Hay gente dedicándose profesionalmente a adivinar lugares en Google Maps. El resultado es espectacular

Para pasar un rato divertido —y hacérselo pasar a otros— Trevor Rainbolt no necesita gran cosa. Le llega un ordenador, una buena conexión para moverse por Street View y unos segundos. Puede que menos. A base de echarse horas chapándose los secretos del callejero de Google y algún que otro manual de geografía, Rainbolt, un estadounidense de 23, es capaz de hacer algo increíble con esos parcos recursos: identificar con precisión cualquier imagen tomada de Maps.

Su habilidad es tan peculiar como extraordinaria.

Le llega ver de forma fugaz cualquier pantallazo de Stree View para afirmar, con rapidez, sin vacilaciones casi y un nivel de exactitud pasmoso, a qué país o región pertenece. ¿Una carretera remota y mal asfaltada flanqueada por lomas desérticas? Australia. ¿Un sendero de tierra rodeado de árboles frondosos? Sri Lanka. ¿Un barrio con casitas blancas de dos pisos y aceras anchas bajo un cielo encapotado? Reino Unido. Así de fácil. Así de enrevesadamente difícil.

Rainbolt asegura de hecho que es capaz de reconocer la ubicación de una imagen con un simple vistazo de 0,1 segundos, menos de lo que necesitamos el común de los mortales para quedarnos siquiera con una imagen vaga de lo que hemos ojeado. Para hacer las delicias de sus fans —que los tiene, y no pocos precisamente— y convencer a los escépticos, el joven cuelga vídeos haciendo gala de sus habilidades en sus cuentas de Twitter, Instagram y Twitch, en las que usa el usuario @geonrainbolt o rainbolt y acumula miles de seguidores. Entre los tres, suma 86.000.

En TikTok va camino de 602.000 seguidores y la friolera de 17 millones de me gustas. Allí se define simplemente como un "jugador profesional de Google Maps". Nada más. Nada menos.

guessing where i am on google maps in 0.5s but twice at the same time pic.twitter.com/RQUg9v6cnx

guessing where i am in on google maps in 0.1s using a pixelated image pic.twitter.com/3b5uCET5b6

Rainbolt no está solo en su pasión por la geografía y las identificaciones en Google Maps. El juego que lo ha convertido en una celebridad se llama GeoGuessr y tuvo su época dorada hace casi una década, en 2013, cuando atrajo el interés de una comunidad deseosa de mostrara sus habilidades con el callejero de Mountain View. Con los años había perdido fuelle, pero excepciones como la de Geostique o el propio Rainbolt le han permitido volver al candelero en pleno 2022.

La idea es bastante sencilla: te sitúas de forma aleatoria en cualquier punto del mapa y, sin más pistas que las que muestra la imagen, debes aproximarte todo lo posible al lugar al que pertenece. En el caso de Rainbolt su talento empezó a cuajar en plena pandemia, cuando buscaba formas de conocer nuevos lugares sin salir de casa. "Tenía muchas ganas de vivir diferentes culturas y ver un poco el mundo, así que miré GeoGuessr y el resto es historia", relata a Euro News.

La gran pregunta es, ¿Cómo puede Rainbolt saber que esa carretera polvorienta se sitúa precisamente al norte de Australia? ¿Qué ve en esa área de servicio normalucha, tan convencional que pasaría por la de cualquier carretera secundaria de España, para saber —¡Sorpresa!— que se esconde al norte de Serbia, justo a unos kilómetros de la frontera con Rumanía?

Lo cierto es que no todo es intuición. Rainbolt y otros grandes jugadores de GeoGuessr manejan ciertas claves que les ayudan a orientarse en Street View. Algunas ni siquiera están relacionadas con el lugar en sí. Por ejemplo, Google ha utilizado varias generaciones de cámaras en Street View, con lo que en función de la calidad de la imagen puede saber si se trata de una u otra.

Algo similar ocurre con los coches usados por la compañía para moverse por las calles o incluso con pistas más claras, como difuminados o vehículos escolta. Muchas viviendas de Alemania, por ejemplo, aparecen borrosas, lo que ofrece a cualquier aspirante un indicio valioso.

Rainbolt is a pro Google Maps player.



He can guess the location of a Google Street View after seeing it for 0.1 seconds. You may have seen his ridiculous skills in viral TikTok videos.



Here's how he does it🧵 pic.twitter.com/9eCZL5Q8Zh