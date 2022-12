El código de Gol Mundial puede salir caro: la multa a quienes comparten es de mínimo 5.000 euros

Solo durará un mes y el precio único es de 19,99 euros, pero Gol Mundial puede llegar a salir muy caro si no se utiliza correctamente. El elemento central de todo esto es un pequeño código numérico que aparece durante unos segundos durante la retransmisión de los partidos.

No es el único servicio que lo utiliza, pero a todos los espectadores que estén viendo el Mundial de Qatar 2022 a través de Gol Mundial puede llamarles la atención. Os explicamos para qué sirve y por qué puede derivar en importantes multas.

El código de Gol Mundial para detectar streamings no permitidos. Este código numérico es una tecnología que en su día desarrolló Canal+ para detectar streamings por internet no autorizados. Solo aparece unas dos o tres veces por partido y no más de unos segundos, pero sirven para comprobar que la emisión es correcta. El número no es otro que el de abonado del cliente. Un identificador para comprobar que cada emisión pertenece únicamente al usuario suscrito.

Según describe la Política de Privacidad de Gol Mundial:

MEDIAPRODUCCIÓN asociará a los Clientes un código denominado “finger print”, el cual aparecerá periódicamente en pantalla cada vez que visualice los contenidos audiovisuales transmitidos o retransmitidos. Este código sirve para poder identificar a aquellos Clientes que hacen un uso indebido o fraudulento de la Plataforma y de los Servicios

Nada de utilizar Gol Mundial en bares o compartir cuenta. El código sirve por tanto para detectar usos indebidos, ya que gracias a él saben a quién pertenece cada emisión. Entre estos usos está el no poder utilizarse en bares o restaurantes, ya que para ello está la opción BarTV. Es decir, Gol Mundial únicamente existe para uso personal. Nada de compartir cuentas, retransmitir la imagen por streaming o compartir la cuenta con múltiples usuarios al mismo tiempo.

Multa mínima de 5.000 euros. Como apunta el abogado Jorge Morell, especializado en Derecho Tecnológico, las Condiciones de Gol Mundial aplican una penalización mínima de 5.000 euros en "incumplimientos menos graves" y "a pequeña escala". Una multa considerable teniendo en cuenta que el coste es de únicamente 20 euros.

Indemnización desproporcionada. Morell explica que "nunca se definen los conceptos de “incumplimiento menos grave” o “pequeña escala”, lo que siempre es problemático en condiciones generales de contratación" e indica que "las cláusulas que impongan una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla sus obligaciones, serán consideradas abusivas y por tanto nulas".

Es decir, penalizar con un mínimo de 5.000 euros es excesivo para un servicio tan concreto y en muchas casos esa multa no sería aplicable. Quizás encaje si se utiliza Gol Mundial para un bar, pero si lo que haces es compartirlo con familiares o amigos, esa multa estaría fuera de lugar.

