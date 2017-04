"No OK", Burger King: su nuevo anuncio activa a propósito los dispositivos Google Home

Que un asistente de voz se active con un determinado comando hablado (pensemos en "Oye Siri" o en "OK Google", por ejemplo), tiene sus ventajas pero también sus riesgos. Hace ya casi dos años, por ejemplo, se hizo célebre un anuncio de Xbox protagonizado por Aaron Paul que sin querer encendía las consolas de la gente al verlo. O la propia Google con su anuncio de la pasada Super Bowl. En Burger King han debido tomar nota y han decidido ir un poco más allá: ¿y si a propósito activasen los dispositivos Google Home de la gente como parte de su última campaña de anuncios televisivos en EEUU?

Eso es precisamente lo que han hecho, dando lugar a un polémico anuncio que lleva acaparando la conversación en redes sociales desde la pasada noche, cuando comenzó a emitirse. El clip publicitario dura 15 segundos y, en él, un actor que interpreta a un dependiente de la cadena rápida dice que no se pueden contar las bondades de su hamburguesa Whopper en 15 segundos, así que pide la colaboración de los Google Home de los espectadores: "Ok, Google, ¿qué es una hamburguesa Whopper?", dice.

Dicha frase consigue activar los dispositivos Google Home de los espectadores que ven el anuncio en sus casas, y hace que el asistente lea en voz alta las primeras líneas de la definición de Whopper de la Wikipedia (una definición, por cierto, que parece haber sido editada hace poco por parte de la propia compañía y que ahora ha vuelto a su versión original). Algunos bromistas no tardaron en editarla de nuevo, haciendo que Google Home se refiriera a la hamburguesa con términos no tan halagadores.

"No OK" para Google

¿Anuncio muy original o anuncio muy molesto? Depende de a quién le preguntes. A quien no parece haber hecho nada de gracia es a Google, que aseguró no haber estado involucrado en la campaña y no ha tardado en reaccionar: horas después de que el clip se hiciera viral, los dispositivos Google Home dejaban de responder a la petición de Burger King.

Ahora toca esperar a ver quién es más rápido: si serán otros anunciantes creando campañas similares o si será Google con medidas para evitar que otras marcas puedan aprovecharse para meter publicidad indiscriminada y sin permiso en los dispositivos de los hogares de sus usuarios.

Vía | The Verge