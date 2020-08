Google evita la demanda de Genius por mostrar sus letras de canciones en el buscador: Genius no tiene los derechos sobre ellas

A finales del año pasado Genius, la famosa web de letras musicales, demandó a Google porque la compañía mostraba en su buscador las letras de las canciones alojadas en Genius, provocando así una caída del tráfico. Finalmente, la demanda no ha llegado a ningún puerto, ya que un juez estadounidense ha determinado que el indexado de las letras no supone una violación de los derechos de autor. La demanda, por lo tanto, ha sido desestimada.

El juez Margo Brodie, del Distrito Este de Nueva York, esgrime que Genius no es el titular de los derechos de las letras de las canciones, sino que estos pertenecen a los editores y autores. En Verge explican que si bien Genius licencia las letras de las canciones y crea obras derivadas con anotaciones, por ejemplo, eso no le da a Genius la propiedad de los derechos de autor de las letras de las canciones en sí.

En ese sentido, Brodie explica que las transcripciones de Genius son "obras derivadas" y que "la demanda del demandante se ve adelantada por la Ley de Derechos de Autor porque, en el fondo, es una demanda de que los demandados crearon una reproducción no autorizada de la obra derivada del demandante, que es en sí misma una conducta que viola un derecho exclusivo del propietario de los derechos de autor bajo la ley federal de derechos de autor".

El juez esgrime que tampoco ha habido competición desleal, así que concluye su texto diciendo que el tribunal desestima la demanda. En Estados Unidos ya habían algunas sentencias que afirmaban que el web scrapping de una web púbica no es ilegal y no incumple la Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), pero tocará esperar a ver cómo reacciona Genius.

El método de las comillas

Letra de una canción en Google.

Este caso se remonta a diciembre de 2019, cuando Genius dijo que Google y LyricFind habían sido descubiertos "con las manos en la masa apropiándose indebidamente del contenido del sitio web de Genius". Genius descubrió que Google y LyricFind estaban mostrando las letras de su web en el buscador gracias a un patrón de diferentes comillas (‘) y (') que actuaban como una especie de marca de agua.

Genius dijo que esto provocó que el tráfico web cayese, dando como ejemplo la canción 'Lose You To Love Me', cuyo índice de clics de Genius para la búsqueda de su letra bajó del 75% al 5%. Google, por su parte, dijo que se toman los derechos de autor muy en serio" y que "estaban investigando este problema con nuestros socios (LyricFind) y si descubrimos que no respeten las buenas prácticas pondremos fin a nuestros acuerdos". Por el momento, Google ha conseguido esquivar la demanda.

