Facebook AI Research crea un método para 'traducir' la voz de un cantante a la de otro sin alterar la canción

La inteligencia artificial es capaz de aplicar el estilo musical de un gran compositor a una breve composición realizada por un usuario cualquier, o el rostro de una 'celebrity' al cuerpo en movimiento de la protagonista de un vídeo porno. Pero... ¿sería posible en el futuro darle a un botón y cambiar la voz de una canción que estemos escuchando, a seleccionar entre varios cantantes de éxito?

Eso es exactamente lo que ha logrado un equipo de científicos de Facebook AI Research (la división de Facebook dedicada a la investigación en el campo de la inteligencia artificial) y de la Universidad de Tel Aviv.

En un 'paper' publicado en Arxiv.org ("Unsupervised Singing Voice Conversion"), los investigadores describen el funcionamiento de este sistema, capaz de aprender a convertir unas voces en otras con sólo escuchar audios de las mismas durante 5-30 minutos. Y ello sin necesidad de supervisión humana.

"[Nuestra tecnología] no está condicionada por la letra ni por las notas [musicales], no requiere de datos de entrenamiento paralelos para los distintos cantantes, y no emplea sistemas de transcripción de audio ni para el texto ni para las notas.

Mientras que los métodos de corrección de tono ya existentes [...] corrigen sólo cambios de tono localizados, nuestro trabajo ofrece flexibilidad [y altera] otras características de la voz".