Lovecraft no sólo inspira terror, también algunos de los mejores juegos de mesa

Si un autor ha dejado huella en el género fantástico de terror, ese es H. P. Lovecraft. Famoso por sus relatos y novelas en las que conseguía recrear una atmósfera única de agonía, horror y suspense plagados de monstruos impensables. No es fácil imitar el estilo de Lovecraft, por algo sus atmósferas eran únicas, pero esto no ha impedido que numerosos juegos de mesa se hayan inspirado en los mundos creados por el escritor para ambientar sus partidas. Si eres un amante de los relatos oscuros y los monstruos que pueden acabar con tu cordura o toda la humanidad te recomendamos que sigas leyendo para asegurarte horas y horas de entretenimiento.

Arkham Horror

El primero de los juegos está ambientado en el imaginario de Lovecraft de los años 20 y bebe de los Mitos de Cthulhu. Para jugar hay que meterse en la piel de un investigador, o varios, según el número de jugadores y completar la misión de frustrar los planes de grupos sectarios y seres de otra dimensión que quieren destruir el mundo. Es un juego muy narrativo con el que los fans del escritor disfrutarán de los textos de ambientación que hay para comenzar las partidas y en cada carta que se desvela.

Portada de Arkham Horror

La caja básica incluye una campaña con tres misiones que recomendamos jugar seguidas para que la historia que se va creando tenga continuidad. No hay tablero, los jugadores deben crear su mazo de cartas de personaje (el juego te recomienda unos iniciales) y desplegar el escenario, también compuesto por cartas que se irán revelando según vayan explorando los investigadores. Los mazos de los jugadores suelen aportar ayudas para superar pruebas y vencer a monstruos, pero también puede salirte una debilidad y, por ejemplo, volverte paranoico en cualquier momento, si no, no sería una historia lovecraftiana.

Otra diferencia interesante con respecto a otros juegos es que no hay dados, en su lugar existen fichas del caos, que sacaremos de una bolsa opaca (no incluida) y modificarán nuestra puntuación a la hora de enfrentarnos a lo que aparezca. Es una manera original y además permite ajustar la dificultad de la partida añadiendo mas o menos cantidad de fichas que restan puntos.

Personaje jugador de Arkham Horror

Y con todo esto ya podemos empezar a jugar, parece un poco complejo, pero es porque está hecho a imagen y semejanza de las historias de Lovecraft, está todo muy bien explicado en las reglas de juego y una vez montado solo es ir siguiendo las cartas de acto y evitar que los malos completen sus cartas de plan.

Totalmente recomendable para aquellos a los que les gusten los juegos narrativos y quieran pasar un rato entretenido a la par que deliciosamente angustioso.

Nº de jugadores: 1-4 (ideal para 2)

Edad recomendada: +14

Precio: 35,36€

Eldritch Horror

Inspirado en el Arkham Horror, esta vez debemos cooperar recorriendo todo el mundo para evitar que los monstruos primigenios entren en nuestro mundo y lo destruyan. Ambientado en los años 20 del siglo XX, nuestros investigadores contarán con hechizos, objetos mágicos y artilugios de la época para viajar y combatir.

Portada del juego de mesa Eldritch Horror

Todas las cartas que se usan tienen su texto de ambientación, por lo que la atmósfera del mundo Lovecraft está asegurada. Además, según el primigenio que esté intentando entrar en nuestro mundo, el mazo se configura de una manera, así la historia del juego es totalmente diferente cada vez.

Es más sencillo de jugar que Arkham Horror, pero bastante más difícil de ganar. A cambio las ambientaciones y el mundo extraño y sobrenatural están magníficamente recreados. Las ilustraciones son fantásticas y la calidad de los componentes excelente. Tiene un ritmo bastante ameno al viajar por el tablero recorriendo todo el mundo y algunas acciones como cerrar portales para que los primigenios no se lo coman todo, no son tan complicadas como antes. Aunque el temible Cthulhu espera cualquier paso en falso para abalanzarse sobre los jugadores y terminar con el mundo y la partida.

Componentes Eldritch Horror

Nº de jugadores: 1-8

Edad recomendada: +14

Precio: 56,95€

Símbolo arcano

De nuevo, para internarnos en los mundos de Lovecraft debemos convertirnos en investigadores que deben impedir que despierte el primigenio. Esta vez la localización es un museo que se representa mediante cartas de localización dispuestas en la mesa.

Portada de la edición española de El Símbolo Arcano

Es, básicamente, un juego de dados ya que en cada localización, además de la descripción para ambientar, nos encontraremos con una tarea a superar. Se trata de varias filas de símbolos que debemos completar tirando los dados, para ello lanzamos los dados y si coinciden con una de las filas totalmente, esos dados se apartan y se vuelve a tirar hasta completar todas las filas. Si no se consigue completar ninguna fila en alguna tirada se debe retirar un dado, por lo que se tira hasta que se hayan completado todas las filas o se acaben los dados. Si se completa la localización conseguirás hechizos, pistas o algo interesante, pero si fracasas perderás cordura, vida o harás avanzar el marcador de perdición acercando la llegada del primigenio.

Componentes y disposición del juego El Símbolo Arcano

Así se van sucediendo los turnos y avanzando el reloj. Cada vez que se llegue a la medianoche se debe resolver una fase de mitos que no suele traer nada bueno para los investigadores. Pero no desesperéis, hay objetos que ayudan también para poder tirar dados extra o eliminar alguna condición de las tareas para que no se nos haga imposible impedir el fin del mundo. Para rematar, las ilustraciones y textos hacen mucho para que nos sintamos como si estuviéramos realmente en ese museo intentando resolver las tareas totalmente inmersos en el mundo de Lovecraft.

Nº de jugadores: 1-8

Edad recomendada: +13

Precio: 37,87€

Las mansiones de la locura

Este juego es ligeramente diferente a los anteriores. Deberás explorar una mansión para descubrir los misterios que ella suceden, pero uno de los jugadores debe pasarse al lado oscuro y ejercer el papel de Guardián de las fuerzas primigenias para controlar lo que sucede y los monstruos que van apareciendo. Aunque este papel puede ser reemplazado por una aplicación informática disponible en la segunda versión del juego.

Portada de la segunda edición de Las Mansiones de la Locura

En cada aventura la mansión a investigar es diferente ya que se monta por módulos. Los investigadores irán descubriendo las pistas y objetos ocultos que hay en las habitaciones y de esta manera descubrir cómo llegar al desenlace final. Lo interesante de este juego es que se puede jugar varias veces cada aventura ya que cada decisión que tomen los investigadores o el Guardián hará que la historia creada tome un camino u otro.

El turno de juego se va alternando entre el Guardián y el grupo de investigadores, por lo que los jugadores deberán planear entre todos (excepto el aliado del mal) qué estrategia seguir y en qué orden actuar para aprovechar el tiempo al máximo y que las fuerzas primigenias no avancen demasiado y consigan su objetivo. Cada jugador tendrá una acción de movimiento y otra acción adicional a elegir entre correr, investigar, atacar, etc.

Ejemplo de partida de Las Mansiones de la Locura

Tanto la historia que pone en situación el principio de cada aventura como el texto de las cartas que se van revelando recrean a la perfección la atmósfera de los Mitos de Cthulhu y la sencillez de las acciones permiten meterse de lleno en el mundo fantástico y vivir la investigación como si realmente estuvieras en la mansión huyendo de horribles criaturas. Hace no mucho tiempo se publicó la segunda parte de este juego con nuevas aventuras y con un app que ejerce de Guardián de las fuerzas primigenias y con las que los jugadores deberán interactuar en un híbrido de juego de mesa y ordenador.

La llamada de Cthulhu (juego de rol)

Este juego de rol es un clásico de los juegos inspirados en los escritos de Lovecraft. Este en concreto tiene el mismo título que el relato en el que se basa, el primero en el que aparece el temible Cthulhu.

Los jugadores serán personas normales que deben enfrentarse a los horrores provenientes de los Mitos de Cthulhu. Para lograr vencer no pueden enfrentarse directamente a los monstruos primigenios o morirán en el primer encuentro o peor aún, perderán toda su cordura, sin embargo sí que pueden investigar sobre su objetivo en bibliotecas y tratar de obtener información de los personajes que se van encontrando a lo largo de su aventura.

Portada del juego de rol La Llamada de Ctuhlhu

El sistema de juego utilizado se denomina Basic Role-Playing y resuelve las acciones de los personajes con un dado de 100. Las habilidades de los personajes se expresan con un porcentaje y para poder superar un reto el jugador debe sacar una puntuación inferior a ese número, por lo tanto, cuanto mayor sea el porcentaje, mejor habilidad tendrá el personaje para realizar esa acción. En ediciones posteriores se utiliza también el sistema d20, pero el básico en el BRP.

Muchos juegos de rol se han creado con una temática similar desde que La llamada de Cthulhu se publicara en 1981, provocando las delicias de los fans de este tipo de terror y aficionados a los juegos de rol.

Cultos innombrables (juego de rol)

Nos gustaría mencionar también este otro juego de rol porque, aunque muchos ejemplos ambientados en los Mitos de Cthulhu y el mundo de Lovecraft en general, este nos ofrece la posibilidad de estar en "el otro lado" y además ambientado en la época actual. Aquí los jugadores serán miembros de un culto secreto y deberán emplear sus conocimientos sobre Cthulhu para obtener el máximo beneficio y lograr su objetivo.

Portada de cultos innombrables

El sistema de juego es similar al de FATE y por lo demás ofrece una ambientación estupenda como todo juego con esta temática debe tener. Las ilustraciones del juego ayudan a imaginar los horrores con los que deben lidiar los cultistas para conseguir la gloria. Merece la pena jugarlo ya que está muy bien construido y por una vez nos brinda la oportunidad de jugar desde una perspectiva diferente.

Y para terminar, nos gustaría comentar algunos juegos más que, sin estar basados en los mundos de Lovecraft ni nada parecido, tienen alguna expansión o versión dedicada al gran Cthulhu.

Podemos empezar por el Pandemic: Edición Cthulhu en el que basándose en el el juego Pandemic, deberás evitar que los cultistas se propaguen por las ciudades y destruir a los primigenios antes de que destruyan el mundo.

Componentes del juego Pandemic Cthulhu

Munchkin Cthulhu es un juego por sí solo pero que se puede combinar con cualquier expansión o con el Munchkin original. Añade a los ya absurdos personajes parodias hilarantes sobre los personajes y monstruos de Lovecraft.

Portada del juego Munchkin Cthulhu

King of Tokio Cthulhu es una mini expansión que también es compatible con el King of New York y que incluye una nueva figura (de Cthulhu) y cartas para introducir un poco de locura en el juego.

Portada de la expansión King of Tokyo Cthulhu

Smash Up: La obligatoria expansión de Chtulhu directamente se burla en su nombre de la moda de sacar una versión de Cthulhu, pero aun así ahí está. Introduce a los nada cuerdos sectarios y los terroríficos antiguos además de cartas de Locura para poder desatar todas las consecuencias de estos seres.

Portada Smash Up Extensión Cthulhu

Si todavía no habéis entrado en los terroríficos y apasionantes mundos de Lovecraft os recomendamos que empecéis con cualquiera de estos ejemplos y os animéis a leer también sus relatos para poder sugestionarse más profundamente a la hora de jugar una partida inspirada en estos lugares oscuros llenos de monstruos que vienen de otras dimensiones para acabar con el mundo que conocemos.