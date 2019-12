27 libros que los editores de Xataka van a regalar estas navidades

Un libro es uno de los regalos más socorridos y al mismo tiempo, complicados de regalar: ya no es cuestión de que al destinatario le guste leer (mejor asegurarse de que es así), sino también que la temática y el autor sea de su agrado. Descubrirlo es cosa tuya, pero te damos ideas con nuestras propias elecciones: estos son los libros que los editores de Xataka vamos a regalar esta Navidad 2019. Hay de todo: cómics, óperas primas, grandes clásicos, ciencia ficción, ensayo...

Un científico en el Supermercado, de José Manuel López Nicolás

La recomendación de Javier Penalva

Esta Navidad uno de los libros que tengo previsto regalar a algún familiar es 'Un científico en el Supermercado', del profesor Jose Manuel López Nicolás. En plena ola de desinformación, fake news y mucho mito y superstición sobre la ciencia, la alimentación y muchos otros temas que nos rodean cada día, este amable libro de divulgación sobre la realidad y ciencia de lo que nos rodea es ameno, divertido y al alcance de todos. Incluidos cuñados.

Por 17 euros en tapa blanda en Amazon y Casa del libro, 10,44 euros en Kindle y 10,44 euros en formato eBook.

Marvel, qué hermosa eres, de Arturo González-Campos

La recomendación de Sam Fernández

Lo cierto es que recomiendo y regalo menos libros de los que leería porque, todo hay que decirlo, leo menos de lo recomendable. Pero si estas navidades tuviese que recomendar algo para leer a todo tipo de públicos seguramente tiraría por 'Marvel, qué hermosa eres', de Arturo González-Campos, con prólogo de Juan Gómez-Jurado y portada del gigante Carlos Pacheco (el primero sin doble apellido ni guión), toda una institución en el mundo del cómic.

El libro es probablemente el complemento perfecto para todas esas personas que han disfrutado con las películas de la Saga del Infinito de Marvel y quieren profundizar un poco más en el universo. Datos sobre la historia de la compañía, sobre las producciones, trasfondo sobre los personajes… El libro está muy bien y se devora rápido.

Podríamos decir que es un punto intermedio entre ver las películas e ir a buscar los cómics. Como he dicho antes, recomendable si las películas te han gustado y buscas algo más pero sin las complicaciones de comprar 500 cómics de historias de los personajes.

En tapa blanda por 14,25 euros en Amazon

El universo en tu mano, de Christophe Galfard

La recomendación de Juan Carlos López

No hace falta en absoluto ser un apasionado por la ciencia para disfrutar 'El universo en tu mano', de Christophe Galfard. El único requisito imprescindible es tener un poco de curiosidad. Solo eso. A partir de ahí Galfard nos guía a través de los misterios del Universo, del tiempo y el espacio utilizando un tono muy ameno y un lenguaje sencillo que pone la ciencia al alcance de cualquier persona. No hace falta tener la más mínima base para disfrutar este libro.

Curiosamente, Christophe Galfard es un discípulo de Stephen Hawking, por lo que cuando aborda temas tan atractivos como las ondas gravitacionales, el Big Bang, la antimateria, la energía oscura o las singularidades lo hace desde un punto de vista didáctico, pero también de una forma rigurosa. Estas son las razones por las que compré este libro cuando salió a la venta, y estos mismos motivos son los que ahora me han animado a proponéroslo si entra en vuestros planes regalar un libro de divulgación a algún ser querido. O si habéis decidido premiaros a vosotros mismos.

La recomendación de José García Nieto

Siempre que tengo que regalar un libro opto por dos opciones: física y universo o tecnología. En el caso de la primera opción, uno que me gusta mucho es 'El universo en tu mano', de Christophe Galfard. Es un libro de lo más interesante que te lleva de la mano para explicarte con ejemplos cosas relacionadas con el universo, como la teoría de la relatividad, la materia oscura o los agujeros negros. Si la persona a la que se lo vas a regalar es curiosa, este libro seguramente le encantará.

En tapa dura por 21,85 euros en Amazon y Casa del Libro.

La Materia Oscura, de Philip Pullman

La recomendación de Raúl Álvarez

Ahora con el reciente estreno de 'La Materia Oscura' en HBO, es un buen momento para volver a leer (o leer por primera vez) la trilogía de novelas fantásticas en las que se basa la serie. Fueron escritas por Philip Pullman y contemplan: 'Luces Del Norte' (también conocida como ‘La Brújula Dorada’ o 'The Golden Compass') (8,50 euros), 'La Daga' ('The Subtle Knife') (8,50 euros) y 'El Catalejo Lacado' ('The Amber Spyglass') (8,50 euros), que entre las tres son conocidas como 'His Dark Materials' y que a día de hoy son las novelas más exitosas de Pullman.

Más allá de que en la superficie parece una historia fantástica para niños, en el fondo es una compleja crítica a la forma de control que genera la religión o la gran variedad de creencias que existen en el mundo, aquellas que no permiten que las personas sean libres.

Para quienes no conozcan la historia, sólo basta mencionar que la trilogía de 'La Materia Oscura' nos presenta un mundo donde el alma de una persona puede existir fuera de su cuerpo en la forma de un animal que habla conocido como 'daemon'. Lyra, nuestra protagonista, se embarca en una gran aventura cuando se ve envuelta en la misteriosa desaparición de niños y la existencia de una partícula llamada 'Polvo', la cual guarda vastos secretos del universo.

La recomendación de César Muela

A una amiga a la que le gusta la saga Harry Potter le regalaré la trilogía de Philip Pullman 'La materia oscura' que, además, ahora tiene serie en HBO. Aunque al primero de los tres libros le cuesta arrancar, luego coge un ritmo muy bueno, con mucha acción y desarrolla bien los personajes. Creo que es una buena recomendación para alguien que busque ciencia ficción ligera con un toque juvenil, aunque también tiene un interesante componente crítico con la Iglesia y su papel en la sociedad.

Los Picapiedra. Integral, de Mark Russell y Steve Pugh

La recomendación de Albertini

Aunque hoy en día pensemos en Los Simpson a la hora de hablar de series míticas de animación para adultos, antes que ellos estuvieron 'Los Picapiedra', la propiedad de Hanna Barbera que ha recibido recientemente una deliciosa actualización a los "nuevos tiempos" en forma de cómic. Tanto, que parece la respuesta de Mark Russell, su guionista, al 'Sapiens' de Yuval Noah Harari.

Doce episodios de lectura más o menos individual, recopilados en un tomo único en donde Pedro, su esposa Wilma, sus amigos Pablo y Betty y sus respectivos hijos se hacen a la vida moderna en Piedradura. Un cómic que lanza un guante al presente satirizando todos esos factores que nos moldean: desde el consumismo hasta la religión pasando por lo absurdo de la guerra. Un cómic para pasárselo como enanos.

En tapa blanda por 28,97 euros en Amazon y Casa del Libro,

Los testamentos, de Margaret Atwood

La recomendación de PRobertoJ

Teniendo en cuenta lo que le ha costado sacar a la luz la segunda parte de 'El cuento de la criada', y que viene a rebufo del éxito masivo de la serie, uno podría esperar un simple ejercicio sacacuartos de Atwood, y hasta perdonarlo. Pero, frente a ello, lo que nos encontramos en 'Los Testamentos' es muy distinto: el retorno de la escritora a Gilead hace todo lo contrario que lo que eligieron (mal) los showrunners de la serie.

Frente a seguir justo desde el final del primer libro, Atwood prefiere recuperar simplemente el escenario, ampliar el campo de batalla y enfocar en más mujeres, pero con la misma “visión de túnel” que hizo de la primera novela algo tan sugerente. Los puntos de vista de cada una dominan la narración, que se vuelve más poliédrica, mucho más oscura que la de la serie y no necesita de efectismos vacuos para salir triunfante.

No, Atwood no ha querido sacar rédito de su exitosa licencia televisiva, sino, quizás, reivindicarla más allá y demostrar que se podía seguir la historia del primer libro con muchas más ideas.

No cerramos en agosto, de Eduard Palomares

La recomendación de Marina Suchs

Es una historia de detectives protagonizada por un becario de verano en una agencia de Barcelona. Cobra una miseria, no hace nada más que ordenar papeles y llevar cafés y en agosto se queda solo en la oficina con una única tarea: no aceptar ningún caso. A cualquier potencial cliente tiene que decirle que vuelva en septiembre.

Pero él está desesperado por trabajar de detective, aunque sea buscando a un perro perdido, así que termina por acceder a investigar la desaparición de una mujer. Y, por supuesto, descubrirá que no está ni de lejos preparado para ello y que ser detective no es como él se lo había imaginado.

La maldición de Hill House , de Shirley Jackson

La recomendación de John Tones

Si te gustó la miniserie de Netflix basada en la novela de Shirley Jackson, tengo una noticia buena y otra buena, según se mire. La buena es que, con varios meses de retraso desde el estreno de la serie y después de años agotadísima, Editorial Minúscula vuelve a poner en nuestras manos este clásico del horror psicológico. La buena según se mire es que el libro no se parece en nada a la serie. ¿Un problema? Bueno, para mi gusto, no lo es: la novela es muy superior.

Aquí, un grupo de personas encabezadas por un investigador parapsicológico (entre ellos una medium y uno de los herederos de la mansión) se adentran en Hill House, con fama de encantada, para desentrañar sus misterios. Lo que sigue es una montaña rusa de espantos que propone una inmersión alucinante en unas cuantas psiques torturadas, ya que la casa es, como en toda buena historia de casas encantadas, una plasmación de lo peor de nuestras cabecitas. Y todo ello fenomenalmente bien escrito, como no podía ser de otro modo con la mejor autora de ficciones de terror de todos los tiempos.

Por 19,50 euros en Librería Alberti y también en librería La Sombra.

Lectura fácil, de Cristina Morales

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Morales lleva razón con el título: leer 'Lectura fácil' es sencillo. De hecho, puedes llegar a devorarlo. Lo que no lo es tanto es digerir el contenido. Las cuatro protagonistas (con discapacidad intelectual) reflejan el retrato de esta sociedad y tomo tal, a muchos va a levantar ampollas. Y es que cuesta asumir que lo que para ti es normal y das por hecho, en realidad no lo es, ya que estás viviendo y planteándote tu existencia dentro de tus privilegios. No solo el contenido es diferente, también la forma de contarlo. Dentro de su creatividad e innovación, Cristina Morales es ácida y combativa.

Console Wars, de Blake J. Harris

La recomendación de Frankie MB

La historia de los videojuegos puede que sea relativamente corta, pero está cargada de grandes anécdotas e ideas revolucionarias. Prueba de ello es 'Console Wars', la versión en clave de novela de la alocada rivalidad entre la omnipresente Nintendo de los 90 y una emergente SEGA dispuesta a revolucionar la industria. Una verdadera tragicomedia del marketing moderno con episodios excepcionalmente brillantes contada por el periodista especializado en la materia Blake J. Harris.

En vísperas del lanzamiento de la SNES, 'Console Wars' nos presenta a Tom Kalinske, quien fuese el hombre clave de Mattel, a punto de tomar las riendas de la división americana de SEGA. La antesala perfecta, por cierto, para la época dorada de la publicidad en la industria del videojuego. A partir de ahí encontramos campañas incisivas, movimientos maestros a la hora de aprovechar las oportunidades, alianzas inesperadas y silenciosas batallas de poder internas, Pero, sobre todo, personajes verdaderamente apasionados por el momento que están viviendo.

'Console Wars' ha sido editada en España por Héroes de Papel y es una obra imprescindible para todo aquel que vivió la acalorada rivalidad entre la Mega Drive y la Super Nintendo. Un libro cargado de anécdotas, nombres propios y giros imprevisibles que le dan un extra de color al conjunto. Pero también un regalo de navidad perfecto para los jugones más nostálgicos, especialmente aquellos que se han rendido al fenómeno de las mini-consolas.

En tapa blanda por 20,85 euros en Amazon y Casa del Libro.

Reina Roja, de Juan Gómez Jurado

La recomendación de Ricardo Aguilar

Una de mis recomendaciones para este año es 'Reina Roja', de Juan Gómez-Jurado, uno de los autores de thriller más leídos del mundo. El libro atrapa, los personajes principales están más que cuidados, con una personalidad marcada, y todos ellos con peculiaridades que los hacen únicos.

Es un libro de fácil lectura, que engancha desde la primera página, y que te deja siempre con esas ganas de seguir leyendo para saber qué pasará en cuanto lo cierras. Teniendo en cuenta que no me suelen gustar los libros de ficción, y que este lo es puramente (aunque introduce personajes reales en la trama), me ha sorprendido gratamente.

Infinite Detail (en inglés), de Tim Maughan

La recomendación de Javier Jiménez

Hace unos días estuve en Helsinki entrevistando a Holger Krag, el responsable de basura espacial de la Agencia Espacial Europea. Hablamos de muchas cosas, pero me sorprendió lo en serio que se tomaba la posibilidad de que un pulso electromagnético proveniente del Sol pusiera contra las cuerdas a toda nuestra civilización.

Por eso, cuando en el aeropuerto me topé con una novela que trataba precisamente sobre qué pasaría si Internet dejara de funcionar, no me pude resistir, lo compré y me lo leí de una sentada. Lo primero de Maughan es muy interesante. Mucho.

Decía Torné que "la novela aplica (a menudo a menudo de manera muy tensa) el instrumento de comprensión civil (la prosa) a los universos incontrolables de la fantasía (la ficción)" y en el caso de 'Infinite Detail' esto es 100% verdad. El juego que traza la novela con el antes y el después de la "gran desconexión" nos da la oportunidad de pensarnos de una forma distinta. Además, más allá del lugar hacia el que nos llevan los personajes, la historia es sorprendente. Sorprendentemente sorprendente, si me permitís la repetición.

En tapa blanda por 12,53 euros en Amazon y por 2,60 euros en versión Kindle.

Ringtone: Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones (en inglés), de Yves Doz y Keeley Wilson

La recomendación de Antonio Sabán

Este libro lo recomiendo como apasionado de la historia de la caída de Nokia, hecho al que tras tantos años le sigo dando vueltas como uno de los sucesos más impresionantes en el sector desde que lo sigo.

Se analiza en profundidad y con fuentes internas de la época qué llevó al desplome de una compañía hegemónica, pero lo que más me gustó del libro es la parte que no se suele contar de la compañía, lo que hizo que en un país como Finlandia pudiera ponerse al máximo nivel tecnológico frente a otros colosos europeos o Estados Unidos.

En tapa dura por 38,88 euros en Amazon y por 22,97 euros en versión Kindle.

Neimhaim 2: El azor y los cuervos, de Aránzazu Serrano Lorenzo

La recomendación de Enrique Pérez

No hace falta irse fuera para encontrar grandes autores de fantasía épica. En este caso Aranzazu Serrano, quien consigue embelesar con su narración y esta segunda parte es una gran continuación de 'Los Hijos de la Nieve' y 'La Tormenta'. La saga de Neimhaim nos traslada a una ambientación con toques celtas y vikingos, pero donde también hay espacio para la magia, las batallas y la intriga.

Pronto llegará el tercero, pero antes toca conocer el futuro de Jörn, el hijo de los Reyes Blancos. Un protagonista que refleja bastante bien lo que significa Neimhaim, una fantasía diferente a la habitual pero con un estilo propio que atrapa desde un primer momento.

The Innovators, de Walter Isaacson

La recomendación de Cristian Rus

Uno de mis libros favoritos de este año y que sin duda recomendaría a cualquiera interesado por la tecnología (y a muchos que no también) es 'The Innovators' de Walter Isaacson. A Walter Isaacson se le conoce por biografías como la de Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Albert Einstein o Benjamin Franklin. En este caso con 'The Innovators' no se centra en una única persona, sino que trata la vida de diferentes individuos durante una época determinada de la historia tecnológica, durante el nacimiento del Silicon Valley que hoy en día tenemos.

'The Innovators' realiza un profundo análisis del nacimiento de la computación y el establecimiento de la industria informática que hoy en día conocemos. Para ello se repasa los aportes de importantes figuras de la historia tecnológica como son Ada Lovelace, Alan Turning, Robert Noyce, Bill Gates, Steve Wozniak, Larry Pages o Jimmy Wales entre otros. Y sobre todo, aquello que los une, el empeño por innovar. Desde luego uno de mis libros favoritos del año.

La mente de los justos: Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata, de Jonathan Haidt

La recomendación de Antonio Ortiz

Este libro pertenece a ese pequeño grupo virtuoso de divulgación interesante, rigurosa y bien contada. De esos que subrayas y en los que te detienes a reflexionar, a veces por lo brillante de la aportación, a veces por lo en desacuerdo que te puedes encontrar.

Moralidad, psicología, razón y emoción gobernando nuestras emociones y la división social que de todo ello resulta. El libro de Haidt no sólo está bien escrito y se explica fenomenal, es muy oportuno para entender las sociedades y los individuos reales frente a la idea teórica de cómo creemos que deberían ser.

El filtro burbuja: Cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos, de Eli Pariser

La recomendación de José García Nieto

Si hablamos de tecnología, mi favorito es 'El filtro burbuja', de Eli Pariser. Estando inmersos en un mundo de redes sociales y grandes plataformas tecnológicas como lo estamos, este libro ofrece una visión de cómo nos afecta lo que los demás publican, cómo los algoritmos de filtrado nos encierran en nuestra propia burbuja (de ahí el título) y qué podemos hacer para salir de ella y ser, de una forma u otra, más libres. Una lectura recomendadísima, sin duda.

Rework (en inglés), de Jason Fried y David Heinemeier Hansson

La recomendación de Javier Lacort

Rework es un libro directo, sencillo y claro sobre la organización del trabajo en la era digital y la productividad potenciada de forma muy simple.

Obra de los fundadores de 37signals, da un barniz sobre el que profundizar con otras obras. Un buen punto de partida para interesados en entender mejor el nuevo paradigma laboral. Lleva publicado casi una década, pero sigue plenamente vigente.

The Big Disconnect: Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age (en inglés), de Teresa H. Barker

La recomendación de Javier Lacort

Un buen libro para los tecnólogos que hemos acabado tomando cierta distancia de dispositivos y apps. Para los que empezamos la década abrazando los smartphones y las redes sociales sin filtro alguno, y la acabamos siendo mucho más escépticos. Especialmente indicado para quienes focalizan estas preocupaciones en el ámbito doméstico y familiar.

Por 15,76 euros en Amazon en tapa blanda y 8,94 euros en versión Kindle.

OPEN, de Andrea Agassi

La recomendación de Santi Araújo

Este libro te deja sin aliento desde la primera página. Una vez que lo empiezas será difícil soltarlo, y será difícil encontrar libros en los que te golpeen con tanta sinceridad y honestidad. Es una invitación a adentrarte en la cabeza de un deportista de élite, celebridad y enfant terrible del tenis.

A mi no me gusta el tenis ni el deporte, y es que este libro habla de la lucha de una persona. Lo más valioso es como nos vuelven a recordar que la imagen que vemos desde fuera no tiene nada que ver con lo que realmente hay dentro. Agassi deja claro desde el principio que "odia el tenis", pero por su culpa creo que yo he empezado a amarlo.

Trilogía del Baztán, de Dolores Redondo

La recomendación de Anna Martí

Cadáveres de adolescentes con unos signos en común bastante extraños. Con ese abrupto inicio empieza 'El guardián invisible' de Dolores Redondo, una novela de crímenes y misterio centrada en la investigación de la inspectora Amaia Salazar y su equipo. No es un asesino en serie cualquiera ni es una historia cualquiera, y la enrevesada trama de estos cadáveres hallados en una preciosa zona de Navara (en el norte de España) se mezcla con la de la propia inspectora, que se ve obligada a volver a Elizondo y a situaciones personales y recuerdos que no le harán la estancia fácil. En realidad se trata de una trilogía y yo sólo llevo éste, pero tanto la trama como la manera de contarla hace que sepa seguro que me van a gustar todos. La narrativa invita a visualizar perfectamente cada personaje, cada gesto, y la intriga se mantiene en el punto de no cansar e invitar a leer más. Y bueno, se llama 'Trilogía del Baztán' por basarse en este maravilloso lugar, sólo por eso ya merece la pena leerlo, sobre todo cuando ya desde un principio te lleva a Elizondo, un pueblo encantador que nunca está de más visitar (y recordar).

Northumbria, el último reino, de Bernard Cornwell

La recomendación de Yúbal Fernández

Si te gustan las novelas históricas y la temática vikinga, este es el primer libro de una de las sagas más interesantes que puedes encontrarte. Trata de la invasión nórdica de los reinos británicos en 866, para lo que utiliza el personaje ficticio de Uhtred, un joven anglosajón que acaba viviendo entre los daneses y aprendiendo sus costumbres.

Con este libro podrás tener datos bien investigados sobre cómo era aquella cultura de guerreros, como por ejemplo que no se referían a ellos mismos como vikingos. También conocerás a personajes reales de la época como el rey Alfredo el Grande, el primero que soñó con una Inglaterra unida. Todo ello está envuelto de fantásticas aventuras con mucho combate e historia bien documentada.

En Amazon en tapa blanda por 9,45 euros, en versión eBook por 9,02 euros y en versión Kindle por 9,02 euros.

Contra la perfección: La ética en la era de la ingeniería genética, de Michael Sandel

La recomendación de César Muela

A mis amigos Javier Jiménez "Dronte" y Santiago Campillo (el de Webedia, no el de M-Clan), y en general a cualquier interesado en las consecuencias del transhumanismo, CRISPR y la edición genética, les recomendaría "Contra la perfección: La ética en la era de la ingeniería genética", un ensayo de Michael Sandel muy conciso pero que plantea los dilemas morales de que los humanos seamos capaces de modificar nuestro código genético.

Loba negra, de Juan Gómez Jurado

La recomendación de Iván Linares

Este 2019 no he leído tantos libros como me gustaría, pero sí los suficientes como para tener claras mis recomendaciones. De entre todos los que engrosan mis estanterías, tanto físicas como virtuales, yo destacaría 'Loba negra', el último libro de Juan Gómez Jurado. Confieso que soy muy fan de este autor y que andaba esperando la continuación de la saga protagonizada por Antonia y Jon, por lo que devoré sus páginas en unos pocos días. Es una buena recomendación si buscas un thriller ambientado en la Costa del Sol con un trasfondo de corrupción y mafia rusa que Juan sabe amasar con tempo, expectación y esa mezcla de humor y lenguaje sin artificios que te atrapa hasta que cae con tristeza la última página. Tristeza e impacto, el final que no te esperas deja con ganas de más. Mucho más.

Aunque 'Loba Negra' puede leerse sin la lectura previa de libros anteriores, el título es la continuación de 'Reina Roja', la novela que Juan Gómez Jurado publicó en 2018. Y si quieres quedar a la perfección y regalar los tres libros relacionados, te recomiendo que compres 'El paciente', 'Reina Roja' y 'Loba negra' para leerlos justo en ese orden. Quien reciba los libros lo agradecerá, incluso si forman parte de un autorregalo (guiño, guiño).

La recomendación de Laura Sacristán

Si hay un libro que recomiendo regalar (y yo misma voy a hacerlo) es, sin duda, 'Loba Negra', de Juan Gómez-Jurado. En mi caso, se lo voy a regalar a mi abuela Ana, que fue quien me dejó la primera parte. Más allá de que el género (suspense) me entusiasma y Juan Gómez-Jurado es un autor que me gusta bastante (he leído varios libros suyos, como 'Cicatriz'), tanto a ella como a mí nos encantó 'Reina Roja', así que 'Loba Negra' es una lectura obligada para empezar 2020. A mí abuela se lo regalaré en papel, a mí me lo auto-regalaré en versión Kindle.

Ayúdame a mirar. La biblia del reportaje fotográfico, de Tino Soriano

La recomendación de Jesús León

'Ayúdame a mirar. La biblia del reportaje fotográfico' es el último libro de Tino Soriano, uno de los grandes fotógrafos españoles con una extensa y sólida trayectoria en fotografía de viajes, reportajes… (muy conocido por su talento para plasmar el color en sus trabajos para National Geographic), se ha convertido en un clásico indispensable desde que se publicó hace unos meses (abril 2019).

En este extenso libro (500 páginas) nos acompaña por la historia de la fotografía para, así de simple y complicado a la vez, explicar en qué consiste fotografiar. Un libro para pensar en la imagen y de la mano de su autor que recoge su experiencia en más de 25 años de carrera.

En tapa blanda por 21,37 euros en Amazon y Casa del Libro.

Cuentos de Iberia, varios autores

La recomendación de Toni Castillo

Siempre he pensado que viviendo en un territorio tan rico en lenguas como la península ibérica es una pena que no se favorezca un mínimo conocimiento de todas ellas en las escuelas o los institutos. Por eso, cuando me enteré de la existencia de 'Cuentos de Iberia', no dudé en comprar la obra incluso sin haberla ojeado.

Se trata de una antología de cuentos, diecinueve historias en total, escritas en quince lenguas y dialectos de la península ibérica. Gracias a este compendio podemos leer a Federico García Lorca en romaní, Blasco Ibáñez en valenciano, Rosalía de Castro en gallego, Clarín en asturiano, Álvarez Bardón en leonés, Alcón Olivera en extremeño, Raul Brandão en portugués o José Miguel de Barandiaran en euskera, por citar a unos cuantos autores e idiomas.

Los editores, muy inteligentemente, han evitado incluir la versión bilingüe en todos los cuentos escritos en una lengua romance para demostrar que, con un poco de esfuerzo, la compresión puede ser prácticamente total. Una obra perfecta para desmontar prejuicios, reivindicar las diferencias y compartir la cultura de tantos pueblos.

En tapa blanda por 11,41 euros en Casa del Libro

Una historia de España, de Arturo Pérez-Reverte

La recomendación de Javier Pastor

En 'Una historia de España' Arturo Pérez-Reverte hace un repaso entretenidísimo de la historia de nuestro país con su particular tono y forma de ver las cosas. El repaso es muy rápido y muy subjetivo -de ahí usar el artículo indeterminado 'Una'- así que no hay que tomarlo como una obra enciclopédica o detallada.

Precisamente esa es la pena: que Pérez-Reverte no se detenga más en muchos capítulos en los que te quedas deseando saber qué más pasó con el rey tal o el general Pascual. La visión del autor sobre nuestro país es de sobra conocida, así que todo el texto es crítico, pesimista y burlón. Y aún así, o precisamente por eso, se aleja del libro de historia clásico ofreciendo un -para mí- fantástico recorrido por algunos de los eventos y personajes más importantes de nuestra historia.

