff Johns y dibujada por Gary Frank llegará en algún momento de este año.

Fuera de los superhéroes tenemos a Astiberri preparando los próximos lanzamientos de Alfonso Zapico y Nadar con 'Los puentes de Moscú' y 'Salud', respectivamente. El siempre recomendable Carlos Giménez publica a través de Reservoir Books 'El discriminador'.

Por otro lado en internacional destaca la llegada de 'Xerxes' de Frank Miller, que Norma publicará en junio, casi a la vez que en EEUU. También por parte de Norma podremos leer 'Black Magick', la nueva serie de Greg Rucka y Nicola Scott.