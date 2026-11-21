¿Quién nos asegura que un libro está escrito por una persona? El debate sobre autoría ha dado un vuelco en los últimos años, o por lo menos convive con una incertidumbre más. Si antes la duda giraba en torno a si quien firmaba un libro era realmente su escritor o si había otra persona en la sombra, ahora vamos un paso más allá. No sabemos ni siquiera si quien lo ha escrito es humano.

El uso de la IA en la literatura ya no solo preocupa en el ámbito educativo, donde su uso indiscriminado para el resumen de textos o realizar trabajos ha generado una continua y gran controversia. Ahora las editoriales también tienen que enfrentarse a esta problemática.

Hace escasas semanas, dos novelas premiadas ponen el debate directamente encima de la mesa: 'C'était ça ou mourir' de Thélyson Orélien y ‘Donde el agua trabaja’ de David Silva Rojas. La autoría de ambas quedó bajo sospecha y el papel de los detectores de IA fueron protagonistas en la polémica.

Sin embargo, las propias editoriales implicadas han reaccionado de manera diferente. En el caso de Orélien, Éditions du Bóreal, pese a mostrar en un inicio su apoyo al autor, anunció posteriormente la ruptura total de su relación profesional y el cese de la impresión de la novela. Esta decisión la tomaron después de revisar documentación y versiones del manuscrito, además de encargar un análisis externo. Aún así, la editorial reconoció que no podía determinar con exactitud hasta qué punto se había usado inteligencia artificial.

Por el contrario, la editorial de Silva Rojas, Almadía, decidió mantener el premio y apoyar al autor tras realizar una investigación con distintas comprobaciones y consultas a varios especialistas. También defendió que los resultados de una herramienta de detección no bastan por sí solos para dar por demostrado cómo se escribió una obra. En su comunicado su postura quedaba clara con frases como “Preferimos seguir confiando en el criterio humano”.

Vemos, por tanto, el ejemplo de dos casos y dos respuestas opuestas que evidencian el reto al se tiene que enfrentar el mundo editorial al no contar con un modelo universal e infalible que garantice al cien por cien la autoría humana.

¿Quién está detrás?

En cuestión editorial, una de las partes fundamentales es preguntarnos cómo pueden comprobar si los manuscritos que reciben han sido escritos realmente por la persona que lo firma y, así, dar una garantía al lector. En otros procesos, quizá, hacer esta comprobación es mucho más sencillo a través de documentos o diferentes profesionales; pero en el trabajo creativo y, en concreto, la escritura, esta tarea se dificulta.

Además, el papel de la IA puede intervenir en varias fases, no todo empieza y acaba con el manuscrito. También se puede ver involucrada en las diferentes etapas de la producción: desde la traducción o correcciones, hasta el diseño de portada, ilustraciones o incluso la promoción. Es verdad que no podemos meter en el mismo saco usar esa herramienta para una corrección ortográfica o buscar información frente a recurrir a la IA para desarrollar la estructura o capítulos enteros.

Lo que es evidente es que determinar el nivel de uso de la inteligencia artificial no es algo fácilmente medible. De momento, gran parte de la responsabilidad está recayendo en la confianza que depositan las editoriales en los profesionales con los que deciden trabajar.

En el caso de Chai Editora, especializada en el descubrimiento y la traducción de narrativa contemporánea de todo el mundo, mantienen un modelo de trabajo basado en la contratación de traductores humanos y en la revisión conjunta de los textos. Soledad Urquia, de la editorial, explica la relevancia de esa relación de confianza:

“Trabajamos el texto una vez que nos llega la traducción, hacemos idas y vueltas con el traductor. Confiamos en que la persona a la que le encargamos la traducción la hizo sin IA (además confío también en que nos daríamos cuenta si no fuera el caso) porque sin ese pacto de humanidad es imposible trabajar”

Sin embargo, esa confianza no permite controlar todas las partes del proceso. La propia Urquia reconoce no tener claro quién debería responsabilizarse de detectar un posible uso de IA cuando intervienen profesionales externos, “Si encargo un diseño, no tengo forma de saber si el diseñador usó o no IA”, explica.

Así que, una de las principales dificultades para el sector es la diferencia entre establecer unas condiciones de uso y poder comprobar que se han cumplido. En este sentido Urquia explica que Chai está incorporando en la mayoría de contratos que firma con autores la petición de no usar inteligencia artificial en cualquiera de las fases de producción. Una política que la propia editorial aplica a su trabajo.

El problema es que ante las zonas grises que plantean las comprobaciones, el sector debería plantearse si la confianza y las cláusulas contractuales son suficientes o si hacen falta mecanismos más concretos de control y transparencia.

Cómo controlan las editoriales el uso de IA

Con este escenario parece que queda claro que una de las medidas principales para controlar esta intervención de la inteligencia artificial en los libros que publican son los contratos con los autores, con declaraciones expresas sobre la autoría humana de las obras.

Penguin Random House sigue esta estela. Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, Taurus, Debate, Lumen y Publicaciones Académicas en el grupo explicó a ‘El País’ que tienen previsto introducir una cláusula para que los autores manifiesten que sus obras son creaciones originales humanas y no han sido generadas por inteligencia artificial; incluso afirma que “en situaciones concretas, que generen dudas, podemos hacer comprobaciones adicionales con este tipo de herramientas, pero siempre como apoyo dentro de una valoración editorial más amplia y nunca como sustituto del criterio editorial”, volviendo a poner en valor el criterio humano.

Si hablamos de Grupo Planeta, en las bases de sus premios literarios incluyen una declaración de los participantes afirmando que sus manuscritos no han sido realizados por la IA. Y aunque reconocen que las aplicaciones de detección no son infalibles, también las incorpora de manera progresiva para analizar los textos.

Hay editoriales que incluso dan un paso más, optando por la total transparencia con el lector. Rayo Verde Editorial incorpora un sello informativo desde este pasado septiembre para comunicar que en los libros que publican no se usa IA generativa. Incluyendo en este compromiso a colaboradores, autores, traductores, ilustradores y correctores.

También existen editoriales que todavía no tienen claro dónde situar sus límites. Ofelia Grande, directora de Siruela, advierte de que los propios filtros pueden quedarse obsoletos según avance la tecnología. Y, desde Anagrama, insisten en la necesidad de ese debate colectivo para encontrar una respuesta común. Sobre esta respuesta común o criterios únicos también meditan desde Chai Editoria “No estoy familiarizada con las herramientas de detección, me parece muy triste tener que usarlas. Pero quizá, por cómo están las cosas actualmente, sea necesario pensar algo así en un futuro no tan lejano”

Pocas garantías para el lector

Las herramientas de detección, aunque parece que se van incorporando poco a poco en los procesos editoriales, tienen una fiabilidad limitada. Analizan patrones lingüísticos y determinadas características para calcular la probabilidad de intervención de una IA, pero sus resultados no son, ni mucho menos, una prueba definitiva de autoría.

Por eso, los lectores, están en cierta medida desprotegidos. Es complicado ofrecerles una garantía de un producto libre de inteligencia artificial. Abordar este problema mediante unas posibles políticas editoriales que obliguen a declarar cuándo, cómo y en qué porcentaje se ha usado esta tecnología no afecta solamente a la narrativa. Las publicaciones académicas también tienen que enfrentarse a estas cuestiones que implican a la responsabilidad intelectual y veracidad de los contenidos.

Como ejemplo podemos nombrar la editorial UNED, que en marzo de este año publicó una política específica sobre el uso de IA en sus publicaciones, incluyendo todas las fases del proceso editorial. Esta normativa permite usarla para tareas auxiliares como la corrección lingüística, la mejora de estilo o la traducción, pero la prohíbe, entre otros supuestos, para la creación de capítulos o secciones que constituyan aportaciones científicas propias. Además, exigen transparencia con su uso, declarando y especificando la aplicación de estas herramientas y con qué finalidad.

Este tipo de políticas, aunque no sean la panacea, sí que introducen una nueva vía. En vez de esperar a que nazcan esas dudas sobre autoría y tratar de resolverlas con porcentajes poco fiables, ya desde el comienzo se busca una transparencia y responsabilidad con el contenido que se ofrece.

Las declaraciones contractuales, los sellos informativos y políticas editoriales sin duda son los pasos a seguir y modelos a perfeccionar e implantar, pero siguen generando dudas. Quizá tendríamos que dirigirnos a un modelo donde estas medidas dejen de depender de lo que quiera implantar cada editorial y establecer unos criterios comunes para cada sector. Contar con las mismas reglas garantizaría mayor transparencia y credibilidad a los lectores. Mientras tanto, buena parte de esa garantía seguirá dependiendo de la confianza entre autores y editoriales.

Imagen | John Michael Thomson, Caroline Feelgood, Alexander Van Steenberge, Pereanu Sebastian

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