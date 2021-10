La próxima gran batalla de la Comisión Europea será contra Facebook: Vestager pide "actuar ya" porque su regulación puede ser "interminable"

Los 'Papeles de Facebook' no son sino otro argumento más para que la Comisión Europea reafirme su investigación. El pasado junio, Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia europea, anunció el inicio de un caso anticompetencia contra Facebook. Una gran investigación que podría acabar en una multa histórica pero que se prevé larga.

En una entrevista con el medio DW, Vestager ha explicado que regular Facebook podría "durar años" y por ello hay que "actuar ya" para evitar que cause más daños.

La Comisaria de Competencia sabe que la batalla contra Facebook no será fácil, pues su regulación es extremadamente compleja. Sin embargo, ante la pregunta de si Facebook es demasiado grande, Vestager contesta que "no para nuestra democracia".

En esa dirección, la luterana explica que los distintos países deben trabajar conjuntamente cuando se trata de empresas que ejercen una "inmensa influencia", tanto sobre las propias democracias como sobre la salud mental de las personas.

With social media, what matters is not so much the quality or truthfulness of content but its “virality”. From there, it is easy to imagine how the barriers protecting our democracy could easily tumble. Great speaking at #humboldtrede! My full speech: https://t.co/OyjQHJGBcf