Así es el pilish, "el idioma más irracional del mundo"

Sí, hay gente escribiendo frases, párrafos e incluso novelas usando el pilish. Aunque se le suele llamar "el idioma más irracional del mundo", más que un idioma se trata de un 'estilo' de escritura en el que la longitud de las palabras sigue el orden de los dígitos del número π, el número irracional más conocido.

La primera reacción es pensar que están pi-rados, pero a poco que profundizamos podemos cómo el pilish es más que un entretenimiento. Es el lugar donde se dan la mano las matemáticas y las vanguardias literarias. Y hoy que es el Día de Pi (el 14 del 3) creemos que, con el pilish, se celebra mejor.

La idea de escribir una frase (o párrafo o texto) siguiendo la 'estructura' de pi comenzó en los primeros años del siglo XX y, aunque no está muy extendido, sí que hay una pequeña comunidad de aficionados a los juegos de palabras que lo practican. Una de las primeras frases que he encontrado en pilish está atribuida al físico inglés James Jeans:

(¡Cómo necesito una bebida, de naturaleza alcohólica, después de pesadas clases de mecánica cuántica! - Nota del Traductor: No, no está traducido al pilish castellano).

"How I need a drink, alcoholic in nature, after the heavy lectures involving quantum mechanics!"

Como podéis ver en el original inglés, la primera palabra tiene tres letras, la segunda una, la tercera cuatro, la quinta una y así sucesivamente siguiendo el famoso 3,14159265... Hay algunos bastante largos como este poema de Joseph Shipley que publicó en 1960 en su libro "Playing With Words":

But a time I spent wandering in bloomy night;

Yon tower, tinkling chimewise, loftily opportune.

Out, up, and together came sudden to Sunday rite,

The one solemnly off to correct plenilune.