Una silla sin silla: así se define este wearable-exoesqueleto que permite que te sientes en cualquier lugar

Si ayer hablábamos de instalarnos un tercer pulgar, hoy lo hacemos de integrar una silla en nuestro cuerpo. El término wearable suele usarse con pulseras cuantificadoras y otros dispositivos electrónicos, pero también vale para instrumentos sin electrónica que complementan nuestro cuerpo como este exoesqueleto que es una "silla sin silla".

Ése es apellido de la "Chairless chair", fabricado por Noonee y diseñado por el estudio Sapetti, esta especie de exoesqueleto para las piernas (concretamente para su parte trasera) que ofrece la posibilidad de que su portador se pueda sentar en cualquier sitio en el aire, es decir, sin que haya una silla, una banqueta o cualquier otra cosa para posar los glúteos. Es la estructura y las articulaciones de la misma las que permiten apoyarse con estabilidad, simplemente ajustando el grado de flexión.

Un uniforme de trabajo articulado

El proyecto nace con la idea de que sea una ayuda para los trabajadores en industrias o puestos que requieran trabajar de pie y en movimiento la mayor parte de su jornada. De hecho, el estudio ha trabajado con empleados de las fábricas de compañías como Audi, Seat, Skoda, Daimler, Renault, BMW o Airbusestá para estudiar el diseño de la "chairless chair", ajustarlo bien a las necesidades y probarlo en el ambiente de trabajo.

Como explican en su web se trata de un wearable ergonómico como soporte para sentarse. Aquí no hay robótica, sensores ni otro tipo de electrónica; simplemente se trata de un diseño adaptado al movimiento de nuestro cuerpo con un ajuste para que se mantenga fija la posición o permita desplazarse, con cuatro posibles grados de flexión. Se ajusta en los zapatos con un acople especial y a cintura y muslos con cintas.

Comentan también que la idea les vino porque en estos ambientes industriales los elementos para sentarse (sillas, bancos, etc.) se consideran obstáculos en el área de trabajo y simplemente no los ponen. Por esto, Noonee sería un método que no molestaría en cuestión del ambiente de trabajo dado que el usuario lo llevaría encima como un pantalón, además de que se evitan posturas incorrectas y/o extenuantes como encorvarse, estar en cuclillas o estar agachado.

Exoesqueletos para mejorar las condiciones de trabajo y de calidad de vida

La evolución de los exoesqueletos está siendo notable en los últimos meses, bien por aquellos que integran sensores, motores y partes electrónicas y mecánicas (y la mejora y miniaturización de las mismas) o bien por la creación de nuevos materiales y tejidos. De hecho en noviembre del año pasado ya vimos uno que se enfocaba también para el ambiente laboral y en ser una ayuda para la postura y la carga, pero centrado en la espalda.

También vamos viendo que se convierten en productos aprobados por organismos como la FDA, pudiendo ser comercializados de manera masiva para que, como en el caso de Indego (el primero que aprobó la FDA), pueda ser adquirido por personas con problemas de movilidad en las piernas.

En el caso de "chairless chair" el público diana seria otro, pero se trataría de un complemento para mejorar la ergonomía en ciertos ambientes laborales. Si además van siendo opciones más económicas como aquel exoesqueleto robótico que vimos para el brazo, puede que ese posible futuro de trabajadores a medio camino entre seres humanos "estándar" y cíborgs, sobre todo si se trata de estructuras que se acoplan al cuerpo más o menos fácilmente como una protección para deportes.

Vía | Microsiervos

En Xataka | Con un motor y la ayuda justa: Toyota presenta un exoesqueleto para volver a andar tras una parálisis parcial